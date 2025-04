Czas pracy charakteryzuje się tym, że musisz być w nim w pełni dyspozycyjna i przebywać w miejscu, które pracodawca ci wyznaczył. To znaczy, że w czasie pracy musisz znajdować się albo w zakładzie pracy, albo w innym miejscu, do którego zostałaś oddelegowana. A co z przerwami? Czy wliczają się one do czasu pracy? Sprawdźmy!

Reklama

Co obejmuje czas pracy?

Musimy uświadomić sobie, że czas pracy to nie tylko czas faktycznej pracy, jaką wykonujemy, lecz także czas, w którym pozostajemy w dyspozycji pracodawcy. W czasie pracy musimy być fizycznie i psychicznie gotowi do podjęcia zadania, jaki zostanie nam zlecone przez pracodawcę. Np. w zawodzie recepcjonistki jej czas pracy obejmuje zarówno momenty, kiedy faktycznie odbiera telefony od klientów lub przyjmuje ich osobiście, jak i te, kiedy po prostu przebywa w recepcji w wyznaczonych godzinach pracy, ale nikogo nie obsługuje.

Bardzo ważne jest to, że w czasie pracy pracownik musi faktycznie przebywać w wyznaczonym i ustalonym miejscu, w którym będzie zdolny ją wykonywać.

Co wlicza się do czasu pracy?

Większość czasu pracy zajmuje nam oczywiście faktyczna praca. Oprócz tego jednak są też inne momenty, które także wliczają nam się do czasu pracy. W przypadku pracy na pełen etat, czyli tygodniowego wymiaru czasu pracy nie przekraczającego 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, do czasu pracy wliczają nam się następujące przerwy oraz inne czynności:

przerwy przewidziane w artykule 134 kodeksu pracy ,

, czas szkolenia z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

czas podróży służbowej, jeżeli przypada w godzinach pracy,

jeżeli przypada w godzinach pracy, inne okresy, jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe tak stanowią.

Oprócz tego niektóre osoby mają prawo do dodatkowych przerw. Powodowane jest to ich wyjątkowymi sytuacjami. Przerwy te przysługują:

pracującym mamom: na karmienie dziecka piersią,

na karmienie dziecka piersią, zatrudnionym w warunkach szkodliwych: dodatkowe przerwy,

dodatkowe przerwy, pracownikom młodocianym: czas nauki i 30-minutowa przerwa,

czas nauki i 30-minutowa przerwa, osobom niepełnosprawnym: 15-minutowe przerwy na gimnastykę lub wypoczynek

15-minutowe przerwy na gimnastykę lub wypoczynek pracującym przy komputerach: 5-minutowe przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Reklama

Zobacz też:

Wydłużone przerwy w pracy

Ile nadgodzin mogę wyrobić?

Wszystko o urlopie na żądanie