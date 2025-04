Nie reagujesz na dźwięk budzika i tylko fakt, że jest twoim telefonem sprawia, że jeszcze nie wrzuciłaś go przez okno? Jeśli pobudka jest dla ciebie problemem, z którym nie potrafisz sobie poradzić, poznaj 5 zasad, dzięki którym już zawsze będziesz punktualna i nie spóźnisz się do pracy.

Dlaczego się spóźniamy?



Chyba każdy z nas zna kogoś, kto notorycznie się spóźnia. A może to właśnie ty masz w zwyczaju wkradać się spóźniona do biura, licząc na to, że nikt tego nie zauważy. Teoria mówi, że nie jesteśmy punktualni, ponieważ podświadomie stawiamy opór czemuś, czego nie lubimy. Być może czujesz awersję do swojego zawodu i dlatego nie jesteś w stanie przyjechać do pracy na czas. Zobacz, jak poradzić sobie z codziennymi spóźnieniami.

1. Wypoczynek

Dorosły człowiek powinien spać od 6 do 8 godzin. To dlatego powinnaś dokładnie zaplanować swoje popołudnie, aby mieć czas i na relaks, i na zdrowy posiłek oraz przede wszystkim na sen.

Po powrocie z pracy pozwól sobie na chwilę odpoczynku albo spacer na świeżym powietrzu. Dotlenisz swój organizm i nabierzesz siły. Zjedz niewielką kolację. Zanim zaśniesz nie przesiaduj przed komputerem albo tabletem. Światło monitora utrudnia zdrowy odpoczynek.

2. Dyscyplina

Rano pod żadnym pozorem nie pozwalaj sobie na krótką drzemkę, bo może się to źle skończyć. Powinnaś nauczyć się kontrolować pobudkę. Postanów sobie, że już po pierwszym dźwięku dzwonka wstaniesz i weźmiesz pobudzający prysznic. Nie będzie to oczywiście proste, ale jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie osiągniesz swoje celu. Pamiętaj – ćwiczenia czynią mistrza.

3. Nastaw budzik

Jeśli jesteś zwolenniczką nastawiania alarmu co chwile, to robisz błąd. Udowodniono, że przerwa między budzikami powinna wynosić mniej więcej 15 minut. Jeśli planujesz obudzić się o 7, to kolejny alarm ustaw na 7.15, a nie na 7.01 czy 7.05. To działa!

4. Zaplanuj swój poranek

Żeby nie tracić czasu rano, już wieczorem pomyśl nad tym, w co ubierzesz się do pracy. Możesz też przygotować sobie śniadanie, które po prostu wyjmiesz z lodówki i zjesz. Pomyśl nad posiłkiem do pracy. Spróbuj po południu przyrządzić risotto albo zdrową sałatkę. Zapakuj ją do pojemnika na żywność i zabierz ze sobą do pracy. Zaoszczędzisz sporo czasu rano!

5.Pomyśl o konsekwencjach spóźnienia

Powinnaś uświadomić sobie, jakie konsekwencje mogą przynieść twoje notoryczne spóźnienia. Twój szef oraz współpracownicy mogą postrzegać cię jako osobę nieodpowiedzialną. Pamiętaj, że bycie niepunktualnym może skończyć się zwolnieniem z pracy!

