Nie każdy jest przebojowy, wygadany lub nawet bezczelny i w związku z tym może nie mieć łatwego życia w korporacji... Jeśli jesteś taką osobą, a zamierzasz podjąć pracę właśnie w takim miejscu, skorzystaj z naszych porad.

Zasady pracy w korporacji

1. Poznaj panującą hierarchię

Uważaj, żeby nie skompromitować się na samym początku pracy. Obserwuj i pytaj, kto jest kim, aby nie popełnić żadnego faux pas. Dopóki nie będziesz wiedziała, z kim masz do czynienia, lepiej nie pozwalaj sobie na nadmierną śmiałość. To może się dla ciebie źle skończyć.

2. Postaraj się nie odstawać od pozostałych

Nie chodzi o to, że w korporacji wszyscy muszą być tacy sami. Ważne jednak, byście przede wszystkim mówili tym samym językiem. Ucz się zatem korporacyjnego slangu i stosuj go, by dawać do zrozumienia innym, że funkcjonujesz na tych samych falach.

3. Naucz się pracować w open space

Może to być bardzo trudne! Musisz albo nauczyć się wyciszać na dobiegające zewsząd odgłosy, albo... zaopatrzyć się w porządne słuchawki. To absolutny must have, jeśli chodzi o korporacyjne gadżety.

4. Ostrożnie korzystaj z firmowej lodówki

Albo lepiej wcale. Im większa firma, tym większa szansa, że znajdzie się ktoś, kto będzie korzystał ze wspólnej lodówki jak z własnej i wybierał z niej to, na co ma ochotę, bez względu na to, czy dana rzecz należy do niego. Uważaj zatem, by twoje jedzenie nie zaczęło znikać w niewyjaśnionych okolicznościach.

5. Bądź rannym ptaszkiem

Dużo lepiej będzie ci się pracowała z samego rana, kiedy to w firmie nie będzie jeszcze wszystkich pracowników, będzie ciszej, a twój mózg będzie gotowy do pracy po nocnej regeneracji. Im późniejsza godzina, tym możesz być mniej skupiona, bardziej rozkojarzona i nieodporna na głośne rozmowy współpracowników. Jeśli zależy ci na szybkim wykonaniu swoich zadań, zaczynaj dzień wcześniej niż inni.

6. Strzeż się manipulatorów

Zwłaszcza gdy jesteś nowa, nie wiesz, co uznawane jest w firmie za przysługę, a co za naiwne wykorzystywanie. Bądź uprzejma, ale nie zgadzaj się na wykonywanie wszystkich zadań, o które proszą cię koledzy. Wyjdziesz wtedy na osobę nieasertywną i o słabym charakterze.

7. Bądź asertywna

To właściwie powinna być zasada numer jeden w każdej korporacji. Nie licz na czyjś altruizm i ty też go unikaj. Zdrowy egoizm jest wręcz wskazany. Najpierw rób to, co do ciebie należy i jest dla ciebie ważne, a ewentualnie potem pomóż kolegom. Pamiętaj też, że asertywność nie polega na nieuprzejmości i gburowatości. Staraj się nie popadać w skrajności.

