Polskie komedie - które warto zobaczyć?

To trzecia część komediowej opowieści o rodzinach Pawlaków i Kargulów. Seniorowie obu rodów oraz ich wnuczka Ania otrzymują od Johna Pawlaka zaproszenie do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się, że John zmarł. W trakcie pogrzebowej ceremonii pojawia się nowy członek rodziny - córka Johna. Pawlak doznaje podwójnego szoku - nie dość, że owa Shirley jest dzieckiem nieślubnym, to na dodatek jest Mulatką! Przezabawne zwroty akcji i dialogi bawią nas do dziś. Co ciekawe, cenzura wycięła z filmu scenę, w której podczas pochodu, kandydat na prezydenta USA Jimmy Carter kiwa do Pawlaka, a ten się do niego uśmiecha. Cenzura w PRL uznała, że scena ta może obrazić amerykańskiego prezydenta.