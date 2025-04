Fakty są niezaprzeczalne - to kobiety stanowią główną siłę napędową gospodarki! Wszyscy wiemy, że zdecydowana większość zakupów dokonywana jest przez kobiety; a jeśli nawet tzw. ostatecznym płatnikiem jest mężczyzna, najczęściej kobieta ma decydujący wpływ na to, jakiego zakupu dokonuje.

Kobiety zarządzają budżetem domowym, dbają o zaopatrzenie rodziny, zapewniają produkty odzieżowe, kosmetyczne, chemiczne. Mówiąc krótko - do kobiet kierowana jest przytłaczająca większość kampanii reklamowych i promocyjnych wszelkich kategorii produktowych. A jakże znamienny jest dialog z filmu pt. "Testosteron" gdzie panowie nie znajdują wyjaśnienia dla chęci posiadania i pokazywania się w drogich samochodach, użytkowania kosztownych gadżetów jak tylko zaimponowanie kobietom!

No ale skąd pytanie czy kobiety biznes prowadzą gorzej od mężczyzn? Wątpliwość ta stale się przewija, a statystyki pozostają nieubłagane - z jednej strony większość przedsiębiorców to mężczyźni, z drugiej jednak badania dowodzą, że w USA podczas kryzysu lepiej poradziły sobie firmy zarządzane przez kobiety...

Wyobraźnia i emocje stanowią blokadę

Moim zdaniem kobiety mają często zbyt mocno rozwiniętą wyobraźnię i w związku z tym nasze obawy urastają do rozmiarów uruchamiających reakcje obronne i hamujących dalsze poczynania. Obawy o dobro rodziny, bezpieczeństwo dzieci itp. blokują odważne decyzje i dążenie do celu. To niestety często oznacza niemoc decyzyjną, a w biznesie niezbędna jest odrobina ryzykanctwa i duża otwartość na szanse i okazje.

Kobiety są również bardzo emocjonalne, co może być wielkim atutem, ale często również stanowi problem. Biznes bywa okrutny i trzeba się w nim poruszać zdecydowanie, a niekiedy niestety również przepychać łokciami. Wiele kobiet nie chce uczestniczyć w konfrontacjach i wycofuje się z sytuacji, które je generują. A szkoda! Badania dowodzą, że kobiety zazwyczaj są lepiej przygotowane merytorycznie i stosunkowo lepiej wykształcone. Posiadają zatem z założenia lepsze predyspozycje do wykonywania konkretnych aktywności niż mężczyźni.

Naturalny mechanizm unikania konfrontacji

Zastanawiałaś się kiedyś, ile razy ominęła cię okazja w biznesie, ponieważ odpuściłaś, widząc konieczność rywalizacji? Biznes jest trudny, wymagający i niekiedy brutalny. Żąda od przedsiębiorców otwartości i zapału - a tego chyba ci nie brakuje? Firmy zarządzanie przez kobiety potrafią cudownie rozkwitać i osiągać genialne wyniki, ale to wymaga niekiedy prawdziwej desperacji i przełamania typowych kobiecych lęków!

Zdecydowana większość zawodów może być wykonywana zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn. To wieloletnie przekonania, często stereotypy i uprzedzenia wybudowały wiele sztucznych granic. Biznes z kobiecą twarzą zyskuje - jest delikatniejszy, bardziej emocjonalny, a co za tym idzie, bardziej ludzki. Kobiety potrafią doskonale zarządzać ludźmi, rozumiejąc ich potrzeby i ograniczenia - oczywiście w założeniach, ponieważ dokładnie tak, jak w każdej innej sytuacji istnieją wyjątki od reguły. Potrafią być świetnymi szefami, pod warunkiem, że uruchomią swoją wrodzoną intuicję i empatię - używasz ich niekiedy w pracy, czy zamiast wykorzystać ich siłę, chowasz głęboko, pozostając w (mylnym) przekonaniu, że są nieprofesjonalną oznaką słabości?

Otwartość na ludzi, gruntowna wiedza merytoryczna i pracowitość - oto cechy, które zdecydowanie upoważniają do stwierdzenia, że kobiety są w stanie prowadzić biznes co najmniej tak samo dobrze jak mężczyźni!

Zastanawiasz się nad własnym biznesem ale masz wątpliwości jak się za niego zabrać? Przemyśl jakie masz przewagi, czym chcesz wyróżnić swoje przedsięwzięcie, w czym jesteś najlepsza, a jakie dziedziny dobrze byłoby oddać fachowcom. Nie bądź omnibusem - bo takowych nie ma. Wspieraj się wiedzą innych, deleguj obowiązki już na samym początku funkcjonowania. Korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań i przede wszystkim mocno uwierz w sukces!

tekst: Gabriela Antczak

www.gabrielaantczak.pl

