Środowiska feministyczne pewnie by temu zaprzeczyły, ale są takie zawody, którym kobiety nie potrafiłyby sprostać. Są też takie, których wykonywanie jest na tyle szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, że wzbrania się je kobietom. Nie można tu chyba jednak mówić o dyskryminowaniu płci pięknej.

Zawody zabronione kobietom - dyskryminacja czy ochrona?

Tak naprawdę nie ma co się upierać, że kobiety są identyczne jak mężczyźni, bo nie są. Są oczywiście dziedziny, w których jesteśmy nawet od nich lepsze i być może nawet jest ich wiele, ale są też takie, w których jesteśmy słabsze. Nie mamy np. tyle siły co mężczyźni (statystycznie oczywiście, ponieważ na pewno znajdzie się niejedna z was silniejsza od mężczyzny). I właśnie dlatego warto traktować zakaz pracy kobietom w niektórych zawodach jako wyraz troski, a nie dyskryminacji.

Same pewnie też tak uznacie, jak spojrzycie na listę prac wzbronionych kobietom. Chyba nie chciałybyście musieć pracować w takich warunkach...

Lista prac zakazanych dla kobiet

To, jakich prac kobiety nie mogą wykonywać, zostało zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Należą do nich:

1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

Oczywiście nie chodzi o to, że każdy wysiłek fizyczny jest zabroniony kobietom. Rozporządzenie szczegółowo uściśla to, w jakich warunkach możemy pracować, a w jakich już nie. Jeżeli chodzi np. o przenoszenie ciężarów, to w zależności od tego, czy pracujesz na stałe, czy dorywczo, nie możesz dźwigać więcej niż 12 / 20 kilogramów.

2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

To obostrzenie nie dotyczy wszystkich kobiet, a jedynie tych, które są w ciąży bądź w okresie karmienia. Nie mogą one pracować wtedy np. w warunkach, w których temperatura zmienia się nagle o co najmniej 15°C.

3. Prace w hałasie i drganiach

Natężenie hałasu lub drgania, którego nie może przekroczyć praca kobiety również reguluje rozporządzenie. Dla kobiet ciężarnych te normy są jeszcze bardziej rygorystyczne niż dla pozostałych kobiet.

4. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych

Ten przepis dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży i w okresie karmienia. Co ważne i dotyczy pewnie najwięcej z nas, kobieta w ciąży nie może pracować przed ekranem monitora dłużej niż 4 godziny na dobę. Warto przestrzegać tego przepisu, nie tylko dla swojej wygody, lecz także dla zdrowia dziecka. Długie siedzenie w jednej pozycji może spowodować niedotlenienie płodu.

Zobacz też:

Dietetyk - zawód przyszłości?

Najlepiej płatne zawody

Czy bycie kurą domową to wstyd?

5. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości

Na wysokościach nie mogą pracować tylko kobiety w ciąży. Pod ziemią - wszystkie. W przypadku pracy w kopalni są jednak pewne wyjątki, kiedy kobiety są wyłączone z tego zakazu. Należą do nich:

praca na stanowisku kierowniczym , niewymagającym stałego przebywania pod ziemią;

, niewymagającym stałego przebywania pod ziemią; praca dorywcza;

praca w ramach szkolenia zawodowego ;

; praca w służbie zdrowia.

6. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu

Kobiety w ciąży i w okresie karmienia nie mogą pracować np. jako nurkowie.

7. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Kobiety w ciąży i w okresie karmienia nie mogą pracować w warunkach zagrażających zarażeniem się różnych wirusów, np. HIV. Nie mogą też obsługiwać zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi.

8. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Kontakt z substancjami chemicznymi, rakotwórczymi lub rozpuszczalnikami może być bardzo niebezpieczny zwłaszcza dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia. W trosce o dobro kobiety i jej dziecka, prace wymagające kontakt z takimi substancjami są im zabronione.

9. Prace grożące ciężkimi urazami psychicznymi i fizycznymi

Kobiety w ciąży nie mogą gasić pożarów, pracować z materiałami wybuchowymi lub wewnątrz zbiorników i kanałów, a także przy uboju zwierząt hodowlanych.

