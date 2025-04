fot. Fotolia

Postaram się jasno i zwięźle przybliżyć ci tę kwestię, pokazując kryteria, przez których pryzmat warto przefiltrować rynek.

Polski i zagraniczny rynek



Czy jest rosnący czy malejący? Czy ulega trendom i modom? Jaka jest bariera wejścia na dany rynek? Jak duże jest ryzyko, że ktoś skopiuje twój pomysł? Czy rynek ma tendencje wzrostową? Sprawdź rynek zagraniczny, jakie trendy tam panują? W jakim kierunku rozwija się dana kategoria?

Jeżeli chcesz produkować ubrania dla małych dzieci, koniecznie sprawdź prognozy przyrostu demograficznego na nadchodzący czas! Może się okazać, że za kilka lat twoja grupa docelowa zmniejszy się tak bardzo, że nie będziesz miała komu sprzedawać.

Polecam użycie odpowiednich narzędzi, które pomogą ci zbadać wielkość rynku wartościowo i ilościowo, oraz zyskać odpowiednią perspektywę, np. narzędzie do badania sprzedaży przez Allegro: http://tradewatch.pl/index.jsf

Konkurencja na rynku



Sprawdź swoją konkurencję! Jak wiele jest firm na rynku, które świadczą usługi podobne do twoich? Gdzie i od kiedy działają? Jaka jest ich strategia? Jakie są ich nakłady na marketing? W jakich mediach są widoczni? Jeśli widzisz, że konkurencyjna firma jest bardzo aktywna w Internecie i pozycjonuje się na określoną frazę, zorientuj się, jaki jest koszt kliknięcia.

Załóżmy, że chcesz produkować kosmetyki naturalne. Sprawdź, ilu jest graczy? Od kiedy oferują takie kosmetyki? Co dokładnie mają w swojej ofercie? Przez jakie kanały dokonują sprzedaży (Internet, sklepy stacjonarne)? Musisz pamiętać, że skoro konkurenci są na rynku już od jakiegoś czasu, na pewno zdążyli się czegoś nauczyć. Jeżeli sprzedawali przez Internet, a potem otwierali swoje sklepy, może to oznaczać, że przez Internet sprzedaż im nie wystarczała. Być może w tej kategorii potrzebne są doradztwo i edukacja i dlatego wybrali też tradycyjny kanał sprzedaży? Zbierz jak najwięcej informacji!

Przewaga konkurencyjna



Przeanalizuj słabe i mocne strony konkurencji oraz ceny. Wzoruj się na mocnych stronach konkurencji, ale na słabych zbuduj swoją przewagę i wypełnij lukę – zaoferuj coś, czego jeszcze nie oferowali inni, czym się wyróżnisz.

Otwierasz restaurację ze zdrowym, domowym jedzeniem bezglutenowym. Zaoferuj posiłki dostarczane do domu – takie potrawy wymagają czasu i odpowiednich umiejętności kulinarnych, które nie każdy z nas posiada. Zaproponuj serwis dwa razy w tygodniu: dowóz do domu. Dzięki temu klient oszczędzi swój czas. Co więcej, jeśli wykupi abonament, zyskujesz gwarancję stałej liczby zamówień i możesz dokładniej skalkulować koszty dostawy potraw.

Profil klienta



Określ dokładnie profil swojego klienta! Kto jest twoim klientem? Kobiety, mężczyźni, dzieci? W jakim są wieku? Czy znają już produkt? Czy będzie to nowa kategoria? Jeśli tak, przygotuj ankietę, poproś o pozwolenie na przeprowadzenie jej w zaprzyjaźnionym sklepie. Dzięki temu zrobisz research wśród potencjalnych klientów. Dowiesz się, jaka jest reakcja na produkt i co jeszcze możesz ewentualnie udoskonalić. Możesz też skorzystać z portalu ankietka.pl. Zbierz niezbędne informacje i zastanów się, czy twoje założenia sprawdziły się, czy może należy coś jeszcze dopracować. Notuj pomysły pojawiające się w trakcie gromadzenia informacji.

Kiedy patrzysz jako nowy obserwator i analizujesz to, co widzisz, możesz dostrzec rzeczy, których starzy wyjadacze już nie widzą. Mają bowiem doświadczenie, ale też związane z nim ograniczenia. Być może twoje doświadczenie jest mniejsze, masz za to świeże spojrzenie i możesz wpaść na coś unikalnego i wyjątkowego, to jest właśnie twoja przewaga! Czasem wystarczy tylko spojrzeć na dane zagadnienie z zupełnie innej perspektywy i wymyślić coś, czego dotąd nie było.

Na koniec jeszcze jedna rada: planuj na przyszłość i nie sugeruj się zbyt mocno dniem dzisiejszym! To co dzisiaj się sprzedaje, jutro może nie być atrakcyjne. Dlatego nie ważne co robisz, zastanów się jak będzie to prosperować za 5 czy 20 lat.

