fot. Fotolia

Reklama

Samorozwój - pierwszy krok

Cokolwiek robisz w życiu, czy jest to związane z biznesem czy nie, najważniejsze są: wewnętrzna motywacja, poczucie własnej wartości oraz determinacja, by realizować własne cele. Ważne jest, aby obrane cele były zgodne z twoimi potrzebami i ambicjami, a nie narzucone przez innych ludzi.

Żebyś jednak mogła realizować swoje plany i marzenia bez strachu przed ryzykiem i porażką, musisz być bardzo świadoma siebie samej, rozumieć sposób, w jaki funkcjonujesz, mieć wysoką samoocenę oraz być asertywna. Żyć świadomie – o tym opowiada Nathaniel Branden.

Zobacz także: Odważ się założyć własną firmę

Reklama

Samorozwój - polecana lektura

„6 filarów poczucia własnej wartości” to książka nie tylko dla trenerów zainteresowanych tą tematyką czy wyłącznie dla ludzi biznesu. To, o czym pisze autor, dotyczy życia każdego człowieka, każdej z nas. Szczególnie polecam tę książkę kobietom, które są matkami lub planują dzieci, ponieważ pomoże im uświadomić, że sposób, w jaki zostałyśmy wychowane, ma wpływ na to, jak teraz funkcjonujemy w codziennym życiu, nie tylko w sferze zawodowej czy biznesowej, ale także prywatnej. Książka pozwala nam uświadomić sobie błędy wychowawcze, jakie popełniamy i podpowiada, jak postępować z dziećmi tak, aby nie powielały naszych potknięć, były bardziej pewne i świadome siebie.

Branden pokazuje także, jak ważne jest to, czy wierzymy w siebie i w powodzenie własnych planów. Udowadnia, że aby dokonać pozytywnych zmian, należy pracować nad sobą stale i systematycznie. Dopiero wtedy możliwe jest dostrzeżenie efektów, a realizacja celów, planów i marzeń staje się o wiele łatwiejsza.

Kolejna kwestia, na którą zwraca uwagę Branden, to sposób, w jaki my same myślimy o sobie: musimy nauczyć się myśleć, że jesteśmy najważniejsze. Choć niektórzy uznają, że brzmi to egoistycznie, musimy zrozumieć, że jeśli same nie będziemy umiały o siebie zadbać, to nikt za nas tego nie zrobi. Nasze życie składa się z wielu etapów, a jednym z nich jest macierzyństwo, ale ten stan nie trwa wiecznie. Priorytetem jestem ja i moje życie, a to jak będzie ono wyglądać zależy tylko ode mnie.

Dlaczego akurat ta książka? – ponieważ gdy zaczęłam dbać o samorozwój, zwiększył się komfort mojego życia. Zrozumiałam jak funkcjonuję, od czego zależy, co ma na to wpływ czy mam determinację, czy wierzę w powodzenie przedsięwzięcia czy jestem zmotywowana i pozytywnie nastawiona do realizacji swoich założeń, planów. Z jednej strony jest to bardzo proste, ponieważ na początek wystarczy skupić się na poznaniu siebie i uświadomieniu sobie pewnych mechanizmów. Z drugiej jednak strony może być to trudne dla tych, którzy nie lubią zmian, nie można bowiem poprzestać na rozwijaniu samoświadomości, należy również zacząć wprowadzać konkretne zmiany do swojego życia i intensywnie pracować nad samorozwojem.

Na koniec posłużę się własnym przykładem: ja dzięki samorozwojowi i lekturom takim jak „6 filarów poczucia własnej wartości”, mam odwagę i determinację tworzyć i robić rzeczy, które są niestandardowe i odbiegają od przeciętności. Dlaczego? Bo zrozumiałam, że ja jestem twórcą swojego życia.

Polecamy: Własna firma - plan działania