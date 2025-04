fot. Fotolia

Dlatego dziś chciałabym zaproponować małe ćwiczenie, które skłoni was do refleksji nad waszym najbliższym otoczeniem i jego rolą w waszym życiu. Na czym będzie polegać?

Reklama

Przyjrzyj się swojemu otoczeniu

Przeanalizuj swoje otoczenie, zobacz, kto cię otacza i wyodrębnij trzy grupy:

Grupa wsparcia – motywuje, buduje, wierzy w ciebie, ciągnie do góry. Tworzą ją ci, którzy osiągnęli sukces, myślący pozytywnie. Są wzorem do naśladowania, pomogą ci zauważyć pewne rozwiązania i możliwości. Grupa osób, które dobrze tobie życzą, ale nie wspierają cię w planach przedsiębiorczości, ponieważ nie mają odpowiedniego doświadczenia lub boją się o ciebie, nie chcą żebyś podejmowała ryzyko. Grupę tę najczęściej stanowią najbliżsi: mama, tata czy babcia. Są to osoby, która zawsze będą blisko ciebie, więc warto „popracować” nad nimi, wyedukować, pokazać i wyjaśnić im, o co ci chodzi. Grupa trzecia to osoby, od których nie uzyskasz wsparcia, ciągnące cię w dół. Do tej grupy zaliczają się często zazdrosne koleżanki, znajomi, sąsiedzi czy daleka rodzina. Takich ludzi polecam unikać.

Sprawdź, ile osób z twojego otoczenia znajduje się w każdej z grup. Która z nich jest najliczniejsza? Ta pierwsza, motywująca, wspierająca, która stanie się twoim motorem do działania? Grupa, dzięki której stawiasz czoła wyzwaniom, uczysz się, rozwijasz, podejmujesz ryzyko i nie boisz się wyzwań? Czy może trzecia, która nie wspiera, lecz ogranicza twoje działania? Utrudnia podjęcie ryzyka, ciągle podkreśla, że ci się nie uda, że się do czegoś nie nadajesz, bo jesteś słaba, a twoje koncepty nie są ciekawe i nie przyjmą się?

Zobacz także: Własna firma - plan działania

Wybieraj ludzi motywujących

Jeśli najliczniejsza okaże się grupa pierwsza, oznacza to, że posiadasz idealne warunki do realizowania swoich biznesowych planów. Jeśli jednak stwierdzisz, że w twoim otoczeniu dominują reprezentanci trzeciej grupy, potraktuj to jak alarm. W tak niesprzyjającym środowisku podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy może okazać się dla ciebie bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Dlaczego? Z jednego bardzo ważnego powodu: biznes tworzy się z ludźmi i dla ludzi. Jeżeli wpadniesz na pomysł otwarcia firmy, naturalne jest, że w pierwszej kolejności zapytasz o zdanie osoby z twojego najbliższego otoczenia i opowiesz im o swoim koncepcie. W odpowiedzi często możesz usłyszeć słowa typu: „przecież nie znasz się na tym”, „nie poradzisz sobie”, „takich biznesów jest już dużo”. Jak się wtedy zachowasz? Ogromna większość osób, spotykając się z negatywnymi opiniami lub falą krytyki ze strony najbliższych, rezygnuje z dalszych działań w tym kierunku. Nie sprawdza, czy narzekający mają rację i nie walczy o swoje zdanie. Przy zakładaniu biznesu bardzo potrzebne jest wsparcie najbliższych osób z twojego otoczenia. To one będą pomagały ci utrzymać determinację do działania, to one będą z tobą w trudnych chwilach, w końcu to one będą cię dopingowały i podpowiadały – „rób!”, „sprawdź”, „fajny pomysł”, „działaj!”.

Reklama

Brak wsparcia bliskich w dążeniu do własnej firmy?

A co w sytuacji, kiedy bliskie osoby (mama, tata, mąż, partner) nie wspierają cię w dążeniu do przedsiębiorczości? Bądź świadoma, że masz na to wpływ! Jeżeli jesteś bardzo zdeterminowana i przekonana do swojego pomysłu, przygotuj się do przedstawienia swojej koncepcji najbliższym tak, żeby oni także w nią uwierzyli. Potraktuj ich, jakbyś miała do czynienia ze swoimi pierwszymi klientami. Jeżeli twój projekt będzie sensowny, spójny, przemyślany, istnieje duża szansa, że twoje najbliższe otoczenie będzie cię wspierało w twojej przedsiębiorczości. Jako przedsiębiorca, będziesz musiała poradzić sobie z różnymi problemami czy przeciwnościami, uznaj więc przekonanie najbliższych do swojego pomysłu za swoje pierwsze wyzwanie na drodze do realizacji swoich biznesowych planów.

Jeśli mimo wszystko okaże się, że znalezienie wsparcia wśród najbliższych jest niemożliwe, skoncentruj się na budowaniu sprzyjającego i inspirującego środowiska biznesowego. Wskazówki osoby, która osiągnęła sukces i pokonała po drodze przeciwności, z którymi ty się teraz borykasz, będą dla ciebie najcenniejszą i najsilniejszą motywacją.

Polecamy: Własna firma - samorozwój