Pomysł na domowy biznes związany z dziećmi

Niezależnie od tego, czym zajmowałaś się przed urodzeniem dziecka, gdy zostajesz mamą, z czasem zyskujesz kwalifikacje, które są nie do zastąpienia. Mierzysz się z całkiem nowymi wyzwaniami dnia codziennego. Zaczynasz wiedzieć i rozumieć, jak można by tę rodzicielską codzienność ułatwić. Poznajesz od podszewki produkty dedykowane dzieciom i ich rodzicom.

Nikt tak nie zrozumie matki, jak inna matka, a na własnym przykładzie możesz wpaść na to, jakiego produktu lub usługi dla rodziców jeszcze nie ma na rynku. Co więcej, możesz ten pomysł od razu przetestować na sobie i innych rodzicach w twoim otoczeniu.

Wypożyczalnia lub komis dziecięcy

Dziecięce produkty, szczególnie w przypadku najmłodszych szkrabów, najczęściej są używane przez kilka tygodni, ewentualnie miesięcy, zanim dziecko z nich wyrośnie. Dotyczy to ubranek, zabawek i wielu rodzajów akcesoriów. Mając swoje dzieci oraz innych rodziców w swoim otoczeniu, masz łatwy dostęp do używanych produktów, po których często nawet nie widać śladów użytkowania. Wielu rodziców zaś woli kupić ubranka z drugiej ręki, niż przepłacać za ciuszki, które malec i tak założy raptem kilka razy.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku innych dziecięcych akcesoriów, które – nowe – potrafią być bardzo kosztowne. Chociaż zwykłe nosidełko dla dziecka można kupić za grosze, może ono być bardzo szkodliwe dla bioder i kręgosłupa malucha. Polecane przez ortopedów nosidełka ergonomiczne lub profesjonalne chusty do noszenia kosztują zazwyczaj kilkaset złotych. Wypożyczenie ich może być świetnym sposobem na wypróbowanie produktu i sprawdzenie, czy sprawdzi się w naszym przypadku, bez wydawania od razu dużej sumy.

Jak założyć wypożyczalnię albo komis z dziecięcymi akcesoriami? Jeśli nie dysponujesz lokalem, a twoje dziecko jest jeszcze małe, najlepszym rozwiązaniem będzie taka działalność prowadzona przez Internet. Wówczas twoje zadanie ograniczy się do obmyślenia logistyki przedsięwzięcia, a następnie stworzenia serwisu (czyli zlecenia projektu programiście) i wypromowania go, tak aby inne mamy mogły się na nim wymieniać informacjami o tym, co mogą sprzedać lub wypożyczyć.

Sala zabaw lub klubik malucha

Kolejny związany z dziećmi biznes to wszystko to, co pomoże rodzicom w zorganizowaniu czasu ich pociechom. Roczne czy dwuletnie maluchy często wymagają dużo uwagi, a jednocześnie nie umieją zbyt długo koncentrować się na jednej czynności. W dziecięcych klubikach możliwa jest zarówno swobodna zabawa dzieci (pod opieką ich rodziców), jak i udział malców w zorganizowanych specjalnie dla nich zajęciach. Dla brzdąców może to być też pierwszy kontakt z innymi dziećmi i sposób na to, by później łatwiej im było zaaklimatyzować się w przedszkolu. Zajęcia mogą być prowadzone w dowolnych godzinach, a twoje dziecko może razem z tobą spędzać czas w klubiku lub sali zabaw – na pewno nie zabraknie mu tam atrakcji. Nie jest to wprawdzie biznes, który możesz w całości prowadzić z domu, ale za to twoje dziecko spokojnie może ci przy nim towarzyszyć.

Doula, doradczyni laktacyjna

Przed porodem nie miałaś pojęcia, kim jest doula i że laktacja to temat, który może w ogóle podlegać dyskusji? Jeśli masz małe dziecko, prawdopodobnie już to wiesz. Jeżeli odkryłaś w sobie pragnienie opieki nad innymi kobietami i pomagania im w tym trudnym okresie początków macierzyństwa, możesz pomyśleć o kursach na doulę lub doradczynię laktacyjną. Zawody te, na razie wciąż jeszcze dość niszowe, z czasem zyskują coraz większy popyt. Nie wymagają jednak siedzenia po osiem godzin w biurze – możesz umawiać się z klientkami o dowolnych porach.

Doula to osoba, która wspiera kobietę przed porodem i w jego trakcie. W przeciwieństwie do położnej, zadaniem douli jest przede wszystkim skupienie się na rodzącej i jej komforcie psychicznym oraz fizycznym. Nie zawsze spanikowany tata jest odpowiednim wsparciem dla rodzącej kobiety – czasem pomoc innej, doświadczonej w temacie kobiety może znacznie skuteczniej uspokoić przyszłą mamę.

Doradca laktacyjny to osoba, która uczy kobiety karmienia piersią i pomaga w przezwyciężeniu ewentualnych trudności. Wbrew pozorom, chociaż laktacja jest całkowicie naturalnym procesem, to jednocześnie niezwykle skomplikowanym i nie zawsze przebiegającym gładko. Kobiety niezdające sobie z tego sprawy, często zamiast trafić do poradni laktacyjnej, od razu poddają się i przechodzą na mleko modyfikowane, które – nawet najlepszej jakości – nie jest w stanie zastąpić unikalnych właściwości mleka mamy. Tymczasem dzięki stosowaniu się do zaleceń doradcy laktacyjnego, można nie tylko uratować laktację, ale też rozwiać wiele wątpliwości i obalić sporo mitów na temat karmienia piersią.

Pomysł na biznes – rozwiń swoją pasję

Niezależnie od tego, czy przed urodzeniem malucha pracowałaś w swoim artystycznym zawodzie, czy też zajmowałaś się czymś zupełnie innym, rok urlopu macierzyńskiego to dobry moment, by wrócić do twórczych aktywności. W wolnych chwilach możesz malować, rysować czy pisać lub szyć a może pasja z czasem zamieni się w sposób na życie? Możesz również wykorzystać te umiejętności i połączyć je z tym, co jest teraz twoją codziennością – macierzyństwem.

Rękodzieło to też pomysł na biznes

Nawet, jeśli od dziecka nie miałaś do czynienia z zajęciami plastycznymi, teraz jest dobry moment, by do tego wrócić. W najgorszym razie odstresujesz się i oderwiesz od pieluch, w najlepszym – odkryjesz nową pasję. Nieprzemijająca moda na rękodzieło powoduje, że na rynku nie brakuje tego typu produktów, ale zawsze możesz poszukać swojej niszy, czyli czegoś, czego jeszcze nikt nie wymyślił.

Możesz wytwarzać biżuterię, zaplatać bukiety i wianki ślubne albo tworzyć dekoracje okolicznościowe, na przykład na baby shower. Personifikowane pledy dziergane na szydełku, unikatowe zabawki szyte ze skrawków, ekologiczne tekstylia do pokoju dziecięcego? Jeśli będziesz wierzyć w to, co robisz i postawisz na dobry marketing, masz szansę się wybić nawet pomimo wysypu tego typu produktów. Swoje produkty możesz z powodzeniem sprzedawać w Sieci, poprzez jedną z internetowych galerii lub na portalach aukcyjnych. Warto również zaglądać na jarmarki i targi rękodzieła.

Szycie lub założenie własnej marki odzieżowej

Kupno maszyny oraz kursy kroju i szycia to pierwszy krok do tego, by stworzyć własną markę. Poszukaj czegoś, co cię wyróżni – mogą to być wesołe hasła na ubrankach, wysokiej jakości ekologiczna bawełna albo wymyślenie modnych kobiecych ubrań dostosowanych do figury ciężarnej lub do karmienia piersią. W ten sposób nie musisz inwestować ogromnej sumy pieniędzy, aby nauczyć się czegoś nowego, co może się stać twoim dodatkowym źródłem utrzymania. Piękne dziecięce pościele, zasłonki czy ochraniacze na łóżeczko nigdy nie wyjdą z mody. A może postawisz na coś bardziej nietypowego, jak namioty do zabawy (tzw. „tipi”), ręcznie szyte lalki czy dostosowane do potrzeb dzieci pufy?

Kurs fotografii

Niemal każdy rodzic z zapamiętaniem fotografuje pierwsze dni, miesiące, a nawet lata życia swojego dziecka. Jeśli uważasz, że masz do tego dryg i zdjęcia twojego dziecka prezentują się wyjątkowo dobrze, możesz pomyśleć o kursach fotografii. Popyt na profesjonalne sesje jest bardzo duży, warto się więc wyspecjalizować. Może sesje ciążowe lub niemowlęce staną się twoim „konikiem”? Pomysł ten wymaga sporej inwestycji finansowej, ale możesz zacząć od prostszego, tańszego aparatu i sesji dla przyjaciół oraz rodziny, by najpierw sprawdzić, czy fotografia to coś dla ciebie.

Pomysł na biznes w domu dla zorganizowanych mam

Macierzyństwo i tak wymaga wyrobienia sobie świetnej organizacji czasu, ale połączenie go z prowadzeniem biznesu to jeszcze wyższa szkoła jazdy. Jeśli jesteś świetna w zarządzaniu czasem i radzisz sobie z samodyscypliną, nawet gdy od czasu do czasu malec pokrzyżuje ci plany, możesz spróbować jednego z biznesów, które wymagają systematyczności i terminowości.

Pomysł na biznes: freelancing, copywriting, programowanie

Zanim zostałaś mamą, pracowałaś jako graficzka? Nic nie stoi na przeszkodzie, by zająć się tym z domu jako freelancer. Możesz to robić od czasu do czasu – na przykład na umowach o dzieło – a możesz też zrobić z tego swój sposób na życie i założyć własną działalność gospodarczą oraz znaleźć stałych klientów. Jeśli świetnie posługujesz się piórem i ortografię masz w małym palcu, możesz spróbować swoich sił w copywritingu, czyli pisaniu tekstów reklamowych na zlecenie. Mogą to być typowe teksty zapleczowe pod SEO, opisy produktów, teksty na blogi firmowe czy wreszcie artykuły eksperckie. A może połączysz to ze swoją nową życiową rolą i zaczniesz tworzyć książeczki dla dzieci?

Z kolei jeśli masz analityczny umysł i dobrze się dogadujesz z komputerami, możesz pomyśleć o kursach programistycznych. Wskutek dużego zapotrzebowania na pracowników w tej branży, powstało sporo szkół oferujących najróżniejsze rodzaje trybów nauczania. Stacjonarnie lub online, w dni powszednie lub w weekendy – na pewno znajdziesz dla siebie coś, co pogodzisz ze swoją codziennością. Intensywne kursy programowania nie są tanie (ich koszt to nawet ok. 10 tys. zł), ale w Internecie znajdziesz również sporo niedrogich lub nawet darmowych kursów online dla początkujących. Potrzebujesz jedynie komputera i ogromnej dawki samodyscypliny. Po pewnym czasie możesz zacząć pracę freelancera na przykład jako twórczyni stron internetowych, specjalizując się we front-endzie (wyglądzie strony), back-endzie (jej funkcjonalności) lub np. stając się ekspertką od Wordpressa.

Założenie sklepu internetowego

Sklepów internetowych przybywa w ogromnym tempie, ale i popyt na zakupy online nie pozostaje w tyle. Mając pomysł na swoją markę i wybierając dobre produkty, masz szansę wyrobić sobie mocną pozycję na rynku. Możesz sprzedawać niemal wszystko, co sobie wymarzysz, ale najlepiej, by były to produkty, których jakość i funkcjonalność jesteś w stanie sama ocenić. Możesz więc postawić na artykuły domowe – np. designerskie dodatki kuchenne, piękne pościele czy dekoracje. Możesz też wykorzystać fakt, że jesteś mamą, a w domu masz małego testera, i sprzedawać zabawki czy akcesoria dziecięce.

Jak założyć sklep online? Na początek potrzebujesz miejsca na towar i dobrej jakości szablonu strony internetowej (na tym nie warto oszczędzać). Jeśli kreatywność nie jest twoją mocną stroną, najlepiej zatrudnić grafika oraz copywritera do stworzenia chwytliwej nazwy, zachęcających opisów czy zapadającego w pamięć logo. Samo prowadzenie sklepu jesteś w stanie pogodzić z opieką nad maluchem. Jednak znalezienie czasu, aby odpisać na wszystkie maile oraz spakować i wysłać zamówienia z pewnością będzie od ciebie wymagało bardzo dobrej organizacji.

Własny blog jako pomysł na biznes

Pytanie o to, czy da się zarabiać na blogu, od dawna jest źródłem wielu dyskusji. Jak pokazuje przykład najpoczytniejszych blogerów – z pewnością jest to możliwe. Pytanie tylko, czy istnieje jedna, prosta recepta na to, by móc się pochwalić imponującymi zasięgami i przyciągnąć do siebie reklamodawców i sponsorów? Z pewnością może to być dla ciebie przede wszystkim odskocznia od matczynej codzienności i sposób na to, by złapać odrobinę dystansu. Dobre pióro i odrobina charyzmy oraz znajomość internetowych trendów to elementy potrzebne do tego, by twój blog lub serwis stał się poczytny i przynosił zyski. Najważniejsza jest jednak systematyczność i pomysł na to, jak się wyróżnić.

Jeśli nie chcesz dzielić się z internautami swoją codziennością, może masz wiedzę, którą mogłabyś się podzielić z innymi? Coraz popularniejsze stają się blogi specjalistyczne, prowadzone przez osoby z odpowiednim wykształceniem, np. pedagogicznym, medycznym czy logopedycznym. Popularne są również strony o gotowaniu, podróżach czy DIY, czyli tworzeniu rękodzieła.

Serwis czy blog będą wymagały od ciebie przede wszystkim czasu, ale nie musisz w nie inwestować zbyt wielu środków pieniężnych. W Internecie dostępne są darmowe szablony, które na początek w zupełności wystarczą, a sama domena i roczny hosting to z reguły koszt poniżej 200 zł.

