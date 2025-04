To nieprawda, że w tygodniu ciężko pracujemy przez pięć dni, po 8 lub więcej godzin dziennie. Może i tyle czasu w pracy spędzamy, ale nie da się ukryć, że sporą część dnia zajmują nam sprawy zupełnie nie związane z naszymi obowiązkami. Jakie? Przekonajcie się same!

Co najbardziej zabiera nam czas w pracy?

1. Surfowanie po internecie

Dobrze to znasz, prawda? Chyba nie ma osoby, by choć przez chwilę każdego dnia w pracy nie przeglądała dla celów prywatnych stron internetowych, portali społecznościowych. Cóż, takie mamy czasy, że chcemy być ze wszystkimi informacjami na bieżąco. Nawet będąc akurat w miejscu pracy.

2. Spotkania zespołu

Długie, nużące, często nie przynoszące żadnych rozwiązań czy rezultatów. Ale być na nich trzeba. Każdy, kto choć raz musiał być na takim spotkaniu w pracy, dobrze wie, jak bezproduktywne one bywają. Oczywiście nie wszystkie.

3. Radzenie sobie ze współpracownikami

Jak zebrać myśli, gdy wokół koledzy ciągle to utrudniają? Obecnie bardzo popularna jest praca w pomieszczeniach typu open space, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak może być to uciążliwe i trudne, jeśli trzeba się nad czymś mocno skoncentrować, a hałasujący koledzy zupełnie się tym nie przejmują.

4. Radzenie sobie z szefem

Kiedy czegoś od nas chce na już, staramy się go unikać, a kiedy z kolei to my mamy jakąś pilną sprawę, krążymy wokół jego biura kilka razy dziennie. Ile czasu na tym tracimy? Bywa, że naprawdę niemało...

5. Załatwianie prywatnych spraw

Smsowanie, rozmowy przez telefon, mailowanie. Ponieważ w pracy spędzamy po kilka godzin dziennie, zawsze znajdzie się potrzeba załatwienia czegoś właśnie wtedy. A ile czasu nam to pochłania? Bardzo różnie, zależy od tego, co to za sprawa. Jeśli jest poważna, bywa, że poświęcamy jej znaczną część tego pracowitego dnia.

