Czasami mamy gorsze dni i nawal pracy potrafi nas nieźle przytłoczyć. Trzeba wtedy zacisnąć pasa i zrobić wszystko, żeby zdążyć z zadaniami na czas. Gorzej jest, jeśli notorycznie musimy zostawać po godzinach, bo inaczej wiele ważnych rzeczy nie byłoby załatwionych. Jeżeli tak wygląda twoja sytuacja, pomyśl, czy na pewno odpowiednio organizujesz swój czas w pracy. Zobacz, co powinnaś robić, żeby wyrabiać się z pracą w terminie.

Reklama

1. Ściśle przestrzegaj godzin pracy

Bądź konsekwentna i zdyscyplinowana. Nie pozwalaj sobie na częste spóźnienia. Jeżeli masz problemy z systematycznością, tym bardziej musisz narzucić sobie odpowiedni rygor. Ciągłe pozwalanie sobie na spóźnienia spowoduje, że będziesz opóźniać przyjścia do pracy i przyspieszać wyjścia, a wtedy praca na pewno nie będzie wykonana poprawnie i na czas. Nie szukaj wymówek, tylko zabierz się porządnie do pracy w stałych porach. Jeśli trudno ci jest obudzić się rano, zmień przyzwyczajenia. Zrób wszystko, żeby mieć dużo energii już na początku dnia i wykorzystać to na intensywną pracę. Wypoczęty po nocy mózg będzie najefektywniej pracował w pierwszej części dnia.

2. Wyznacz sobie stałe przerwy

W pracy na pewno potrzebujesz od czasu do czasu zrobić przerwę. Jest to niezależne od tego, czy masz pracę fizyczną, czy umysłową. Postaraj się jednak, by przerwy wykorzystywać naprawdę na odpoczynek, a także na posiłek, żeby nabrać sił do dalszej pracy. Dlatego też jeśli pracujesz przy komputerze, odejdź od biurka, pozwól odpocząć oczom i rozprostuj kości. Przerwy nie mogą jednak przeciągać się w nieskończoność. Nikt nie mówi, że praca ma być całym twoim światem, ale wykonuj ją w miarę rzetelnie i przykładnie, a nie leniwie. Wtedy na pewno ze wszystkim się wyrobisz.

3. Wykonuj tylko własne zadania

W pracy na pewno zawsze jest coś do zrobienia. Z pewnością też znajdą się osoby, które chętnie podzielą się z tobą swoimi obowiązkami. Nie pozwól im na to. Najpierw rób zawsze to, co należy do twoich zadań. Nie znaczy to, że ma być samolubna. Kiedy w pracy pojawia się ktoś nowy, na pewno potrzebuje pomocy, by się wdrożyć we wszystko. Unikaj raczej osób, które szukają łatwych rozwiązań i zamiast zająć się pracą, myślą o tym, na kogo ją zwalić. Nie dziw się, że nie wyrabiasz się z pracą, jeśli oprócz swoich obowiązków, bierzesz na siebie też zadania kolegów.



4. Zacznij dzień od spraw najistotniejszych

Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie. Wszystkie rzeczy w pracy mogą być pilne, ale nie wszystkie są tak samo ważne. W pierwszej kolejności załatwiaj te z nich, które są najbardziej istotne, znaczące i na które potrzebujesz najwięcej czasu i sił. Kiedy już się z nimi uporasz, możesz ze spokojną głową zająć się pozostałymi. Nie ma sensu zaczynać dnia od załatwiania rzeczy błahych, myśląc ciągle przy tym o konieczności zrobienia tych istotnych, bo wtedy mózg nie skupia się dostatecznie na danym zadaniu i przez to pracujesz dłużej i mniej efektywnie.

5. Pamiętaj o odpowiednim relaksie po pracy

Praca powinna równoważyć się z odpoczynkiem. Mózg nie może bez odpowiedniej regeneracji pracować dostatecznie dobrze przez wiele godzin. Dlatego tak ważny jest czas wolny. Od czasu do czasu wybierz się też za miasto na weekend lub zrób dłuższy urlop. Kilka wolnych dni naprawdę dobrze wpłynie na twój nastrój, zlikwiduje napięcie i spowoduje, że z nowymi siłami wrócisz do pracy. Wypoczęta będziesz działać szybko i skutecznie. Zrelaksowany mózg będzie też wydajniejszy, a ty zaczniesz sprawnie podejmować nowe działania.

6. Znajdź odpowiednią motywację

Jeśli nie masz odpowiedniej motywacji do pracy, nie chce ci się i robisz wszystko ospale. Taka praca na pewno nie jest zbyt wydajna, a ty nagle musisz zostawać po godzinach, żeby móc zdążyć ze wszystkimi zadaniami na dany dzień. Chyba raczej nie o to ci chodzi. Okazuje się, że przez brak ochoty do pracy musisz zostawać w niej dłużej. Lepiej więc znajdź odpowiednią motywację. Wyznacz sobie cel i dąż do niego. Praca będzie ci szła wtedy na pewno szybciej i do tego przyjemniej. I jeśli będziesz zostawać po godzinach, to tylko z własnej chęci, a nie z przymusu.

Reklama



Zobacz też:

Jak być skutecznym sprzedawcą?

Jak zarządzać pracownikami?

Pokonaj stres w pracy!

3 sposoby na pośpiech w pracy