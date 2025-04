Jeśli od czasu do czasu musisz zostać dłużej w firmie, nie załamuj rąk. Faktycznie może się zdarzyć gorszy dzień lub chwilowy natłok zajęć. Jeśli jednak pracujesz po godzinach praktycznie codziennie, powinnaś jak najszybciej coś z tym zrobić, bo świadczy to albo o wykorzystywaniu cię, albo o groźnym pracoholizmie, albo... o beznadziejnej organizacji własnej pracy. Jak to zmienić?

Koniec z pracą po godzinach

Oto kilka prostych rad, dzięki którym wprowadzisz porządek do swojej codzienności w pracy i przestaniesz zostawać wiecznie po godzinach. Koniecznie wprowadź je w życie już od dziś!

1. Działaj zgodnie z planem

Nie zaczynaj dnia bez porządnego planu zadań. Wypisz wszystko, co musisz zrobić, żeby nie okazało się np. na godzinę przed wyjściem, że zapomniałaś zrobić czegoś bardzo ważnego i bez czego absolutnie nie możesz iść do domu.

2. Wprowadzaj hierarchię ważności poszczególnych zadań

Stworzyłaś plan? To świetnie! Teraz wyznacz zadania priorytetowe i od nich zacznij działania. Te mniej ważne zostaw na później. Zwykle najwięcej skupienia mamy na początku dnia, a z każdą godziną jest coraz trudniej utrzymać myśli na zadaniach, dlatego ważne, by to, co najpilniejsze załatwiać w pierwszej kolejności.

3. Unikaj wszystkiego, co rozprasza uwagę

Musisz sama się dyscyplinować. Kawa co pół godziny jest raczej przesadą i stratą czasu. Warto też oduczyć się zaglądania w pracy na prywatną pocztę, konta na serwisach społecznościowych czy portale informacyjne. Mogą wciągać!

4. Bądź asertywna

Jeśli widzisz, że przełożeni nakładają na ciebie zbyt wiele obowiązków, masz prawo powiedzieć stop, zwłaszcza jeśli nie idzie za tym awans czy wyższa pensja. Nie daj się wykorzystywać w obawie, że jeśli się nie zgodzisz na kolejne obowiązki, zostaniesz zwolniona. Widocznie jesteś dobrym pracownikiem, skoro pracodawca ufa ci i wie, że zrobisz wszystko porządnie. Nie będzie chciał cię stracić.

5. Motywuj się

Nie możesz skupić się na pracy? Ustal sobie cele i dąż do nich, wtedy łatwiej i szybciej będzie ci szło. Zaplanuj coś fajnego na wieczór i pamiętaj, że jeśli szybko uda ci się uprać z pracą, będzie czekać na ciebie później coś ekstra. Czasami nie mamy motywacji do pracy, jeśli wiemy, że w domu i tak nie czeka na nas nic dobrego. Warto to zmienić. Przecież nie samą pracą żyje człowiek.

