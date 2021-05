fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Puder z filtrami UV nie tylko wyrównuje koloryt skóry i jest komfortowy w noszeniu, ale również zabezpiecza skórę twarzy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. To koniec ze świecącą się i błyszczącą cerą!

Produkty z filtrami wymagają ponawiania aplikacji w ciągu dnia. Jeśli masz na sobie makijaż wyłącznie w postaci podkładu z filtrami, nie jest możliwe dokładanie kolejnych warstw kosmetyku. I właśnie wtedy warto sięgnąć po puder z filtrami (niektóre z nich mają nawet SPF 50!). Zobacz nasz przegląd pudrów przeciwsłonecznych.

Puder z filtrami SPF 50 Bell HYPOAllergenic

Pierwsza najważniejsza zaleta – produkt ten daje naprawdę wysoką ochronę przed promieniowaniem – ma SPF 50. Drugi jego niewątpliwy plus to cena. Za niecałe 30 zł masz produkt do makijażu i kosmetyk pielęgnacyjny w jednym.

Cechy warte podkreślenia:

jest lekki i nie zatyka porów,

daje matowe wykończenie,

ma wygodne, kompaktowe opakowanie,

dopasowuje się do koloru cery.

Cena: 29 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Puder z filtrami SPF 50+ Bioderma

Jeśli jesteś uczulona na filtry chemiczne, masz wrażliwą skórę albo jasną karnację z piegami, ten kosmetyk jest dla ciebie. Daje silną ochronę przeciwsłoneczną przed promieniami UVA i UVB. Nie klei się i pozostawia pudrowe wykończenie.

Cechy warte podkreślenia:

zapobiega powstawaniu przebarwień,

nie zatyka porów,

odporny na pot i wodę,

wygładza cerę,

ukrywa niedoskonałości skóry.

Cena: 79 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Puder z filtrami SPF 50 Artdeco

Nadaje się do każdego rodzaju cery, dając matowe wykończenie. Internautki określają jego możliwości krycia jako średnie lub mocne. Ma bardzo wysoki filtr przeciwsłoneczny. Dostępny jest w dwóch kolorach.

Cechy warte podkreślenia:

łatwo się nakłada,

wygląda naturalnie na skórze,

ma formułę odporną na pot i sebum, więc długo się utrzymuje,

nie wysusza cery,

można go stosować na sucho i na mokro.

Cena: 119 zł. Do kupienia w perfumeriach Douglas.

Puder z filtrami SPF 20 Isadora

To jedwabisty puder matujący o lekkiej formule, zapewniający naturalny i średni poziom krycia. Dostępny jest w 4 kolorach.

Cechy warte podkreślenia:

krycie od naturalnego do średniego,

wybór kolorów,

długi efekt zmatowienia.

Cena: 89 zł. Do kupienia w perfumeriach Douglas.



Puder z filtrami SPF 50 Shiseido

Puder zapewnia pełną ochronę przed promieniowaniem UV podczas uprawiania sportu i innych zajęć na świeżym powietrzu. Dodatkowo wygładzi wszelkie niedoskonałości skóry, pozostawiając ją czystą i aksamitnie gładką.

Cechy warte podkreślenia:

nadaje skórze promienny wygląd,

nie zapycha porów,

nie spływa i nie rozmazuje się pod wpływem potu,

posiada esencje chłodzące, które odświeżają i chłodzą skórę.

Cena: 169 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.



