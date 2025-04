Zastanawiasz się, co jest nie tak, że mimo używania bardzo dobrej jakości kosmetyków, twój makijaż po kilku godzinach wymaga retuszu? Być może wykonujesz go w nieodpowiedniej kolejności. Oprócz tego, bardzo ważny jest również sposób aplikacji. Metod jest wiele, dlatego warto eksperymentować i wybrać taką, która najlepiej działa na skórze. Tutaj naprawdę wszystko ma duże znaczenie.

W jakiej kolejności robi się makijaż? Oto krótka ściąga, jak krok po kroku zrobić trwały makijaż (dzienny i wieczorowy) w domu.

Spis treści:

Niezależnie od tego, czy jest to makijaż dzienny czy wieczorowy, obowiązuje taka sama kolejność. Różnica jest tylko w kolorystyce. Do wieczorowego makijażu wykorzystaj np. ciemne lub lśniące cienie do powiek, szminkę w nasyconym kolorze lub błyszczyk z mnóstwem drobinek. W dziennym makijażu postaw natomiast na naturalny look - sięgnij po paletę cieni do powiek nude, pomadkę w odcieniu zbliżonym do koloru warg lub olejek, który nada im subtelny połysk i optycznie je powiększy.

Zanim przejdziemy do omawiania kolejnych kroków makijażu, spójrz na właściwą kolejność wykonywania makijaży krok po kroku:

Nakładanie serum i kremu do twarzy Baza pod makijaż Podkład lub krem BB Korektor pod oczy Puder sypki lub w kamieniu Cienie do powiek Kredka lub eyeliner Tusz do rzęs Stylizacja brwi Róż, rozświetlacz i bronzer Błyszczyk i pomadka

Zanim zaczniesz nakładać kolorowe kosmetyki, zadbaj o fundament, czyli skórę. Oczyść ją i osusz, a następnie delikatnie wmasuj serum i ulubiony krem do twarzy. Jeśli masz skórę matową, sięgnij po rozświetlający krem (np. z witaminą C), który doda jej pięknego blasku, gdy masz szybko przetłuszczającą — matujący. Po aplikacji odczekaj ok. 5 minut, aby się wchłonął.

Podczas aplikacji serum możesz wykonać ujędrniający masaż — palcami lub specjalnym rollerem. W ten sposób zlikwidujesz obrzęki i cienie pod oczami, spłycisz delikatnie zmarszczki oraz poprawisz koloryt skóry. Gdy wykonujesz makijaż wieczorowy, możesz wcześniej nałożyć liftingujące płatki pod oczy oraz maseczkę w płachcie.

Skin icing zapewnia natychmiastowy efekt liftingu. Ujędrnia, spłyca zmarszczki i likwiduje obrzęki. Hit w pielęgnacji

Kolejnym krokiem jest nałożenie bazy pod makijaż, która wygładzi skórę i pomoże przedłużyć trwałość kosmetyków kolorowych. Rozprowadź ją równomiernie na całej twarzy lub tylko na newralgicznej strefie „T".

Przystąp do nakładania podkładu. Do aplikacji użyj pędzla, opuszków palców lub beauty blendera. Do suchej skóry wybierz nawilżający, do trądzikowej i z przebarwieniami - kryjący, natomiast do świecącej - matujący. Ważne, aby dobrać go idealnie do odcienia skóry. Gdy używasz bronzera wybierz ton jaśniejszy.

Podkład możesz również zamienić na znacznie lżejszy krem BB lub CC.

Podkłady matujące: 10 najlepszych, które zapewnią ci nieskazitelny wygląd przez cały dzień

fot. Makijaż krok po kroku / ImaxTree/AgencjaFree

Po podkładzie sięgnij po korektor pod oczy, aby ukryć cienie i dodać skórze blasku. Użyj ton jaśniejszego od podkładu. Powinien mieć kremową, lekką lub półpłynną konsystencję.

Jeżeli zmagasz się z krostkami, przebarwieniami lub innymi niedoskonałościami, zakryj je punktowym korektorem.

Możesz też sięgnąć po kolorowe korektory. Fioletowy, różowy i zielony nakłada się przed podkładem.

Zielony korektor — idealny do zamaskowania czerwonych plamek lub krostek.

— idealny do zamaskowania czerwonych plamek lub krostek. Żółty korektor — kamufluje niebieskawo-fioletowe cienie pod oczami lub siniaki.

— kamufluje niebieskawo-fioletowe cienie pod oczami lub siniaki. Różowy korektor — ma właściwości rozświetlające.

— ma właściwości rozświetlające. Fioletowy korektor — neutralizuje żółte zmiany na skórze. Maskuje piegi, blizny, drobne ranki i przebarwienia słoneczne.

— neutralizuje żółte zmiany na skórze. Maskuje piegi, blizny, drobne ranki i przebarwienia słoneczne. Biały korektor — używa się go do rozjaśnienia środkowej części twarzy.

Wypróbuj ten trik z korektorem, jeśli chcesz ukryć cienie, zmarszczki i dodać skórze blasku

Jeżeli twoja skóra ma skłonności do błyszczenia, oprósz ją pudrem. Możesz użyć pudru sypkiego lub w kamieniu. Dobrym wyborem będzie również puder mineralny, który poprawia koloryt skóry, tuszuje niedoskonałości i zapobiega błyszczeniu się skóry. To zazwyczaj sproszkowane minerały, które można nakładać na każdą cerę. Wszystko dzięki temu, że ilość substancji zapachowych, talku i konserwantów jest w nich znikoma. Mogą ich używać nawet osoby o wyjątkowo wrażliwej skórze. Ogromną zaletą pudrów mineralnych jest bardzo dobre krycie.

Puder z SPF: 7 najlepszych kosmetyków, które zapewniają skuteczną ochronę i nieskazitelne wykończenie

Kolejnym punktem w makijażu są cienie do powiek. Największą popularnością cieszą się te w odcieniach brązu, beżu, złota i miedzi.

Jeżeli masz niebieskie oczy wybieraj brązowe, beżowe, śliwkowe lub złote cienie. Panie o szarych oczach najlepiej będą wyglądały w błękitach, fioletach i beżach, a posiadaczki zielonych oczu powinny zainwestować w granatowe, brązowe, beżowe i fioletowe cienie do powiek. A co z kobietami o piwnych oczach? Im najbardziej pasują cienie w kolorze fioletu, granatu, ciemnej zieleni lub błękitu.

Czarne i brązowe kredki to klasyka - doskonale podkreślają oko i nadają spojrzeniu głębi. Jeżeli masz brązowe oczy, wybierz kredkę w kolorze zielonym lub morskim. Zielone oczy pięknie podkreśli kredka w kolorze fioletowym lub złotym, a niebieskie - szmaragdowy, kobaltowy lub żółty.

Czasy, kiedy tusz miał jedynie wydłużać rzęsy, dawno minęły. Teraz to multifunkcyjny kosmetyk, który odżywia, zagęszcza i nawilża. Kluczowa różnica między tradycyjnymi tuszami do rzęs a nowoczesnymi, to oczywiście formuła. Wszystkie pogrubiają i podkręcają rzęsy, ale coraz więcej z nich dodatkowo je wzmacnia. Nowością są również produkty z dodatkiem wzmacniającego serum.

Zmianie uległy również szczoteczki. Obecnie bardzo popularne są dwustronne i o stożkowym kształcie - dzięki temu bez problemu możesz wytuszować nawet najkrótsze włoski. Przeszłością są również kosmetyki, które podrażniały oczy. Większość z nich jest odpowiednia także dla osób noszących szkła kontaktowe.

Wskazówka: jeśli chcesz mieć kolorowe rzęsy, najpierw nałóż czarny tusz, a dopiero później kolorowy. Inaczej nie osiągniesz pożądanego efektu.

Dobry i tani tusz do rzęs: 6 kosmetyków, które dają spektakularne efekty

fot. Makijaż krok po kroku / ImaxTree/AgencjaFree

Jeszcze kilka lat temu makijaż brwi był traktowany z przymrużeniem oka, a kosmetyki do jego wykonania były jedynie zbędnym gadżetem. Obecnie sprawa wygląd nieco inaczej. Kredki, pomady, cienie i tusze do brwi to jedne z najważniejszych kosmetyków kolorowych.

Brwi definiują rysy twarzy i dzięki nim potrafimy odczytywać emocje. Niestety niewiele kobiet może pochwalić się naturalnie gęstymi i wymodelowanymi brwiami, które są idealnie dopasowane do owalu twarzy. Dzięki odpowiedniemu makijażowi brwi, możesz poprawić ich kształt, optycznie powiększyć oczy, wysmuklić nos, a nawet delikatnie wyrównać asymetrię twarzy.

Jeśli twoje brwi są naturalnie ciemne, podkreśl je żelem — nabłyszczy je i zdefiniuje.

Kosmetyki do konturowania twarzy powinny znaleźć się w każdej kosmetyczce. Rozświetlacz nakładaj na kości policzkowe, łuk brwiowy, łuk kupidyna i czubek nosa. Policzki muśnij róże, a wszystkie miejsca, które chcesz wyszczuplić, potraktuj matowym bronzerem.

Jak zrobić płynny róż do policzków w domu? Łatwy trik z TikToka, dzięki któremu sporo zaoszczędzisz

Na sam koniec zajmij się ustami. Na co dzień używaj lekkiego olejku, błyszczyka nude lub nawilżającej, lekko barwiącej pomadki, na wieczorne wyjście - szminki w intensywnym kolorze.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.09.2015



