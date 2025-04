Wokół silikonów przez lata narosło wiele mitów. Że są niebezpieczne, że są komedogenne i że przyczyniają się do licznych reakcji alergicznych.

Reklama

Nie dość, że żadna z tych tez nie ma naukowego potwierdzenia, to jeszcze rujnuje opinie składnikom, które naszej skórze i włosom mogą bardzo się przydać.

Ciekawostką z pewnością będzie fakt, że silikony są bezpieczne nawet w wysokich stężeniach. Stosuje się je zarówno w produkcji kosmetyków kolorowych (również tych dla cery trądzikowej), co znacząco wpływa na ich teksturę, ale także w kosmetykach do włosów. I tymi drugimi zajmiemy się dzisiaj, a dokładniej serum silikonowym do końcówek.

Spis treści:

Serum silikonowe to produkt, który ma za zadanie wygładzić, nabłyszczyć i zabezpieczyć włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych - wysoką temperaturą, gorącym powietrzem i zanieczyszczeniami środowiska.

Zapobiega elektryzowaniu, puszeniu i łamaniu się pasm. Już po pierwszej aplikacji widać róznicę - końcówki stają się elastyczne, a włosy sypkie i jednocześnie dociążone.

Należy dodać, że silikonowe serum nie ma praktycznie żadnych właściwości pielęgnacyjnych (chyba, że w składzie zawiera również olejki jak np. serum Isana).

Maska proteinowa na włosy: jak działa i co powinna mieć w składzie? 5 najlepszych produktów

fot. Silikonowe serum do włosów / Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

To kluczowa kwestia, bo choć silikony potrafią błyskawicznie upiększyć nasze włosy, to nie każda z nas powinna mieć je w swojej kosmetyczce.

Silikonowe serum to kosmetyk dla zdrowych i wypielęgnowanych włosów. Film, jaki pozostawia, zabezpiecza przed działaniem niekorzystnych czynników zatrzymując nawilżenie we wnętrzu włosa, ale jednocześnie nie pozwala wniknąć do jego środka cennych substancji z zewnątrz. Rezultat?

Kiedy nasze włosy są w słabej kondycji, zablokowany zostaje „dopływ" nawilżających i odżywiających składników, które wpływają na ich wygląd i ogólny stan. Mogą się stać więc jeszcze bardziej suche, zniszczone i łamliwe.

Słowo serum jest tutaj słowem umownym - silikony kryją się często w produktach o nazwie olejek (olejek silikonowy) czy jedwab (silikony wsparte są proteinami) - takie będą też w naszym zestawieniu.

Ważna uwaga, kosmetyk zawierający silikony nie ma nic wspólnego z olejkami, których używamy do olejowania włosów (te są w 100% czystymi roślinnymi olejami).

Silikony w składzie (INCI) kosmetyków do włosów to:

Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane (lotne siloksany),

Dimethicone, Amodimethicone (oleje silikonowe).

Olejowanie włosów na sucho: odżywczy zabieg, który wzmocni twoje pasma. Jak to robić i jaki olej wybrać?

Serum silikonowe najlepiej stosować po umyciu włosów szamponem i zastosowaniu odpowiedniej kuracji pielęgnacyjnej - odżywki lub maski. Można go również używać w ciągu dnia, aby wygładzić i odświeżyć fryzurę.

Zacznij od jednej kropli i ewentualnie dołóż kolejną porcję kosmetyku, aby nie obciążyć nadmiernie włosów.

Serum silikonowe należy traktować wyłącznie jako uzupełnienie pielęgnacji.

Szukasz dobrego serum silikonowego do włosów? W naszym zestawieniu znajdziesz kosmetyki, które zapewniają natychmiastowe efekty i które zbierają pozytywne recenzje. Znajdziesz je w drogeriach i sklepach internetowych.

Olejek do włosów Intensiv 2in1, ISANA

Produkt łączy w sobie właściwości serum silikonowego i olejku do włosów. Przeznaczony jest do włosów długich, matowych, zniszczonych. Zawiera olejek jojoba, który regeneruje i odżywia. Pachnie kwiatem migdałowca. Nie zawiera mikroplastiku.

SKŁADNIKI

Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Cyclohexasiloxane, Trisiloxane, Phenyl Trimethicone, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Geraniol.

fot. Olejek do włosów Intensiv 2in1, ISANA, cena: 18,99 zł/materiały prasowe

Silikonowe serum do końcówek Figa, ANWEN

Silikonowe serum Figa od ANWEN chroni włosy przed uszkodzeniami, zabezpiecza końcówki przed rozdwajaniem, doskonale wygładza i nabłyszcza. Łatwo się rozprowadza i nie obciąża włosów. Wzbogacony jest o olej arganowy.

SKŁADNIKI

Dimethicone, Dimethiconol, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum, Bis-Diisopropanolamino-PG-Propyl Disiloxane/Bis-Vinyl Dimethicone Copolymer, Butyloctanol, Coumarin.

fot. Silikonowe serum do końcówek Figa, ANWEN, cena: 39,99 zł / materiały prasowe

Serum silikonowe do włosów Liquid Crystal, Sendo

Serum silikonowe Liquid Crystal łączy w sobie działanie trzech olejków: awokado, pequi i arganowego, Przeznaczone do wszystkich rodzajów włosów, w tym cienkich i delikatnych. Pozostawia włosy miękkie, gładkie i lśniące. Kosmetyk nie zawiera wazeliny i oleju mineralnego, parabenów, MIT, sztucznych barwników. Dostępny w Super-Pharm.

SKŁADNIKI

Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Dimethiconol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Argania Spinosa Kernel Oil, Caryocar Brasiliense Fruit Oil, Parfum/Fragrance, Tocopherol

fot. Serum silikonowe do włosów Liquid Crystal, Sendo, cena: 69,99 zł/materiały prasowe

Silikonowe serum do włosów Shine On You, HAIRY TALE COSMETICS

Silikonowe serum do włosów Shine On You marki HAIRY TALE COSMETICS pielęgnuje i chroni. Zawiera silikony, naturalne zamienniki silikonów, oleje (meadowfoam i makowy) i filtr UV. Słodki zapach mirabelki utrzymuje się na włosach przez długi czas.

SKŁADNIKI

Cyclopentasiloxane, Undecane, Dimethiconol, Tridecane, Coconut Alkanes, C13-15 Alkane, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Papaver Somniferum Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum.

fot. Silikonowe serum do włosów Shine On You, HAIRY TALE COSMETICS, cena: 34,90 zł/materiały prasowe

Serum silikonowe do włosów LOVE Smoothing Perfector, DAVINES

Kosmetyk zapewnia skuteczną ochronę przed wysoką temperaturą (230°C), zapobiega puszeniu, odżywia i nawilża. Ma lekką konsystencję, która nie obciąża włosów.

SKŁADNIKI

AQUA / WATER / EAU, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, CETYL ALCOHOL, AMINOPROPYL PHENYL TRIMETHICONE, BETAINE, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PARFUM / FRAGRANCE, BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL, BENZYL ALCOHOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, POLYGLYCERYL-2 STEARATE, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL / SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, POLYSILICONE-29, DISODIUM EDTA, OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-HYDROXYHYDROCINNAMATE, STEARYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, DIMETHICONOL, ISOPROPYL ALCOHOL, CITRIC ACID, SCLEROTIUM GUM, OLEA EUROPAEA FRUIT EXTRACT / OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT EXTRACT, CYCLOHEXASILOXANE, CAPRYLYL GLYCOL, LIMONENE, CITRONELLOL, CI 60730 / EXT. VIOLET 2, CI 19140 / YELLOW 5.

fot. Serum silikonowe do włosów LOVE Smoothing Perfector, DAVINES, cena: ok. 110 zł / materiły prasowe

Serum na końcówki do włosów wysokoporowatych, TRUST MY SISTER

Serum od Trust My Sister pokochają posiadaczki włosów wysokoporowatych. Ujarzmia puszenie, przywraca elastyczność i blask. Zawiera olej z pestek winogron, olej z konopi, olej z soi i olej z nasion bawełny.

SKŁADNIKI

Dimethicone, Dimethiconol, Cannabis Sativa Seed Oil, Glycine Soja Oil, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Parfum.

fot. Serum na końcówki do włosów wysokoporowatych, TRUST MY SISTER, cena: ok. 27 zł / materiały prasowe

Serum silikonowe termoochronne do włosów, MARION

Serum silikonowe od Marion pozostawia na pasmach filtr zabezpieczający przed wysuszeniem, dzięki czemu stają się mocniejsze i bardziej sprężyste. Są również mniej podatne na puszenie i pięknie lśnią.

SKŁADNIKI

Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Amodimethicone, Isohexadecane, Parfum, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.10.2021

fot. Serum silikonowe termoochronne do włosów MARION, cena: 11,90 zł / materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Najlepsze serum do włosów: 8 produktów, które zapewnią ci gładkie i lśniące włosy już po pierwszej aplikacji

Maski do włosów na noc: 7 produktów, które dają natychmiastowe efekty

Maski humektantowe do włosów: 5 najlepszych kosmetyków