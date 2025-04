Przebarwienia słoneczne, nazywane również plamami pigmentacyjnymi lub plamami posłonecznymi to ciemniejsze plamy na skórze spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce. Są wynikiem nagromadzenia melaniny, barwnika odpowiedzialnego za jej naturalny kolor.

Przebarwienia słoneczne mogą mieć różne kształty, rozmiary i kolory — od jasnobrązowych po bardzo ciemne. Stają się liczniejsze wraz z wielokrotną ekspozycją na słońce oraz z wiekiem. Na przebarwienia najbardziej narażone są osoby o jasnej karnacji, ale mogą pojawić się u każdego.

Przebarwienia na twarzy od słońca nie są szkodliwe — nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ani nie wymagają leczenia. Gdy jednak jakaś zmiana wzbudza twoje podejrzenia, nie masz pewności czy to na pewno wina promieni UV, obowiązkowo skonsultuj się z dermatologiem.

Poniżej kilka wskazówek, jak uniknąć powstawania przebarwień na twarzy oraz, jak się ich pozbyć w domu i w gabinecie.

Spis treści:

Oto, co robić, aby uniknąć pojawieniu się przebarwień na twarzy.

Krem z filtrem do twarzy: 11 najlepszych kosmetyków pod makijaż

fot. Adobe Stock, K Abrahams/peopleimages.com

Masz na skórze plamy po opalaniu i chcesz się ich pozbyć? Jeśli są świeże i jasne, możesz poradzić sobie z nimi domowymi sposobami np. stosując kremy rozjaśniające przebarwienia i robiąc peelingi. Gdy ciemniejsze i utrzymują się kilka miesięcy/lat niezbędna będzie wizyta w gabinecie kosmetycznym.

Szczególną rolę w rozjaśnieniu skóry należy przypisać pochodnym retinolu czy kwasowi traneksamowemu. Te preparaty będą uzupełniać terapie profesjonalne i działać na co dzień. Możemy dziś również zapobiegać powstawaniu nowych przebarwień, stosując antyoksydację w pielęgnacji: rozjaśniającą witaminę C czy nowy składnik na polskim rynku - Ksantohumol, które blokują produkcje melaniny w skórze. Nie wolno zapominać o stosowaniu fotoprotekcji (50 SPF, nie mniejsze faktory!). U każdej osoby przebarwienia mogą pojawić się w dowolnym momencie, jeśli dojdzie do poparzenia skóry, czyli zapomnimy o nałożeniu filtrów przeciwsłonecznych.

Szczególną rolę w rozjaśnieniu skóry należy przypisać pochodnym retinolu czy kwasowi traneksamowemu. Te preparaty będą uzupełniać terapie profesjonalne i działać na co dzień. Możemy dziś również zapobiegać powstawaniu nowych przebarwień, stosując antyoksydację w pielęgnacji: rozjaśniającą witaminę C czy nowy składnik na polskim rynku - Ksantohumol, które blokują produkcje melaniny w skórze. Nie wolno zapominać o stosowaniu fotoprotekcji (50 SPF, nie mniejsze faktory!). U każdej osoby przebarwienia mogą pojawić się w dowolnym momencie, jeśli dojdzie do poparzenia skóry, czyli zapomnimy o nałożeniu filtrów przeciwsłonecznych.

Krem na przebarwienia na twarzy: 10 TOP produktów, dzięki którym zapomnisz o niedoskonałościach

W zależności od potrzeb skóry, możemy dobrać indywidualnie kwasy do danej problematyki. W trakcie jednego zabiegu możemy połączyć nawet do 5 kwasów, działając na różnych płaszczyznach. Dobierając kwasy w przypadku skóry z tendencją do powstawania przebarwień, możemy działać również zapobiegawczo. Doskonale sprawdzają się m.in.: kwas azelainowy, mlekowy czy też kwas askorbinowy. Zalecana jest seria zabiegów 4-6, w odstępie 2-4 tygodni. Po wykonanym zabiegu należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących pielęgnacji skóry, a nawet podtrzymujących działanie gabinetowe.

W zależności od potrzeb skóry, możemy dobrać indywidualnie kwasy do danej problematyki. W trakcie jednego zabiegu możemy połączyć nawet do 5 kwasów, działając na różnych płaszczyznach. Dobierając kwasy w przypadku skóry z tendencją do powstawania przebarwień, możemy działać również zapobiegawczo. Doskonale sprawdzają się m.in.: kwas azelainowy, mlekowy czy też kwas askorbinowy. Zalecana jest seria zabiegów 4-6, w odstępie 2-4 tygodni. Po wykonanym zabiegu należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących pielęgnacji skóry, a nawet podtrzymujących działanie gabinetowe.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń do likwidowania przebarwień, ale pamiętajmy, że to proces, który trwa i wymaga serii działań. Nie da się usunąć przebarwień jednym zabiegiem. Najbardziej popularne technologie to IPL, czyli emisja światła o określonej długości i częstotliwości, ale też laser pikosekundowy czy obecnie bardzo popularny - laser tulowy. Te technologie będą przynosiły inny efekt u każdego z pacjentów, bo często przebarwienie występuje na różnej głębokości i może mieć odmienne pochodzenie (pozapalne, posłoneczne czy hormonalne). Bardziej powierzchowne przebarwienia wymagają innych zabiegów, a te głębsze, w tym melasmę, usuwa się trudniej. Oprócz korzyści w postaci rozjaśnienia każdy z laserów będzie działał pozytywnie na przebudowę skóry - są to technologie działające również przeciwstarzeniowo. Nie możemy jednak zapomnieć o pielęgnacji, która powinna zawsze towarzyszyć procedurom laserowym czy działaniom chemicznym (kwasami).

dr Mariola Gałązka, założycielka N30 Clinic