Podkład z filtrem to must have każdej letniej kosmetyczki. Obecnie większość fluidów dostępnych na rynku ma mniejszą lub większą ochronę przeciwsłoneczną - najczęściej waha się w granicach 10-15 SPF. W naszym rankingu pod uwagę bierzemy tylko fluidy z SPF 50 w różnych kategoriach cenowych.

Głównym zadaniem podkładu z filtrem jest ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, ale wiele z produktów ma również dodatkowe, pielęgnacyjne działanie - przeciwtrądzikowe, przeciwstarzeniowe, nawilżające i rozjaśniające przebarwienia.

Podkłady z filtrami mogą mieć płynną i delikatnie kryjącą formułę lub zapewniać pełne, intensywne krycie.

Podkład marki Bioderma świetnie ujednolica koloryt skóry i nadaje jej promiennego blasku, dzięki drobniutkim pigmentom rozświetlającym. Matuje nawet na 8 godzin! Ponadto jego formuła pomaga w walce z niedoskonałościami i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.

W jego składzie znajduje się m.in. kwas salicylowy, który wygładza i rozświetla; lipoglicyna, która reguluje produkcję sebum i patent Fluidactiv zapobiegający zapychaniu porów.

Podkład występuje w 3 odcieniach: Light, Natural i Golden. Zamknięty jest w buteleczce o pojemności 40 ml. Jest wodoodporny.

fot. Podkład z filtrem Photoderm Nude Touch Mineral SPF 50+, Bioderma, cena: ok. 90 zł/materiały prasowe

Podkład świetnie kryje zaczerwienienia i niedoskonałości cery. Jest niezwykle trwały i zapewnia mocny poziom krycia. Nie zatyka porów, nie obciąża skóry oraz nie powoduje powstawania zaskórników. Zawiera specjalne mikrocząsteczki matujące, które pochłaniają nadmiar sebum i pozostawiają skórę matową z pudrowym wykończeniem.

Podkład zawiera kompleks Leukine-BarrierTM, który łagodzi podrażnienia, ekstrakt z nasion lnu, który przywraca zaburzoną równowagę skóry i wzmacnia jej barierę lipidową oraz wosk pszczeli, który tworzy warstwę ochronną.

Fluid Pharmaceris polecany jest przede wszystkim do skór tłustych, mieszanych i trądzikowych. Doskonale sprawdzi się również przy cerze nadwrażliwej i podrażnionej, również tej po zabiegach medycyny estetycznej i peelingach.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 01 Ivory, 02 Sand i 03 Brozne.

fot. Podkład z filtrem SPF 50+, Pharmaceris F, cena: ok. 45 zł/materiały prasowe

Podkład doskonale wyrównuje koloryt cery i nawilża. Jego formuła wzbogacona została o kwas hialuronowy oraz naturalne olejki: copaiba, andiroba i acai, które odżywiają i regenerują, zapewniając cerze wielowymiarowy blask. Zapewnia krycie od średniego do pełnego.

Podkład dostępny jest w aż 15 kolorach.

fot. Podkład z filtrem Shade+ Illuminate Foundation SPF 50+, TOM FORD, cena: 605 zł/materiały prasowe

Podkład ma niesamowicie lekką konsystencję, która nie obciąża skóry i wchłania się do matu. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do skór podrażnionych, wrażliwych, naczynkowych nietolerujących filtrów chemicznych i substancji zapachowych.

Podkład zawiera fotostabilny kompleks filtrów, które zapewniają długotrwałą ochronę. W jego składzie znajdziesz Pre-tokoferyl - silny przeciwutleniacz, który spowalnia procesy starzenia i wodę termalną Avene, która ma właściwości kojące i łagodzące podrażnienia. Niestety, dostępny tylko w jednym kolorze.

fot. Podkład z filtrem Avene Sun SPF 50+, cena: ok. 45 zł/materiały prasowe

Już jedna warstwa podkładu świetnie ujednolica koloryt skóry i zapewnia satynowe wykończenie na cały dzień. Dzięki swojej drobnoziarnistej strukturze podkład wchłania nadmiar sebum i długotrwale matuje.

Podkład można nakładać zarówno na sucho jak i na mokro - intensywniejsze krycie i jednocześnie bardziej naturalny efekt osiągniesz nakładając go wilgotną gąbką do makijażu. Przeznaczony jest do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Jest bezzapachowy i nie zawiera parabenów.

Dostępny jest w 2 kolorach: Cool Beige i Light Sand - oba sprawdzą się raczej przy nieco opalonej już skórze.

fot. Podkład w pudrze Sun Protection Wet&Dry z filtrem SPF 50+, ARTDECOcena: 59,99 zł/materiały prasowe

Podkład skutecznie maskuje zaczerwienienia, niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry. Zawiera takie składniki jak: ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, ekstrakt z rumianku, niacynamid oraz ceramidy, które zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia i gładkie, naturalne wykończenie makijażu. Wzbogacony jest również o adenozynę, opóźniającą procesy starzenia.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: Ivory, Fair i Vanilla.

fot. Podkład z filtrem Radiance Perfect Fit Cushion Foundation SPF 50+, MISSHA, cena: 75 zł/materiały prasowe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.08.2018

