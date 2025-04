Krem do twarzy z filtrem to niezbędnik w kosmetyczce. Najważniejszy produkt, który oferuje mnóstwo korzyści — pozwala zachować młodą, promienną, jędrną i zdrową skórę jak najdłużej.

Spis treści:

Krem do twarzy z filtrem powinnyśmy stosować codziennie, przez cały rok, nawet gdy niebo jest zachmurzone. To najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla skóry. Chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu - opóźnia pojawienie się zmarszczek, drobnych linii i przebarwień.

Pomijając pozytywne działanie (jak dodawanie energii i produkcja witaminy D3), słońce ma też swoją ciemną stronę: poparzenia, zmarszczki czy przebarwienia, to efekt braku ochrony przed promieniowaniem UV. Po intensywnej ekspozycji na słońce skóra staje się poszarzała, wygląda na zmęczoną, a przebarwienia nie chcą zniknąć. Krem z wysokim filtrem stosowany codziennie to skuteczna ochrona skóry przed szkodliwym działaniem słońca. To powinna być podstawa pielęgnacji.

- mówi Agnieszka Zielińska, Skin Ekspert