Ochrona przed słońcem to podstawa pielęgnacji skóry, niezależnie od pory roku. W ostatnich latach na popularności zyskują nie tylko kremy z filtrem UVA i UVB, ale także lekkie mgiełki do twarzy z SPF, które łączą w sobie funkcję ochronną z odświeżającą formułą. Dlaczego warto je stosować i jak to robić, aby osiągnąć najlepsze efekty? Oto krótki przewodnik.

Mgiełki do z SPF to lekkie kosmetyki do twarzy i ciała, które są niezwykle proste w użyciu. Możesz je nakładać w dowolnym momencie dnia, bez konieczności rozsmarowywania produktu, co jest wygodne zwłaszcza w trakcie dnia pracy lub podróży. Świetnie sprawdzają się więc również na makijaż. Są szczególnie popularne w przypadku azjatyckiej pielęgnacji - Koreanki uważają za obowiązek dokładanie filtra w ciągu dnia, a mgiełka idealnie się do tego sprawdzi.

Oprócz ochrony przed promieniowaniem UV, mgiełki te zapewniają również natychmiastowe odświeżenie skóry. Zawierają składniki nawilżające i chłodzące, które świetnie sprawdzają się w upalne dni i będą doskonałym remedium dla suchej i podrażnionej skóry.

Przeczytaj też: jak dbać o suchą skórę?

Wiele mgiełek z SPF pełni również funkcję utrwalacza makijażu. Dzięki lekkiej formule produkt nie tylko chroni skórę, ale także pomaga przedłużyć trwałość makijażu, nie pozostawiając tłustego filmu.

Mgiełki z filtrem mają więc 3 podstawowe funkcje:

Ochrona przed UV : główna funkcja to ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB, które mogą powodować uszkodzenia skóry, przedwczesne starzenie oraz nowotwory skóry.

: główna funkcja to ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB, które mogą powodować uszkodzenia skóry, przedwczesne starzenie oraz nowotwory skóry. Nawilżenie : składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy czy gliceryna, pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia skóry, co jest szczególnie ważne w gorące dni.

: składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy czy gliceryna, pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia skóry, co jest szczególnie ważne w gorące dni. Działanie antyoksydacyjne: wiele mgiełek zawiera antyoksydanty, takie jak witamina C czy E, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

fot. Mgiełka do twarzy z SPF/Adobe Stock, etonastenka

Mgiełki do twarzy z filtrem możesz stosować na kilka sposobów. Przede wszystkim warto jej użyć jako ostatniego kroku w porannej rutynie pielęgnacyjnej, tuż przed nałożeniem makijażu. Możesz to zrobić także w trakcie dnia. Aplikacja mgiełki co kilka godzin zapewnia ciągłą ochronę, zwłaszcza gdy spędzasz dużo czasu na zewnątrz.

Jeśli masz makijaż, możesz spryskać twarz mgiełką bez uszkadzania go. Wystarczy wówczas delikatnie rozpylić mgiełkę na twarz z odległości około 20 cm.

Oto pięć popularnych mgiełek do twarzy i ciała, które oferują zarówno ochronę przeciwsłoneczną, jak i inne korzyści pielęgnacyjne:

La Roche-Posay Anthelios Invisible Fresh Mist SPF 50 : doskonała ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB. Ta lekka mgiełka idealnie nadaje się do stosowania na makijaż. Jest hypoalergiczna, dzięki czemu sprawdzi się nawet dla osób o wrażliwej skórze.

: doskonała ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB. Ta lekka mgiełka idealnie nadaje się do stosowania na makijaż. Jest hypoalergiczna, dzięki czemu sprawdzi się nawet dla osób o wrażliwej skórze. Coola Makeup Setting Spray SPF 30 : ta mgiełka łączy funkcję ochrony przeciwsłonecznej z utrwaleniem makijażu. Zawiera antyoksydanty, które chronią skórę przed zanieczyszczeniami środowiska.

: ta mgiełka łączy funkcję ochrony przeciwsłonecznej z utrwaleniem makijażu. Zawiera antyoksydanty, które chronią skórę przed zanieczyszczeniami środowiska. Bioderma Photoderm Max Brume SPF 50+ : przeznaczona do twarzy i ciała, ta mgiełka jest odporna na wodę i pot, co czyni ją idealnym wyborem na wakacje. Działa natychmiastowo, zapewniając skuteczną ochronę.

: przeznaczona do twarzy i ciała, ta mgiełka jest odporna na wodę i pot, co czyni ją idealnym wyborem na wakacje. Działa natychmiastowo, zapewniając skuteczną ochronę. Altruist Sunscreen spray przeciwsłoneczny SPF 50 do twarzy i ciała : produkt zapewnia wysoką ochronę, a jednocześnie może być stosowany na makijaż. Jest odporny na wodę, dzięki czemu skutecznie chroni skórę także podczas wakacji nad wodą.

: produkt zapewnia wysoką ochronę, a jednocześnie może być stosowany na makijaż. Jest odporny na wodę, dzięki czemu skutecznie chroni skórę także podczas wakacji nad wodą. Vichy Capital Soleil UV Protect Invisible Hydrating Mist SPF 50: mgiełka o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej, która doskonale nawilża skórę. Lekka formuła szybko się wchłania, nie pozostawiając białych śladów ani tłustego filmu.

fot. Mgiełka do twarzy SPF/Adobe Stock, triocean

