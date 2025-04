Krem koloryzujący do twarzy z filtrami to połączenie kremu na dzień z ochroną SPF i kroplą podkładu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają skórę bez większych niedoskonałości albo tych, którym wiecznie brakuje czasu - aplikacja produktu 3w1 zajmuje jedynie chwilę.

Krem nałóż kolistymi ruchami nie tylko na skórę twarzy, ale również szyję i dekolt. Pamiętaj, by stosować go minimum 20 minut przed ekspozycją na słońce.

Większość kremów koloryzujących ma zdecydowanie mniej kryjące działanie niż krem BB, chociaż na rynku można znaleźć również produkty dla bardziej wymagającej skóry.

Jeśli krycie kremu koloryzującego jest dla ciebie zbyt delikatne, możesz na niego nałożyć cienką warstwę podkładu - warto jednak odczekać około 10 minut pomiędzy aplikacjami. Jeśli krycie nadal jest zbyt delikatne, wybierz podkład z filtrami.

Krem koloryzujący Team Suncream SPF 30 Resibo

Krem intensywnie regeneruje i nawilża skórę. Ma wodoodporną formułę i lekką konsystencję - pięknie rozświetla cerę i nie bieli.

W kremie znajdziesz ekstrakt z kory świerku, który jest silnym przeciwutleniaczem, wzmacnia ochronę przeciwsłoneczną i chroni skórę przed uszkodzeniami, spowodowanymi przez promieniowanie UV. Dodatkowo zwiększa syntezę kolagenu, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i poprawia napięcie skóry.

Cena: 109 zł za 50 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Krem koloryzujący Sunny Day SPF 30 Asoa

Krem nadaje się dla każdego rodzaju skóry. Jego krycie określiłybyśmy jako bardzo zbliżone do kremu BB. Krem nie bieli skóry.

Zawiera filtry mineralne: tlenek cynku oraz dwutlenek tytanu, które zapewniają ochronę przed promieniowaniem słonecznym. W jego składzie znajdziesz całe mnóstwo drogocennych składników m.in. hydrolat z melisy, który regeneruje i odświeża skórę, masło mango, które poprawia elastyczność i łagodzi podrażnienia, olej z nasion marchwi, który wyrównuje koloryt skóry, olej z pestek malin, który działa przeciwzapalnie, kwas hialuronowy, który mocno nawilża skórę oraz witaminę C, która chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Cena: 99 zł za 50 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Krem koloryzujący SPF 50 Avene

Krem ma aksamitną konsystencję, która szybko się wchłania i zapewnia skórze uczucie komfortu. Nadaje się dla każdego typu skóry, także wrażliwej (bezpieczny jest również dla alergików, ponieważ minimalizuje ryzyko alergii i nie powoduje powstawania zaskórników).

Zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UVA i UVB. Jest wodoodporny i fotostabilny.

Jak każdy produkt marki Avene, bogaty jest w wodę termalną Avène, która jest bakteriologicznie czysta - jest klasyfikowana jako woda zmineralizowana.

Cena: 59 zł za 50 ml. Do kupienia w Superpharm.

Krem koloryzujący Ginzing SPF 40 Origins

Krem doskonale nawilża skórę, jednocześnie rozświetlając ją. Wzbogacony został wyciągiem z ziaren kawy oraz żeń-szeniem, które dodają skórze energii i zdrowego wyglądu. Ma konsystencję półprzezroczystego fluidu, który bardzo delikatnie poprawia koloryt cery.

Krem najlepiej sprawdzi się przy skórze normalnej, przetłuszczającej się i mieszanej. Produkt jest wegański.

Cena: 145 zł za 50 ml. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Krem koloryzujący matujący z SPF 50 Clochee

Krem zawiera filtry fizyczne: tlenek cynku, dwutlenek tytanu, panthenol, który zmiękcza i łagodzi podrażnienia, witaminę E, która jest silnym antyoksydantem i odżywia skórę oraz wyciąg z rdestu ptasiego, który działa przeciwzapalnie i przyspiesza gojenie się ran.

To jedyny krem w naszym zestawieniu, który matuje skórę, więc sprawdzi się przy mieszanych i tłustych cerach. Ma neutralny, beżowy kolor, który dopasowuje się do każdej karnacji.

Możesz aplikować go na bezpośrednio na oczyszczoną skórę albo, jeśli potrzebujesz dodatkowego nawilżenia, na krem lub serum.

Cena: 119 zł za 50 ml. Do kupienia w drogeriach Kontigo.

Krem koloryzujący Sunbrella SPF 50 Dermedic

Krem ma wodoodporną, a jednocześnie bardzo lekką formułę. Zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB i IR oraz zabezpiecza DNA komórek skóry przed uszkodzeniami.

W jego składzie znajdziesz innowacyjny składnik Physavie, który ogranicza negatywne skutki promieniowania podczerwonego, wykazuje działanie przeciwzapalne, zwiększa syntezę kolagenu oraz chroni skórę przed fotostarzeniem. Krem wzbogacony został alantoiną, która łagodzi podrażnienia oraz gliceryną, która chroni przed naskórkową utratą wody (TEWL).

Krem bardzo delikatnie wyrównuje koloryt skóry i ma działanie rozświetlające. Nadaje się pod makijaż. Produkt hypoalergiczny.

Cena: 52 zł za 40 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

