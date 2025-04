Kremy w filtrem powinny znaleźć się w każdej kosmetyczce. I to nie tylko tej letniej, bo najnowsze badania mówią, że należy je stosować przez cały rok.

Niestety, wiele z nas pomija ten krok w pielęgnacji i sporadycznie sięga po kosmetyki chroniące przed słońcem. A przecież promieniowanie słoneczne odpowiedzialne jest m.in. za szybsze starzenie się skóry i przebarwienia. Zajrzyj na naszej galerii po najlepsze kremy z filtrem.

Rak skóry, zmarszczki i poparzenia słoneczne to tylko niektóre szkodliwe działania promieniowania słonecznego. Jak się przed nimi chronić? Kremy z filtrem są obecnie najskuteczniejszą metodą ochrony przed szkodliwym promieniem UV. Należy ich używać każdego dnia. Jednym z najważniejszych elementów codziennej pielęgnacji powinno być stosowanie tego typu produktów - nawet zimą i w pochmurne dni.

Pamiętaj, że przebarwienia słoneczne i zmarszczki nie będą widoczne zaraz po ekspozycji na słońce. Zauważysz je dopiero za 15-20 lat, a wtedy będzie już za późno. Na to, jak skóra będzie wyglądała w dojrzałym wieku, pracujesz przez całe życie. O ochronie przeciwsłonecznej należy pamiętać również w czasie codziennych aktywności. Gdy jedziesz samochodem, szkodliwe promieniowanie przenika również przez szyby. Na co dzień warto wybierać formuły o lekkiej konsystencji, które będą odpowiednie również pod makijaż. Zostało udowodnione, że dzięki używaniu kremu z filtrem do codziennej pielęgnacji, możesz mieć nawet o połowę mniej zmarszczek!

Zacznijmy od tego, czym właściwie są filtry? To substancje chemiczne pochłaniające lub odbijające szkodliwe promieniowanie słoneczne. Obecnie stosuje się filtry chemiczne i fizyczne, zwane również mineralnymi. Ich wybór zależy od twoich upodobań i potrzeb.

Jednak warto wiedzieć, jaki filtr ma wybrany przez ciebie kosmetyk, bo nakłada się je w innym czasie:

Filtry fizyczne działają jak lustro - odbijają promienie słoneczne, więc można je nałożyć tuż przed wyjściem na słońce.

działają jak lustro - odbijają promienie słoneczne, więc można je nałożyć tuż przed wyjściem na słońce. Filtry chemiczne pochłaniają promienie słoneczne, więc kosmetyk musi wniknąć w skórę, aby zacząć działać. Najlepiej aplikować je min. 30-40 minut przed wyjściem na słońce.

Dla większości kobiet bardzo ważnym czynnikiem jest to, aby krem z filtrem nie zapychał, czyli nie był komedogenny. Szukaj na opakowaniu informacji, dla jakiej skóry jest przeznaczony i (jeśli ty też należysz do tych kobiet) wybieraj te do cer tłustych i mieszanych. Naucz się też czytać etykiety z listą składników - to najlepsze rozwiązanie, jeśli chcesz kupować kosmetyki z dobrym składem.

Istnieją różne poglądy na temat ich stosowania. Niektórzy uważają, że filtry chemiczne warto stosować pod krem pielęgnacyjny (wtedy lepiej wnikają w skórę), a filtry mineralne na warstwę kremu (dzięki temu lepiej odbijają promienie UV). Naszym zdaniem wszystkie kosmetyki z filtrami należy nakładać na krem pielęgnacyjny. Warto poczekać kilka minut po aplikacji, aby dobrze się wchłonął.

Stosując kosmetyk z filtrami na krem, masz pewność, że filtry są równomiernie rozprowadzone (nie przesunęły się podczas nakładania drugiego kosmetyku). To krem pielęgnacyjny powinien być nakładany jako pierwszy. Tylko w takiej sytuacji zachowuje on swoje właściwości. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku osób, które kosmetykami leczą skórę z problemami, np. trądzikiem czy rozszerzonymi naczynkami.

Przy wyborze odpowiedniego kremu z filtrem, warto określić swój typ karnacji. Im masz jaśniejszą skórę, tym wyższy filtr powinnaś stosować. Typy karnacji są zależne od fototypu, czyli ilości melaniny w skórze. Wyznacza jej zdolność do samodzielnej ochrony przed słońcem.

Fototyp I - celtycki

Charakteryzuje się niewielką ilością melaniny, czyli jasną skórą w różowym odcieniu. Często widać na niej żylaki i naczynka. Ma skłonność do podrażnień i zaczerwienień. Bardzo łatwo ulega poparzeniom słonecznym - wystarczy 5 minut na pełnym słońcu, aby skóra była zaczerwieniona. Fototyp I mają najczęściej osoby o rudych lub blond włosach. Takie osoby nie powinny się wcale opalać i stosować na co dzień filtr SPF 50.

Fototyp II - północnoeuropejski

To osoby o mlecznym kolorze skóry. Zazwyczaj mają blond włosy, niebieskie oczy i skłonność do piegów. Ten typ skóry ciężko się opala i łatwo ulega poparzeniom. Dla osób o II fototypie skóry są przeznaczone kosmetyki z filtrem SPF 50.

Fototyp III - środkowoeuropejski

Jest to nadal jasna karnacja, ale o złotym lub delikatnie śniadym odcieniu. Osoby z tym typem skóry mają najczęściej włosy w kolorze ciemnego blondu lub brązu. Oczy są szare, brązowe, piwne lub niebieskie. W tym przypadku łatwo osiągnąć efekt złocistej opalenizny. Na początku opalania może pojawić się delikatne zaczerwienienie, ale nigdy nie przechodzi ono w poparzenie.

Fototyp IV - południowoeuropejski

Jest charakterystyczny dla osób z oliwkową lub śniadą skórą. Osoby z IV fototypem skóry mają zazwyczaj ciemnobrązowe lub czarne włosy, a także zielone, brązowe lub piwne oczy. Ryzyko poparzeń jest minimalne, a skóra opala się bardzo szybko. W tym wypadku warto pamiętać zapobieganiu starzenia się skóry, dlatego warto pamiętać o stosowaniu filtrów przez cały rok - SPF 20 lub SPF 15.

Fototyp V - charakterystyczny dla rasy żółtej i Arabów

Skóra jest naturalnie chroniona przed promieniami słonecznymi. Praktycznie nie ulega poparzeniom i opala się bardzo łatwo.

Fototyp VI - osoby o czarnym kolorze skóry

Ciemna skóra nigdy nie ulega poparzeniom słonecznym i opala się bardzo mocno.

fot. Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Wiadomo, że im wyższa wartość SPF, tym lepiej. Najważniejszy jest jednak skład. Bezpieczne kosmetyki z filtrem pozbawione są: uczulających składników zapachowych, barwników, niebezpiecznych konserwantów: formaldehydu i jego donorów, niebezpiecznych parabenów, takich jak: butylparaben, propylparaben. Dla dzieci do 3 lat zalecane są wyłącznie kremy z filtrami mineralnymi.

Nie ma znaczenia, jaki krem z filtrem stosujesz. Po ok. 2 godzinach i tak musisz nałożyć kolejną warstwę kosmetyku, a jeszcze szybciej, gdy masz kontakt z wodą lub intensywnie się pocisz.

kosmetyku, a jeszcze szybciej, gdy masz kontakt z wodą lub intensywnie się pocisz. Niestety większość osób nakłada za mało produktu. Zazwyczaj dlatego, że nie lubią się smarować lub świadomie zmniejszają dawkę kosmetyku... z oszczędności. Z uwagi na, to lepiej używać kremów z wyższym filtrem min. SPF30, a najlepiej SPF50.

Pamiętaj, że aby uzyskać odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, powinnaś nałożyć na twarz porcję kremu wielkości ziarna fasoli . Gdy nałożysz go mniej, uzyskasz ochronę mniejszą, niż jest deklarowana na opakowaniu. Jeżeli użyjesz kremu SPF50, ale nałożysz go o połowę mniej, to uzyskasz ochronę SPF25.

. Gdy nałożysz go mniej, uzyskasz ochronę mniejszą, niż jest deklarowana na opakowaniu. Jeżeli użyjesz kremu SPF50, ale nałożysz go o połowę mniej, to uzyskasz ochronę SPF25. Przy zakupie kosmetyków z filtrem zwróć uwagę na ich konsystencję. Unikaj tłustych kremów, które zostawiają białą warstwę. Wybieraj lekkie emulsje, spraye i olejki do opalania, które błyskawicznie się wchłaniają i dodatkowo nawilżają skórę.

Powtarzaj aplikację kosmetyku co 2-3 godziny - dzięki temu wysoka ochrona będzie stale podtrzymywana;

- dzięki temu wysoka ochrona będzie stale podtrzymywana; Między godziną 12.00 a 14.00, unikaj ekspozycji na słońce;

Przed opalaniem nie używaj kosmetyków z alkoholem - mogą podrażnić skórę;

Wysokość filtra dobieraj do karnacji. Jeżeli masz bardzo jasną skórę, blond włosy i niebieskie oczy przez całe lato stosuj kremy z wysokim filtrem;

Używaj filtra min. SPF 15 ;

; Filtry przeciwsłoneczne tracą właściwości rok po otwarciu . Na każdy sezon kupuj nowe kosmetyki ochronne! Produkty, które zostały z poprzednich wakacji, wyrzuć do kosza.

. Na każdy sezon kupuj nowe kosmetyki ochronne! Produkty, które zostały z poprzednich wakacji, wyrzuć do kosza. Kremy i balsamy nakładaj obficie.

