Delikatny makijaż (make-up no make-up) zawsze jest w cenie, nie ma sobie równych. Wygląda świeżo, elegancko i współgra ze wszystkim w garderobie. Pasuje na każdą okazję — na co dzień, na wesele, na ślub i na imprezę. Wykonasz go bez wysiłku (zajmie ci tylko 5 minut), a do jego wykonania potrzebujesz absolutne kosmetyczne minimum — podkład, puder, róż, tusz do rzęs oraz pomadkę. Jeśli masz jasne lub rzadkie brwi, aby bardziej je podkreślić i zdefiniować kształt, zrób hennę — oszczędzisz wtedy sporo czasu.

Kluczem perfekcyjnego makijażu jest zadbana cera, dlatego dbaj o nią najlepiej, jak potrafisz – dogłębnie oczyszczaj, nawilżaj, regularnie złuszczaj, nakładaj maseczki oraz rób ujędrniające masaże (np. Gua Sha, rollerem lub zapisz się na serię masażu Kobido), dzięki którym będzie jędrna i promienna.

Przewiń w dół i sprawdź, jak szybko krok po kroku zrobić delikatny makijaż.

Spis treści:

Krok po kroku, jak szybko zrobić delikatny, dzienny makijaż.

Krok pierwszy - podkład

Podkład lub krem BB to podstawa w delikatnym makijażu. Wyrówna koloryt, zamaskuje niedoskonałości oraz cienie. Ważne, aby dobrać kosmetyk do rodzaju skóry i jej tonacji.

Jak go aplikować? Wyciśnij odrobinę i rozgrzej w opuszkach palców. Dotknij policzków, czoła i brody, a następnie zacznij rozcierać kosmetyk od nosa do zewnętrznych części twarzy. Zapewni to równomierne pokrycie całej twarzy. Możesz też nałożyć go beauty blenderem lub pędzlem.

Podkład z filtrem: 6 najlepszych, które zapewnią ci nieskazitelną cerę i maksymalną ochronę

Podkład Teint Idôle Ultra Wear Foundation, LANCOME Paris

fot. Podkład Teint Idôle Ultra Wear Foundation, LANCOME Paris, cena: 239 zł (Sephora)/materiały prasowe

Podkład matujący Fit Me! Matte + Poreless, Maybelline

fot. Podkład matujący Fit Me! Matte + Poreless, Maybelline, cena: ok. 30 zł/materiały prasowe

Podkład All Day Long, AA WINGS OF COLOR

fot. Podkład All Day Long, AA WINGS OF COLOR, cena: 49,99 zł/materiały prasowe

Podkład Liquid Touch Weightless Foundation, Rare Beauty

fot. Podkład Liquid Touch Weightless Foundation, Rare Beauty, cena: 169 zł (Sephora)/materiały prasowe

Skoncentrowane serum w podkładzie True Match Nude, L'Oreal

fot. Skoncentrowane serum w podkładzie True Match Nude, L'Oreal, cena: 69,90 zł (cocolita.pl)/materiały prasowe

Krok drugi - puder

Puder jest niezbędny do utrwalenia podkładu, zmatowienia lub rozświetlenia twarzy. Możesz wybrać sypki lub w kamieniu, jak wolisz. Nakładaj go pędzlem z miękkim włosiem lub gąbeczką. Omieć nim całą twarz, nie omijając powiek i ust. Puder może mieć dodatkowe właściwości upiększające — tuszować zmarszczki czy niedoskonałości lub dodawać twarzy blasku. Dostosuj go do swoich potrzeb.

Puder z SPF: 7 najlepszych kosmetyków, które zapewniają skuteczną ochronę i nieskazitelne wykończenie

Matujący puder do twarzy Invisible Touch Face Fixing Powder, Kiko Milano

fot. Matujący puder do twarzy Invisible Touch Face Fixing Powder, Kiko Milano, cena: 72 zł (tagomago.pl)/materiały prasowe

Puder sypki Perfect Finish, Inglot

fot. Puder sypki Perfect Finish, Inglot, cena: 78 zł/materiały prasowe

Sypki puder utrwalający Translucent, LAURA MERCIER

fot. Sypki puder utrwalający Translucent, LAURA MERCIER, cena: ok. 260 zł/materiały prasowe

Puder Mineralize Skinfinish, MAC Cosmetics

fot. Puder Mineralize Skinfinish, MAC Cosmetics, cena: 180 zł/materiały prasowe

Sypki puder transparenny Variete, Eveline

fot. Sypki puder transparentny Variete, Eveline, cena: ok. 30 zł/materiały prasowe

Krok trzeci – róż

Słodki rumieniec jest teraz bardzo na czasie. Błyskawicznie odświeża i nadaje skórze młodzieńczy wygląd. Nałóż kosmetyk miękkim pędzlem na szczyt kości policzkowych i delikatnie wyciągnij w stronę skroni. Pozostałym na pędzlu pigmentem delikatnie muśnij powieki. Dzięki tej technice błyskawicznie odmłodzisz całą twarz i powiększysz oczy. Stosując ten trik, nie używaj różu o czerwonych i pomarańczowych pigmentach — wybieraj raczej chłodne, delikatne odcienie.

Świetnym wyborem będzie też róż w płynie lub w sztyfcie. Te, które są na naszej liście są bardzo trwałe - wytrzymują na skórze przez wiele godzin.

Spróbuj tej sztuczki z różem, jeśli miałaś nieprzespaną noc. Będziesz wyglądała świeżo i promiennie

Róż do policzków LUMINOUS SILK GLOW, GIORGIO ARMANI BEAUTY

fot. Róż do policzków LUMINOUS SILK GLOW, GIORGIO ARMANI BEAUTY, cena: 275 zł (Douglas)/materiały prasowe

Róż w płynie Soft Pinch Liquid Blush, Rare Beauty

fot. Róż w płynie Soft Pinch Liquid Blush, Rare Beauty, cena: 125 zł/materiały prasowe

Róż do policzków, Ecocera

fot. Róż do policzków, Ecocera, cena: 19,99 zł (Super-Pharm)/materiały prasowe

Róż w sztyfcie ON-THE-GLOW BLUSH, PIXI

fot. Róż w sztyfcie ON-THE-GLOW BLUSH, PIXI, cena: 109 zł (Zalando)/materiały prasowe

Róż do policzków Backstage Rosy Glow, Dior

fot. Róż do policzków Backstage Rosy Glow, Dior, cena: 205 zł (Douglas)/materiały prasowe

Krok czwarty – tusz do rzęs

Po policzkach czas na oczy. Możesz wybrać czarną maskarę lub jeśli nie masz bardzo ciemnej oprawy oczu, brązową. Będzie wyglądała bardziej naturalnie i wykorzystasz ją też do podkreślenia brwi. Pierwszą warstwę tuszu nałóż na całe rzęsy, drugą zaznacz tylko zewnętrzny kącik oka – kocie spojrzenie gwarantowane.

Mascara Cocktailing: nowy technika malowania, która zapewnia maksymalnie długie rzęsy

Ekstremalnie wydłużająca maskara They’re Real! Magnet, Benefit Cosmetics

fot. Ekstremalnie wydłużająca maskara They’re Real! Magnet, Benefit Cosmetics, cena: 139 zł/materiały prasowe

Tusz do brwi i rzęs Brow Definer & Lash Primer, Eisenberg Paris

fot. Tusz do brwi i rzęs Brow Definer & Lash Primer, Eisenberg Paris, cena: 209 zł (Sephora)/materiały prasowe

Maskara Lash Sensational Sky High, MAYBELLINE

fot. Maskara Lash Sensational Sky High, MAYBELLINE, cena: ok. 63 zł (Super-Pharm)/materiały prasowe

Podkręcający tusz do rzęs CURLING PUMP UP, Lovely

fot. Podkręcający tusz do rzęs CURLING PUMP UP, Lovely, cena: ok. 20 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Tusz do rzęs Lash Clash, Yves Saint Laurent

fot. Tusz do rzęs Lash Clash, Yves Saint Laurent, cena: 199 zł (Sephora)/materiały prasowe

Krok piąty – pomadka, błyszczyk lub olejek do ust

Na koniec usta. Muśnij je pomadką, błyszczykiem lub olejkiem, aby nadać im piękny glow. Wybierz kolor maksymalnie zbliżony do naturalnej barwy warg.

Wskazówka: nałóż szminkę na środkową część ust i rozetrzyj palcem w stronę kącików – w ten sposób optycznie je powiększysz i nie będzie się rozmazywała.

Jak przedłużyć trwałość szminki? Prosta sztuczka, dzięki której zapomnisz o retuszu

Pomadka L'ABSOLU ROUGE INTIMATTE, Lancome Paris

fot. Pomadka L'ABSOLU ROUGE INTIMATTE, Lancome Paris, cena: 195 zł/materiały prasowe

Matowa pomadka Smooth Whip, NYX Professional Makeup

fot. Matowa pomadka Smooth Whip, NYX Professional Makeup, cena: 37,99 zł (cocolita.pl)/materiały prasowe

Pomadka New Glossy Nude, Wibo

fot. Pomadka New Glossy Nude, Wibo, cena: ok. 23 zł/materiały prasowe

Matowa pomadka On your collar, REM Beauty

fot. Matowa pomadka On your collar, REM Beauty, cena: 89 zł/materiały prasowe

Olejek do ust, Your Kaya

fot. Olejek do ust, Your Kaya, cena: 24,90 zł/materiały prasowe

