Krem z filtrem SPF 50 do twarzy chroni skórę przed promieniowaniem UV w 98%. Warto wiedzieć, że różnica w ochronie SPF 50, a np. SPF 30 jest bardzo niewielka - (SPF 30 chroni skórę w 97%) - różnić się mogą za to konsystencją, składem i zapachem.

Reklama

Jak stosować krem z filtrem UV? Nakładaj go na oczyszczoną skórę na krem (serum) na dzień (lub zamiast). Niezwykle ważna jest ilość nakładanego kremu - tylko wtedy produkt ma szansę spełniać swoje zdanie. Powinno to być około 1,25 ml - to sporo, warto więc aplikację rozdzielić na 2 etapy.

Jeśli po nałożeniu kremu z filtrem SPF 50 chcesz nałożyć podkład lub krem BB, odczekaj około 10 minut między aplikacjami. Jeśli szukasz kosmetyku, który nie tylko chroni przed promieniowaniem słonecznym, ale również delikatnie wyrównuje koloryt skóry, sięgnij po koloryzujące kremy do twarzy z filtrami.

Krem z filtrem mineralnym SPF 50 PA+++ Asoa

Krem marki Asoa to krem z filtrami mineralnymi (fizycznymi). Doskonale nadaje się pod makijaż, ponieważ nie jest tłusty i nie zostawia na skórze białego śladu.

W formule znajdziesz silnie nawilżający kwas hialuronowy oraz niacynamid, który wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, a także reguluje produkcję sebum oraz zmniejsza widoczność porów. W składzie pojawia się również ekstrakt z opuncji, który działa antyoksydacyjnie, D-pantenol, który łagodzi podrażnienia oraz witamina E, która działa wygładzająco.

Cena: 109 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

fot. krem z filtrami SPF 50 Asoa/materiały prasowe

Krem Aloe Soothing Essence SPF 50 PA++++ Holika Holika

Krem ma przyjemną, lekką, żelową formułę, która szybko się wchłania i nie pozostawia tłustych śladów. Doskonale nawilża, odświeża i koi. A do tego jest wodoodporny.

W jego składzie znajdziesz ekstrakt z aloesu, który działa bakteriobójczo, pobudza krążenie, nawilża, łagodzi stany zapalne (świetnie nadaje się dla cery trądzikowej i problematycznej), zwiększa elastyczność skóry dzięki zawartości specjalnej substancjii - ligniny. Co więcej, chroni przed przeznaskórkową utratę wodę (TEWL) i wspomaga procesy metaboliczne.

Cena: 89,99 zł. Do kupienia w drogeriach Superpharm.

fot. krem z filtrami SPF 50 Holika Holika/materiały prasowe

Krem Solecrin SPF 50 Iwostin

Krem najlepiej sprawdzi się przy skórze wrażliwej, normalnej i mieszanej (można stosować go u dzieci powyżej 6. miesiąca życia). Produkt łączy w sobie działanie filtrów organicznych, które pochłaniają promieniowanie UVA i UVB oraz filtra mineralnego, który dodatkowo powoduje mniejsze ryzyko reakcji alergicznych i podrażnień.

Krem dobrze rozprowadza się na skórze i szybko wchłania. Nie bieli i jest odporny na działanie potu. Nadaje się pod makijaż. Formuła została wzbogacona o witaminę E, która chroni przed działaniem wolnych rodników. Nie posiada substancji zapachowych.

Cena: 48 zł. Do kupienia w drogeriach Superpharm.

fot. krem z filtrami SPF 50 Asoa/materiały prasowe

Krem SPF 50+ Basic Lab

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji skóry suchej i normalnej. Doskonale sprawdzi się pod makijaż - nie jest komedogenny (nie zapycha porów skóry). Nie zawiera substancji zapachowych. Może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące oraz po zabiegach medycyny estetycznej.

W jego składzie znajdziesz ekstrakt z jagody brusznicy oraz stabilną formę witaminy C (Ascorbyl Tetraisopalmitate), które wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, glukonolakton, który efektywnie nawilża skórę i łagodzi podrażnienia oraz olej konopny, który odżywia i poprawia jędrność skóry. Dodatek niacynamidu, mocznika i ekstraktu z aloesu doskonale nawilża skórę.

Cena: 119 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

fot. krem z filtrami SPF 50 Asoa/materiały prasowe

Krem SPF 50 Eeny Meeny

Krem przeznaczony do każdego rodzaju skóry . Doskonale nawilża i wygładza skórę, pozostawiając ją aksamitną i promienną. Dodatkowo zapobiega przebarwieniom i działa silnie antyoksydacyjnie.

Jego formuła została wzbogacona o prebiotyki, które wspierają naturalny mikrobiom skóry. Krem nie bieli skóry - zawiera za to żółte i brązowe pigmenty, które delikatnie wyrównują koloryt skóry.

Krem ma lekką formułę, która szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Zawiera 0.45% łagodnej kompozycji zapachowej.

fot. krem z filtrami SPF 50 Asoa/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Podkłady z filtrem - przegląd najlepszych

Najlepsze kremy z filtrem do twarzy