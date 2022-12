Maseczki z aloesu na twarz i na włosy: łatwe i szybkie przepisy na każdy problem

fot. Adobe Stock, pauchi

Aloes zawiera aż 98 procent wody, natomiast pozostałe 2% to koktajl witamin i minerałów m.in. witaminy A, C, E i B 12, sód, mangan, cynk, żelazo, chrom, potas, magnez, wapń, miedź. W pielęgnacji skóry i włosów stosowany jest od wieków. To jedna z tych roślin, która ma naprawdę magiczne moce. Wiedziały o nich już nasze babcie, dla których był podstawą w codziennej rutynie i lekarstwem na wiele problemów m.in. oparzenia, ekstremalną suchość, podrażnienia i ukąszenia.

Aloes może być stosowany bezpośrednio na twarz i włosy lub przyjmowany doustnie, w formie soku. Warto jednak pamiętać, że chociaż zapewni szereg korzyść, może uczulać, dlatego przed włączeniem aloesu do swojej pielęgnacji, warto zrobić próbę uczuleniową.

Maseczka z aloesu na twarz – działanie:

dogłębnie i długotrwale nawilża (mięsiste liście aloesu zawierają aż 98%);

(mięsiste liście aloesu zawierają aż 98%); obecne w aloesie wielocukry głęboko penetrują przestrzenie międzytkankowe, dostarczając skórze innych substancji. Oznacza to, że gdy w kremie – oprócz ekstraktu z aloesu – jest np. także retinol, wielocukry sprawiają, że dociera on w miejsce przeznaczenia;

międzytkankowe, dostarczając skórze innych substancji. Oznacza to, że gdy w kremie – oprócz ekstraktu z aloesu – jest np. także retinol, wielocukry sprawiają, że dociera on w miejsce przeznaczenia; pobudza produkcję kolagenu i elastyny, co ma wpływ na wolniejsze tempo powstawania zmarszczek;

i elastyny, co ma wpływ na wolniejsze tempo powstawania zmarszczek; jest idealny do tłustej i mieszanej cery;

ogranicza pracę gruczołów łojowych;

wpływa na skórę kojąco i przeciwzapalnie.

Matująca maseczka z aloesu na twarz

Składniki:

łyżka soku aloesowego,

białko z jednego jajka.

Ubij na sztywno białko I połącz z sokiem. Nałóż na twarz na 15 minut i zmyj.

Nawilżająca maseczka z aloesu na twarz

Składniki:

miąższ z 5. liści aloesu,

łyżka naturalnego miodu.

Wymieszaj miąższ z łyżką naturalnego miodu. Nałóż na twarz na 15 minut i zmyj.

Maseczka z aloesu na twarz na trądzik

Składniki:

miąższ z 4-5 liści aloesu,

2 krople olejku z drzewa herbacianego,

łyżka mąki ziemniaczanej.

Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki, nałóż na twarz na 20 minut i zmyj.

Przeciwzmarszczkowa maseczka z aloesu

ugotowany bez soli ziemniak

łyżeczka oliwy z oliwek

łyżka soku z aloesu lub miąższu.

Rozgnieć ziemniaka, dodaj oliwę z oliwek i łyżkę soku. Przygotowaną masę nałóż na twarz, zmyj po 20 minutach.



Aloes oprócz korzystnego działania na skórę, doskonale sprawdza się również pielęgnacji włosów: wzmacnia je, oczyszcza, łagodzi podrażnienia, zmniejsza swędzenie i suchość, nabłyszcza, a przede wszystkim głęboko nawilża.

Żel aloesowy możesz stosować samodzielnie, jako odżywkę do włosów, jako podkład pod olej, dodać do ulubionego kosmetyku lub wymieszać ze składnikami, które znajdziesz w lodówce. Oto przykłady domowych maseczek z aloesu na włosy.

Nawilżająca maseczka z aloesu na włosy

Składniki:

2 łyżeczki ziarenek z siemienia lnianego,

2 łyżki żelu aloesowego.

Zagotuj ziarenka siemienia, aż do uzyskania gęstego kleiku, odcedź ziarenka i dodaj do masy żel aloesowy. Ostudź i rozprowadź na całej długości włosów. Schowaj je pod czepkiem dla lepszego działania. Trzymaj tak ok. 30 min, zmyj, umyj włosy szamponem i nałóż odżywkę.

Przeciwłupieżowa i łagodząca podrażnienia wcierka z aloesu

Wmasuj delikatnie, kolistymi ruchami niewielką ilość żelu aloesowego w skalp. Pozostaw na ok. 30 min, następnie zmyj i umyj włosy szamponem.

