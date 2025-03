Olej makadamia zyskuje coraz większą popularność w pielęgnacji skóry. Tłoczony na zimno, nierafinowany olej z orzechów drzewa makadamii posiada lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję oraz charakterystyczny orzechowy zapach. To naturalny kosmetyk, który sprawdzi się zarówno w codziennej pielęgnacji, jak i w przypadku skóry potrzebującej intensywnego odżywienia. Jak i po co stosować go na twarz?

Reklama

Spis treści:

Olej makadamia doskonale nawilża i regeneruje skórę przede wszystkim dzięki wysokiej zawartości kwasu oleinowego i linolowego, które pomagają odbudować barierę hydrolipidową skóry. Regularne stosowanie sprawia, że cera staje się bardziej miękka, elastyczna i odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Dodatkowo olej makadamia zawiera witaminę E i kwas palmitooleinowy, które działają jak naturalne antyoksydanty, neutralizując wolne rodniki i tym samym opóźniając procesy starzenia. Olej ten będzie więc świetny do pielęgnacji skóry z pierwszymi oznakami starzenia.

Kolejną zaletą tego oleju jest jego łagodzenie drobnych podrażnień oraz fakt, iż może przyspieszać gojenie śladów po zmianach trądzikowych. Dzięki temu jest odpowiedni dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.

Olej makadamia jest także cennym źródłem witaminy A i E oraz zawiera kwasy tłuszczowe omega-7. Dzięki także poprawić elastyczność skóry, co jest istotne szczególnie dla cery dojrzałej i zmęczonej. Co więcej, olej makadamia delikatnie wyrównuje koloryt skóry i pomaga redukować przebarwienia.

fot. Olej makadamia na twarz można stosować nawet codziennie/Adobe Stock, zigres

Olej makadamia możesz stosować na twarz na wiele sposobów, a także o różnych porach. Jego lekka formuła sprawia, że nie zapycha porów i świetnie sprawdza się np. do zimowej pielęgnacji rano i wieczorem.

Świetnie sprawdzi się np. jako serum pod krem. Na oczyszczoną skórę nałóż kilka kropel oleju makadamia, delikatnie wmasuj go w twarz i odczekaj 2-3 minutki, a następnie zastosuj ulubiony krem. Takie połączenie idealnie sprawdzi się podczas wieczornej rutyny pielęgnacyjnej.

Kilka kropel oleju możesz także dodać do kremu, wymieszać wszystko w dłoniach, a następnie nałożyć na twarzy. W ten sposób powstanie odżywczy booster.

Olej makadamia sprawdzi się też jako dodatek do masek glinkowych - dzięki temu nie będą one tak szybko zastygać. Większą ilość olejku możesz stosować jako naturalny demakijaż albo wykorzystać do masażu twarzy.

Olej makadamia można stosować również w okolicach oczu. Wystarczy nanieść odrobinę na opuszek palca i wklepać wokół oczu, aby nawilżyć delikatną skórę i zapobiec powstawaniu zmarszczek.

Wybierając olej makadamia, szukaj przede wszystkim kosmetyków nierafinowanych, które zachowują większość właściwości odżywczych. Aby zachować świeżość oleju, przechowuj go w chłodnym, zaciemnionym miejscu i zużyj w ciągu kilku miesięcy od otwarcia. Najczęściej olej makadamia dostępny jest w buteleczkach z ciemnego szkła, które dodatkowo chroni przed promieniami słonecznymi.

Pamiętaj też, że choć olej makadamia jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez wszystkie typy skóry, może wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych na orzechy. Jeśli masz cerę tłustą lub skłonną do wyprysków, warto stosować go z umiarem lub jako dodatek do lekkich kremów. W dużej ilości może zadziałać komedogennie.

fot. Olej makadamia na twarz: 1. Organiczny olej makadamia, Arganove, cena 21,99 zł | 2. Zimnotłoczony olej makadamia, Ecospa, cena 18,90 zł | 3. Olej makadamia 100%, Nutridome, cena 34,99 zł | 4. Nature Queen olej makadamia, Hebe, cena 16,99 zł | 5. Olej makadamia Natural Secrets, Cosibella, cena 16 zł/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Na czym polega preppy skincare?

Jak leczyć zaburzenia mikrobiomu?

Jak działa woda termalna?