Keto kruche ciasto to wspaniała baza do ciast, ciasteczek i wytrawnych dań. Świetnie sprawdzi się np. do keto szarlotki, keto ciasta ze śliwkami, keto makowca, rogalików i keto tart z mięsem. Możesz przygotować je na dwa sposoby — z jajkami lub bez.

W klasycznym kruchym cieście wykorzystuje się mąkę krupczatkę lub mąkę pszenną, cukier puder lub zwykły cukier, jaja oraz masło 82 %. Ze względu na dużą ilość węglowodanów, tradycyjne kruche ciasto jest zakazane na diecie keto. Z powodzeniem jednak możesz przygotować kruche ciasto w wersji niskowęglowodanowej.

Mąkę pszenną należy zamienić na mąkę migdałową lub mąkę kokosową, a cukier puder na erytrytol. Wystarczy tylko zmielić go w młynku do kawy. Do ciasta śmiało możesz dodać za to masło i jaja.

Keto ciasto możesz zagnieść używając robota ręcznego. Żeby się udało, obowiązkowo po zrobieniu włóż je na ok. 30 minut do lodówki do schłodzenia. Po wyłożeniu nim formy, nakłuj je widelcem. Pilnuj również czasu pieczenia.

Składniki:

100 g mąki migdałowej,

100 g masła 82%,

łyżeczka erytrytolu lub ksylitolu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wsyp do miski mąkę, dodaj masło, erytrytol oraz szczyptę soli. Zagnieć ciasto. Keto ciasto odstaw na ok. 30 minut do lodówki. Przełóż ciasto do formy. Piecz w 180 stopniach ok. 20 minut.

Składniki:

100 g mąki migdałowej,

4 jajka,

6 łyżek oleju kokosowego,

8 łyżek nasion chia,

łyżeczka erytrytolu lub ksylitolu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj mikserem na gładką masę. Wyłóż formę ciastem, nakłuj je widelcem i wstaw na ok. 30 minut do lodówki. Schłodzone keto ciasto piecz w 180 stopniach ok. 20 minut.

