Głównym powodem zmian trądzikowych są zawirowania hormonalne. To dlatego daje się nam tak we znaki w okresie dojrzewania. Ale z różnych przyczyn pojawia się też po 25. roku życia.

Jaka maść na trądzik działa najskuteczniej?

Czym różni się trądzik młodzieńczy od trądziku wieku dojrzałego?

W obu przypadkach za powstawanie zmian odpowiedzialna jest szalejąca w organizmie burza hormonalna. Różnica polega na tym, że co innego ją wywołuje. U nastolatków - dojrzewanie, u dorosłych – stres. W obu przypadkach zwiększa się produkcja androgenów, które wpływają na gruczoły łojowe. Jeśli jeszcze na skórze są zaskórniki, szybko tworzą się pryszcze.

Czy jeśli mieliśmy trądzik młodzieńczy, możemy się spodziewać jego nawrotu w późniejszym wieku?

Niekoniecznie. Ze statystyk wynika, że tylko około 50% osób, które w młodym wieku były dotknięte tą przypadłością, ma ją powtórnie w późniejszym wieku. Pozostali cierpiący na trądzik dorosłych w okresie dojrzewania nie mieli większych problemów z cerą. Ale trądzik dorosłych może być spowodowany błędami w leczeniu trądziku młodzieńczego.

Czy nieodpowiednia dieta może wpływać na pojawienie się pryszczy?



Choć nie udowodniono, że określone potrawy zaostrzają trądzik u wszystkich, wiadomo, że mogą się do tego przyczyniać potrawy o wysokim indeksie glikemicznym, czyli takie, po których spożyciu poziom glukozy we krwi jest wysoki (np. biały chleb, banany, gotowane ziemniaki i gotowana marchewka), a to z kolei szybko podnosi poziom insuliny, prowokując wyrzut androgenów, które nasilają wytwarzanie łoju i tworzenie się krostek. O takie działanie podejrzewa się również mleko. Zmiany zapalne mogą również zaostrzać gorące i pikantne potrawy.

Ponieważ nie wszyscy reagują jednakowo na określone potrawy, dlatego dobrze jest trochę się poobserwować i jeśli odkryjemy taką zależność, zrezygnować z jedzenia, które nasila trądzik.

Czy do pojawienia się trądziku mogą przyczynić się kosmetyki?

Tak. Najczęściej dochodzi do wysypu zaskórników pod wpływem kosmetyków zawierających składniki komedogenne, czyli zapychające pory (takich jak np. olej kokosowy, masło kakaowe). Dlatego lepiej, by osoby ze skłonnością do trądziku ich unikały.

Przyczyną powstawania pryszczy mogą też być zwykłe kosmetyki, których używamy na co dzień. To rodzaj nietolerancji. Podłoże preparatu lub któryś ze składników może wywoływać łagodne zapalenie mieszków włosowych, co objawia się wysiewem grudek lub krostek. O tyle łatwo poradzić sobie z tym problemem, że najczęściej wypryski znikają szybko po odstawianiu kosmetyku.

Czy zatrute środowisko może też spowodować pojawienie się trądziku?

Zanieczyszczenia z powietrza, wody, tego co jemy mają wpływ na kondycję naszej cery. To problem, z którym muszą się zmierzyć mieszkańcy dużych miast, ale również terenów sąsiadujących z fabrykami, czy gospodarstwami, w których stosuje się wiele pestycydów.

I nie ma rady, by go całkowicie wyeliminować. Trochę pomoże nakładanie kremów ochronnych, które stworzą barierę między powietrzem a skórą i dokładne zmywanie twarzy od razu po powrocie do domu.

