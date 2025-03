W Polsce tradycja święta zmarłych wciąż jest raczej smutna, refleksyjna i patetyczna. Niepotrzebnie, w wielu krajach na świecie to radosny dzień, w którym wspomina się zmarłych bliskich i celebruje ich nowe życie "po tamtej stronie". Jeśli chcesz dodać odrobinę pozytywnej energii do dnia Wszystkich Świętych, możesz postawić na pyszne, tematyczne wypieki.

Jednym z kreatywnych sposobów na wprowadzenie odrobiny radości do tego wyjątkowego okresu jest przygotowanie „Ciasta Duszka”. To deser, którego smak i dekoracje nawiązują do symboliki związanej z Dniem Wszystkich Świętych i Halloween, które obchodzone jest chwilę wcześniej.

Spis treści:

Tradycyjne ciasto duszek to nic innego jak lekki puszysty biszkopt, który w smaku jest jak delikatna chmurka. Możesz udekorować go lukrem lub cukrem pudrem, a także przełożyć owocową konfiturą lub kremem orzechowym.

Składniki:

5 jajek w temperaturze pokojowej,

150 g cukru,

100 g mąki pszennej tortowej,

50 g mąki ziemniaczanej,

100 g zmielonych migdałów,

skórka starta z dużej cytryny,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 170 stopni, grzanie góra-dół. Oddziel białka od żółtek. W misce ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Gdy piana będzie już sztywna, stopniowo dodawaj cukier, cały czas ubijając, aż masa stanie się błyszcząca. Następnie dodawaj po jednym żółtku, delikatnie ubijając mikserem na najniższych obrotach. Do osobnej miski przesiej razem mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Stopniowo dodawaj przesiane mąki do ubitych jajek, delikatnie mieszając całość szpatułką lub łyżką (absolutnie nie mikserem). Na koniec dodaj mielone orzechy i skórkę cytrynową. Jeszcze raz delikatnie wymieszaj. Przełóż masę do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i delikatnie wyrównaj wierzch. Piecz przez około 30-35 minut, aż biszkopt będzie złocisty, a patyczek wbity w ciasto wyjdzie suchy. Po upieczeniu wyjmij biszkopt z piekarnika i pozostaw w formie do ostygnięcia. Gotowy biszkopt udekoruj wedle uznania lub przełóż konfiturą bądź kremem orzechowym.

fot. Ciasto duszek na Wszystkich Świętych: przepis podstawowy/Adobe Stock, Paulista

Zamiast biszkoptu "duszka" możesz przygotować także ciasto, które od razu będzie nawiązywać do Święta Zmarłych. Idealnie sprawdzi się tu ciemny biszkopt przełożony białym kremem i udekorowany wedle uznania.

Beza idealnie sprawdza się jako dekoracja wypieków, a jej kolor i konsystencja sprawia, że świetnie nadaje się do halloweenowych przepisów. Z jej pomocą stworzysz idealne duszki, którymi możesz udekorować nie tylko duże wypieki, ale także muffinki czekoladowe czy mniejsze ciasteczka.

Składniki na ciasto:

200 g masła,

200 g cukru,

4 jajka,

200 g mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

50 g kakao,

100 g czekolady gorzkiej (roztopionej),

150 ml mleka.

Składniki na krem:

400 ml śmietany kremówki,

250 g serka mascarpone,

3 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Składniki na beziki:

3 białka,

150 g cukru,

szczypta soli,

roztopiona czekolada lub czarny barwnik spożywczy do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Zacznij od ciasta. Piekarnik rozgrzej na 180 stopni, grzanie góra-dół. W dużej misce utrzyj masło z cukrem na puszystą masę. Po kolei dodaj po jednym jajku, po każdym z nich krótko zmiksuj całość. Do osobnej miski przesiej mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Dodaj do masy jajecznej na przemian z mlekiem. Na końcu wmieszaj roztopioną, lekko wystudzoną czekoladę. Wlej ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Piecz przez około 40 minut, do suchego patyczka. Po upieczeniu ostudź i podziel na 3 równe blaty. Przygotuj krem. W misce ubij śmietanę kremówkę z cukrem pudrem na sztywno, a następnie ostrożnie dodaj mascarpone i ekstrakt waniliowy. Delikatnie wymieszaj. Każdy blat ciasta przełóż kremem, rozsmarowując równomiernie. Czas na bezy. Ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier, aż masa będzie lśniąca. Przełóż masę do rękawa cukierniczego i wyciskaj małe duszki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w 100 stopniach przez 1,5-2 godziny, aż będą suche i chrupiące. Po ostudzeniu, użyj roztopionej czekolady lub barwnika, aby namalować oczka i buzie duszkom.

fot. Ciasto duszek na Wszystkich Świętych z bezą/Adobe Stock, irina2511

Innym pomysłem na tematyczne ciasto-duszek jest stworzenie duszka z gotowej masy cukrowej. To idealna propozycja dla małych i dużych. Taki deser z powodzeniem stworzysz z podstawowego przepisu!

Składniki na krem:

400 ml śmietany kremówki,

250 g serka mascarpone,

3 łyżki cukru pudru,

pomarańczowy barwnik spożywczy.

Składniki na polewę czekoladową:

150 g czekolady deserowej,

100 ml śmietany kremówki,

1 łyżeczka masła.

Składniki na dekorację duszka:

biała masa cukrowa,

barwniki spożywcze do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto duszek z podstawowego przepisu powyżej. Następnie przygotuj krem. Ubij śmietanę kremówkę z cukrem pudrem na sztywno. Następnie dodaj mascarpone i wymieszaj, aż krem będzie gładki. Dodaj kilka kropli pomarańczowego barwnika spożywczego, aby uzyskać intensywny kolor. Przełóż blaty ciasta kremem, równomiernie rozsmarowując. Posmaruj kremem także boki ciasta i odstaw do lekkiego stężenia. W rondelku podgrzej śmietanę kremówkę, dodaj czekoladę i masło. Mieszaj, aż powstanie gładka masa. Polej wierzch ciasta polewą, pozwalając, by delikatnie spływała po bokach, tworząc efekt „spływających kropli”. Na koniec przygotuj duszka. Z masy cukrowej uformuj białą pelerynkę duszka. Za pomocą barwnika spożywczego namaluj oczy, buzię i język. Umieść duszka na środku ciasta. Możesz dodatkowo ozdobić ciasto czekoladowymi pajęczynami lub innymi halloweenowymi dekoracjami z czekolady.

fot. Ciasto duszek z masą cukrową/Adobe Stock, sushytska

