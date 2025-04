Blond to kolor, który chyba nigdy się nie znudzi! Jest szalenie kobiecy, seksowny i.... optycznie odejmuje lat. Nic dziwnego, że kobiety go kochają, a styliści co sezon prezentują jego nowe odsłony. Obecnie hitem są chłodne, wypłowiałe, a nawet popielate odcienie. To doskonała propozycja na zimowe odświeżenie wizerunku!

Jak wygląda koloryzacja winter hair?

Winter hair bywa nazywane lodowym blondem. Jak nietrudno się domyślić, chodzi o kolor, który jest maksymalnie chłodny. Jest kilka odcieni, które zaliczają się do gamy takich blondów. Najpopularniejszy z nich to platyna, jednak w tym sezonie powinna być ona nieco oprószona szarością, którą można uzyskać np. stosując odpowiedni toner po koloryzacji.

Woda utleniona, henna, farba... Czym rozjaśnić włosy?

Zwolenniczki bardziej oryginalnych odcieni będą zachwycone popielatymi blondami, które do złudzenia mogą przypominać siwe włosy. Włosy po takiej koloryzacji wyglądają fenomenalnie, ale... mogą być bardzo zniszczone. Dlatego decydując się na winter hair, warto pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji, nawilżaniu i odżywianiu kosmyków.

Pomocne może być również stosowanie niebieskiego szamponu, który wypłukuje ciepłe pigmenty, pozwalając na zachowanie chłodnego odcienia na dłużej.

Spodobała ci się koloryzacja winter hair? Świetnie! Jednak zanim zdecydujesz się na zmianę, obiektywnie oceń stan swoich włosów.

Trzeba pamiętać, że mocne rozjaśnianie włosów znacząco wpływa na ich strukturę. Dobrze jest zapytać zaufanego fryzjera, czy... twoje włosy przetrwają koloryzację. Jeśli ekspert nie widzi przeciwwskazań, działaj! Ten zimy nie ma modniejszego koloru niż chłodny blond!

