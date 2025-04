Żel aloesowy od lat obsypywany jest komplementami za wspaniałe działanie na skórę m.in.: intensywnie nawilża, pomaga w walce z trądzikiem, przyspiesza gojenie ran i łagodzi oparzenia. To jeden z tych produktów, który zawsze warto mieć pod ręką — działa błyskawicznie. Bogaty w witaminy (A, C, D i E), minerały, aminokwasy, polisacharydy i fitosterole gęsty, transparentny żel jest też super lekarstwem dla włosów i skóry głowy. Regularnie stosowany sprawi, że będą mocniejsze, błyszczące, gładsze i wolne od łupieżu.

Żel aloesowy to dobrodziejstwo dla włosów. Jest bogaty w wodę, co czyni go doskonałym humektantem — pozostawia pasma nawilżone i lśniące. Ten naturalny składnik wspaniale dba też o skórę głowy – łagodzi świąd, zmniejsza łuszczenie oraz pomaga w leczeniu łupieżu. Żel aloesowy szczególnie polecany jest do pielęgnacji włosów suchych, zniszczonych, cienkich, osłabionych i wysokoporowatych.

Żel aloesowy na włosy — działanie:

nawilża,

wygładza,

nabłyszcza,

zapobiega puszeniu i łamaniu,

wzmacnia włosy,

przywraca skórze głowy właściwe pH,

zmniejsza przetłuszczanie,

łagodzi stany zapalne skóry głowy,

chroni przez uszkodzeniami UV.

Maseczki z aloesu na twarz i na włosy: łatwe i szybkie przepisy na każdy problem

fot. Żel aloesowy na włosy/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Żel aloesowy może być stosowany jako wcierka do skóry głowy, płukanka, dodatek do maseczki/szamponu/odżywki lub jako podkład pod olej.

Wcierka z aloesu na porost włosów

Niewielką ilość czystego żelu aloesowego wmasuj w skórę głowy i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie spłucz i umyj włosy delikatnym szamponem.

Wygładzająca płukanka z żelu aloesowego

Wymieszaj w misce żel aloesowy z wodą w proporcjach 1:2 (100 ml żelu i 200 ml wody) i zanurz w niej włosy na kilka sekund. Następnie spłucz letnią wodą.

Żel aloesowy jako podkład do olejowania włosów

Żel aloesowy doskonale sprawdzi się jako podkład do olejowania włosów. Rozprowadź równomiernie żel na całej długości włosów (suchych lub wilgotnych) i wmasuj wybrany olej. Możesz również wymieszać go z olejem w proporcjach 1:1 (10 ml żelu i 10 ml oleju).

Olejowanie włosów na podkład, czyli co nałożyć pod olej? 5 podkładów, które wzmocnią efekt

Dodaj niewielką ilość żelu aloesowego do emolientowej maski do włosów, odżywki lub szamponu. Dzięki temu wzmocnisz ich działanie.

Spray aloesowy ograniczający puszenie włosów

Żel aloesowy wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1. Dodaj kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, wymieszaj i przelej do buteleczki z atomizerem. Stosuj na umyte, lekko wilgotne włosy.

Przed zastosowaniem żelu aloesowego na włosy i skórę głowy, wykonaj próbę uczuleniową. Przemyj wewnętrzną stronę łokcia lub nadgarstka wacikiem nasączonym płynem micelarnym i dokładnie osusz. Nałóż niewielką ilość żelu i poczekaj kilka godzin, aby zobaczyć, czy skóra zareaguje. Jeśli nie wystąpi świąd, pieczenie lub wysypka, możesz zastosować żel aloesowy na włosy.

Najlepszym sposobem jest użycie żelu w najczystszej postaci. Przekrój liść aloesu na pół i wyjmij żel ze środka. Następnie odcedź żel gazą i przelej go do pojemniczka. Przechowuj w lodówce przez maksymalnie tydzień. Jeśli nie masz w domu rośliny aloesu, poszukaj produktów oznaczonych jako „naturalny” lub „organiczny”, a także sprawdź listę składników. Wybieraj tylko 100% żel aloesowy.

