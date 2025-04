Olej lniany stosowany na włosy zapewnia im gładkość i miękkość. Znacząco przyczynia się także do zmniejszenia wypadania włosów. To wszystko dzięki bogactwu cennych składników - olej lniany zawiera aż 90% nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasy omega-3 i omega-6, które są budulcem dla mieszków oraz łodygi włosa, a także witaminę E działającą silnie nawilżająco i regenerująco.

Olej lniany najlepiej sprawdzi się na włosach wysokoporowatych (warto wcześniej wykonać test na porowatość włosów), czyli tych mocno zniszczonych, suchych, elektryzujących się. Pamiętaj, by wybierać olej w ciemnej butelce, tłoczony na zimno, a po otwarciu obowiązkowo przechowywać go w lodówce. W ten sposób zachowasz jego cenne właściwości. Za 100 ml oleju zapłacisz około 10 złotych. Kupisz go w aptekach, sklepach zielarskich i sklepach ze zdrową żywnością.

Olej lniany możesz nakładać na całą długość włosów (również na skalp), albo tylko na końcówki. Warto go również dodać do gotowej, drogeryjnej maski lub odżywki, aby wzmocnić jej działanie.

Olej lniany na końcówki

Jeśli będzie używany wyłącznie do końcówek, sprawdzi się przy każdym typie włosów. Umyj włosy szamponem, nałóż odżywkę i spłucz. Wysusz włosy ręcznikiem i wetrzyj kroplę oleju roztartego w dłoniach w końcówki. Nie spłukuj. Aby łatwiej było dozować ilość produktu, przelej go do małej buteleczki z pipetką,

Olej stworzy warstwę ochronną, dzięki której zatrzymana zostanie wilgoć we wnętrzu włosa. Będą również mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Olej lniany jako maska

Olej lniany warto dodać do ulubionej maski lub odżywki do włosów. Możesz także na jego bazie przygotować domowy kosmetyk ze składników, które znajdziesz w swojej kuchni.

Weź całego banana, łyżkę miodu i łyżkę oleju. Całość zmiksuj w blenderze i nałóż na włosy. Spłucz po 30 minutach i wysusz włosy. Będą sypkie i lśniące.

Palma sabałowa na włosy - złoty środek na łysienie? Jak stosować?

Olej lniany na skalp

Olej lniany może być nakładany na skórę głowy. Wmasuj delikatnie kilka kropel w skalp i zostaw na godzinę (możesz też zostawić na całą noc). Zabieg powtarzaj 2 razy w tygodniu. Taka kuracja wzmocni cebulki i zmniejszy wypadanie włosów.

Olejowanie włosów olejem lnianym

Olej lniany to jeden z najpopularniejszych olejków wykorzystywanych do olejowania włosów. Jak to zrobić poprawnie? Nałóż olej na wilgotne włosy (również na skórę głowy), owiń folią spożywczą i zostaw na całą noc. Po takim zabiegu włosy natychmiast odzyskają blask i miękkość. Najlepszą metodą do zmycia oleju jest emulgowanie maską do włosów lub odżywką. Przed użyciem oczyszczającego szamponu nałóż na całą długość jeden z produktów, następnie zmyj i umyj włosy klasyczną metodą.

Picie oleju lnianego na włosy

Skuteczne będzie również picie oleju lnianego. Możesz dodawać go dodawać do sałatek, past i pieczywa. Po miesiącu regularnego spożywania oleju powinnaś zauważyć zwiększenie ilości „baby hair" i to, że włosy szybciej rosną. Efekty będą też widoczne na skórze - będzie świetlista i bardziej nawilżona.

Pierwsze, wyraźne efekty będą widoczne po 2. miesiącach regularnego stosowania oleju lnianego:

włosy staną się gładkie, miękkie, elastyczne;

skóra głowy będzie zregenerowana i nawilżona;

włosy będą szybciej rosły i pojawiają się „baby hair";

zniknie problem łupieżu;

zmniejszy się wypadanie włosów;

włosy nie będą się puszyć i elektryzować.

