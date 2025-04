Soda oczyszczona to najbardziej wszechstronny, domowy składnik. Sprawdza się nie tylko podczas gotowania, sprzątania czy prania — ten biały proszek jest też świetnym dodatkiem do codziennej rutyny pielęgnacyjnej skóry i włosów. Możemy np. dodać go do szamponu, aby zmniejszyć przetłuszczanie i nadać objętość XL, do żelu do mycia twarzy chcąc dogłębnie oczyścić skórę oraz przygotować na jego bazie maseczki, które zwężają pory oraz usuwają zaskórnik. Z dodatkiem sody oczyszczonej możemy również zrobić złuszczające peelingi. Przepisy są proste, a wszystko, co jest do nich potrzebne, na pewno masz na półkach.

Reklama

Poznaj najlepsze receptury na domowe peelingi z sody oczyszczonej na twarz, ciało, włosy i stopy i dowiedz się, jak bezpiecznie je stosować.

Ważne: przed każdą aplikacją wykonaj próbę uczuleniową.

Spis treści:

Domowy peeling z sody na twarzy złuszcza martwy naskórek, pozostawiając ją gładką i promienną.

Peeling z sody na twarz — efekty:

głęboko oczyszcza,

usuwa zaskórniki,

zwęża pory,

reguluj wydzielanie sebum,

redukuje niedoskonałości oraz zapobiega ich powstawianiu,

wygładza skórę i przywraca jej blask.

Maseczka z sody oczyszczonej - jak ją przygotować i jakie daje efekty?

Składniki:

łyżeczka sody oczyszczonej,

łyżeczka płynnego miodu.

Połącz składniki i delikatnie wmasuj w wilgotną skórę okrężnymi ruchami. Pozostaw na minutę i zmyj.

fot. Domowy peeling z sody oczyszczonej/Adobe Stock, Maderla

Do przygotowania domowego, enzymatycznego peelingu z sody oczyszczonej na twarz potrzebujesz:

łyżkę sody oczyszczonej;

łyżkę jogurtu naturalnego;

odrobinę naturalnego, płynnego miodu lub kilka kropli ulubionego olejku (np. migdałowego, jojoba).

Wymieszaj wszystkie składniki i wmasuj delikatnie w wilgotną skórę. Zmyj letnią wodą i nałóż krem nawilżający.

Domowy peeling z sody oczyszczonej dedykowany jest skórze mieszanej, tłustej i skłonnej do powstawania wyprysków.

Soda oczyszczona ma silne działanie, dlatego podczas stosowania należy zachować szczególną ostrożność. Domowy peeling rób raz na dwa tygodnie, nie częściej.

Domowego peelingu z sody oczyszczonej nie stosuj, gdy masz skórę suchą, wrażliwą, naczynkową, otwarte rany, a także, gdy masz uczulenie na sodę i pozostałe składniki.

Peeling z sody na włosy świetne sprawdzi się na włosach szybko przetłuszczających się, pozbawionych blasku i oklapniętych.

Peeling z sody na włosy — efekty:

głęboko oczyszcza skórę głowy,

zmniejsza przetłuszczanie,

odbija włosy od nasady,

pomaga w leczeniu łupieżu.

Do przygotowania domowego peelingu z sody oczyszczonej na włosy potrzebujesz:

porcję delikatnego szamponu,

płaską łyżeczkę sody oczyszczonej.

Połącz składniki i nałóż na wilgotną skórę głowy. Masaż wykonuj delikatnie przez 2-3 minuty. Na koniec spłucz obficie letnią wodą, umyj włosy i nałóż głęboko nawilżającą maseczkę.

Peeling skóry głowy - jakie przynosi efekty i jak go wykonać w domu?

Domowy peeling z sody oczyszczonej stosuj raz w miesiącu.

Przeciwwskazaniem do stosowania peelingu z sody na włosy jest uczulenie na sodę, wrażliwa i sucha skóra głowy oraz choroby, takie jak łuszczyca, egzema.

Nie poleca się go również posiadaczkom włosów suchych, cienkich, zniszczonych kręconych, farbowanych wypadających i wysokoporowatych.

Domowy peeling z sody oczyszczonej jest dobrą alternatywą drogeryjnych produktów. Dogłębnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją gładką i miękką.

Peeling z sody na ciało — efekty:

wygładza, nawilża i rozświetla skórę;

redukuje niedoskonałości oraz zapobiega ich powstawianiu;

zmniejsza przebarwienia;

zmiękcza naskórek.

Domowy peeling cukrowy - 3 przepisy, dzięki którym twoja skóra będzie aksamitnie gładka

fot. Domowy peeling z sody oczyszczonej/Adobe Stock, deniskomarov

Do przygotowania domowego peelingu z sody oczyszczonej na ciało potrzebujesz:

3 łyżki sody oczyszczonej;

3 łyżki naturalnego, płynnego miodu;

3 łyżki drobnoziarnistej soli;

kilka kropli ulubionego olejku (opcjonalnie).

Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i wmasuj w wilgotną skórę. Masuj ciało od dołu ku górze. Spłucz obficie wodą i wmasuj balsam nawilżający.

Domowy peeling z sody oczyszczonej na ciało stosuj raz na dwa tygodnie.

Przeciwwskazaniem do stosowania peelingu z sody są: uczulenie na sodę, otwarte rany, wrażliwa i sucha skóra, pękające naczynka, choroby skóry.

Peeling z sody na stopy poradzi sobie z nadmierną potliwością oraz zrogowaciałym naskórkiem. Już po jednej aplikacji zauważysz różnicę. Bardzo dobre efekty daje również moczenie nóg w sodzie oczyszczonej.

Peeling z sody na stopy — efekty:

wyrównuje koloryt skóry;

likwiduje nieprzyjemny zapach stóp;

ułatwia usuwanie zrogowaciałego naskórka;

wygładza, zmiękcza i nawilża skórę;

zmniejsza potliwość.

Nadpotliwość stóp – jak sobie z nią radzić?

Do przygotowania domowego peelingu z sody oczyszczonej na stopy potrzebujesz:

2 łyżki sody oczyszczonej,

łyżkę wody.

Wymieszaj składniki do uzyskania gęstej pasty. Wmasuj w wilgotną skórę, pozostaw na 2-3 minuty i spłucz. Następnie usuń delikatnie pumeksem lub tarką martwy naskórek. Umyj stopy, osusz i wmasuj natłuszczający krem, najlepiej z dodatkiem mocznika.

Dla najlepszych efektów peeling z sody na stopy stosuj raz w tygodniu.

Nie stosuj peelingu z sody, gdy masz bardzo wrażliwą skórę, uczulenie na sodę, otwarte rany lub choroby skóry.

Reklama

Czytaj także:

Soda oczyszczona na włosy: głęboko oczyszcza, ogranicza przetłuszczanie, rozjaśnia i przywraca blask. Jak ją stosować?

Soda oczyszczona na twarz: tani sposób na zaskórniki, trądzik i przebarwienia. Jak bezpiecznie ją stosować?

Soda oczyszczona na paznokcie: tani zabieg, który zregeneruje je w mgnieniu oka. Będą gładkie i błyszczące