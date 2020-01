Masaż bańką chińską w domu krok po kroku - jak go wykonać?

fot. Adobe Stock

Masaż bańką chińską to jedna z najpopularniejszych metod pozbywania się cellulitu. Można stosować go na różnych obszarach ciała przez cały rok. Zabieg przynosi szybkie i widoczne efekty, nie jest drogi, a do tego da się go wykonać samodzielnie w domu.

Masaż bańką chińską w domu krok po kroku

Zanim zaczniesz, przygotuj wszystkie niezbędne akcesoria: komplet 4 gumowych baniek chińskich (kupisz w sklepach internetowych i aptekach za około 30 złotych) oraz oliwkę do ciała (rodzaj nie ma większego znaczenia, wybierz ulubioną).

Przed rozpoczęciem masażu dopasuj wielkość baniek do poszczególnych partii ciała i do wielkości swoich dłoni. Ta największa zazwyczaj zupełnie się nie sprawdza, chyba że o pomoc poprosić kogoś z domowników (najlepiej mężczyznę).

Masaż antycellulitowy na udach:

Ogrzej bańkę w ciepłej wodzie (około 40 st. C.), osusz ją i uciskając dwoma kciukami jej wierzchołek, przyciśnij i przyssij ją do skóry. Masaż najlepiej jest zacząć nad kolanem. Bańkę przesuwaj wolno stanowczymi ruchami w kierunku pachwiny od dołu w górę w linii prostej przesuwając się stopniowo na boki ud. Po wykonaniu masażu na obu nogach przesuń bańkę kolistymi ruchami w kierunku pośladków. Po skończonym masażu, aby odessać bańkę włóż do niej palec - dostanie się do niej powietrze i łatwo odklei się od skóry.

Masaż pojedynczej partii ciała powinien trwać 10-15 minut (jeśli to twój pierwszy masaż, skróć ten czas o połowę i stopniowo wydłużaj). Aby zmniejszyć odczuwanie dyskomfortu (szczególnie przy pierwszych zabiegach) zacznij od mniejszych rozmiarów baniek.

Pamiętaj, że skóra po masażu będzie zaczerwieniona i delikatnie podrażniona - to normalny objaw, który powinien zniknąć po kilku godzinach. Pierwszych efektów możesz spodziewać się po 2-3 zabiegach. Aby rezultaty były naprawdę zadowalające, wykonuj masaż dwa razy w tygodniu. Po cellulicie nie będzie nawet śladu!

Co po zabiegu?

Po zabiegu należy dać skórze odpocząć. Oliwka użyta do zabiegu z pewnością się wchłonęła, a ciało jest ujędrnione i mocno nawilżone. Jeśli chcesz spotęgować efekt masażu, wsmaruj w ciało ujędrniający balsam. Pobudzona do działania skóra, szybciej i efektywniej wchłonie składniki aktywne kosmetyku.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem jest przede wszystkim cera naczynkowa, miesiączka, wiek (nie można go wykonywać powyżej 80. roku życia), a także choroby takie jak: padaczka, stwardnienie rozsiane, choroby serca i nowotwory.

Masażu bańką chińską nie można wykonywać u kobiet w ciąży.

