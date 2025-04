Tipsy to imitacja paznokci wykonana ze sztucznego tworzywa, którą przykleja się do naturalnych płytek, maluje (możesz użyć do tego tradycyjnych lakierów albo wykonać na nich manicure hybrydowy) i zdobi. Przed finalnym założeniem ustala się ich długość i kształt, tak, by wyglądały możliwie jak najbardziej naturalnie.

Tipsy mogą mieć różne kształty: od tych tradycyjnych przez prostokątne, migdałki, spiczaste aż po te zwężane bokami lub o różnej formie tunelu.

Tipsy najlepiej przekleić używając specjalistycznego kleju - w tej wersji już można je zostawić albo dodatkowo utwardzić metodą żelową (na przyklejone tipsy nakłada się warstwę specjalnego żelu, po czym paznokcie utwardza się pod lampą z promieniami UV) lub akrylową (na tipsy nakłada się mieszaninę proszku-akrylu i liquidu).

Najważniejsze to dobrze dopasowany rozmiar i kształt tipsa - pamiętaj o zasadzie, że lepiej dobrać trochę większy rozmiar i go opiłować niż wybrać za mały.

Jak skrócić tipsy?

Tipsy skracaj za pomocą gilotynki (specjalnej obcinarki do tipsów). Wsuń tips w szczelinę gilotynki, ustaw ją dokładnie prostopadle do tipsa i utnij zdecydowanym ruchem pozostawiając niewielki margines na dopiłowanie kształtu.

Następnie pilnikiem o średniej gradacji nadaj pożądaną formę. Idealny tips powinien całkowicie zlewać się z płytką naturalną.

Przyklejanie tipsów klejem krok po kroku

Zacznij od zmatowienia paznokci kostką polerską.

Dobierz odpowiednie kształty tipsów do każdego z paznokci (znajdziesz na nich numerację, która to ułatwi).

Odtłuść paznokcie cleanerem.

Zaaplikuj odpowiednią ilość kleju na tips (są też tipsy samoprzylepne, ale one najczęściej o wiele słabiej i krócej się trzymają).

Przyklej tipsa do paznokcia pod kątem 45 stopni, po czym dociśnij go do płytki (staraj się, aby pod sztuczny paznokieć nie dostało się powietrze) i przytrzymaj 10-15 sekund.

Po przyklejeniu tipsa nie staraj się go już przesuwać.

Teraz możesz poddać paznokcie dalszej stylizacji - przedłużyć jedną z dwóch metod, nałożyć hybrydę albo tradycyjny lakier, ewentualnie modnie ozdobić.

Lampa UV czy LED? Którą wybrać, żeby zrobić trwały manicure hybrydowy?

Żel na tipsie krok po kroku

Gdy już masz przymocowane tipsy do płytki paznokcia, możesz wykonać np. paznokcie żelowe.

Przemyj paznokcie cleanerem.

Nałóż cienką warstwę bazy żelowej. Utwardź przez 2 minuty pod lampą UV.

Nałóż na paznokcie grubszą warstwę żelu budującego. Utwardź pod lampą przez 2 minuty.

Zaaplikuj kolejną warstwę żelu budującego. Ponownie utwardź w lampie.

Przemyj paznokcie wacikiem nasączonym cleanerem.

Blokiem polerskim lub pilnikiem o ziarnistości 180 nadaj paznokciom pożądany kształt.

Nałóż żel wykańczający.

Prosty zabieg, który zregeneruje twoje paznokcie w mgnieniu oka. Ten produkt na pewno masz w kuchni

fot. Jak przykleić tipsy?/Adobe Stock, marigo

Do zdejmowania tipsów stosuje się aceton - wystarczy, że zanurzysz w nim dłonie i odkleisz sztuczne paznokcie. Pamiętaj, aby nie robić tego zbyt gwałtownie, bo możesz uszkodzić swoją naturalną płytkę. Jeśli dodatkowo przedłużałaś paznokcie metodą żelową albo akrylową, paznokcie trzeba jeszcze spiłować przed moczeniem w acetonie.

Paznokcie po zdjęciu tipsów są osłabione i mogą się rozdwajać. Należy pozwolić im się zregenerować. Zaopatrz się w nawilżającą odżywkę i oliwkę regenerującą - świetnie sprawdzi się w tym przypadku olejek rycynowy. Kolejne tipsy możesz nakleić za 2-3 tygodnie.

Kluczem do sukcesu jest dobrej jakości klej. Na forach znalazłyśmy informację, że niektóre dziewczyny stosują... popularny klej „Kropelka" albo „SuperGlue". Nigdy tego nie rób!

Jeśli zainwestujesz w dobry klej, tipsy powinny wytrzymać od kilku dni do tygodnia. Można zastosować klej z dozownikiem kropelkowym lub taki, który nakłada się za pomocą pędzelka prosto z opakowania.

Jeśli zdecydujesz się na dodatkowe przedłużenie metodą akrylową lub żelową, to taki manicure wytrzyma od 2 do 3 tygodni, w zależności od kondycji naturalnego paznokcia.

Paznokcie akrylowe krok po kroku — z tą instrukcją zrobisz je sama w domu

Tipsy możemy też przykleić na bazę hybrydową. W ten sposób możemy przymocować jedynie bezbarwne tipsy.

Przyklejanie tipsów na bazę hybrydową

Przygotuj paznokcie: wypoleruj i odtłuść płytkę oraz wytnij skórki. Pomaluj paznokcie bazą i utwardź w lampie. Wypoleruj wewnętrzną stronę tipsa bloczkiem i pomaluj bazą. Powoli przyklejaj tips do płytki zaczynając od wału proksymalnego i kierując się ku wolnemu brzegowi. Przytrzymaj ok. 10-15 sekund. Utrwal w lampie przez 60 sekund.

Jeśli obawiasz się, że klej bardzo osłabi twoje paznokcie, możesz przykleić je na taśmę dwustronną. W sklepach dostępne są również specjalne tipsy samoprzylepne.

Jak przykleić tipsy na taśmę dwustronną?

Przygotuj paznokcie: opiłuj je i przetrzyj wacikiem nasączonym zmywaczem, aby dokładnie je oczyścić. Odtłuść płytkę. Wytnij mały kawałek taśmy i przyklej do płytki. Oderwij warstwę i przymocuj tipsy. Za każdym razem, przytrzymaj sztuczny paznokieć ok. 15-30 sekund.

Tipsy bez kieszonki można nakleić na dowolnej wysokości paznokcia. I to chyba ich jedyny plus. Kieszonka w tipsie ustala długość na jaką go przyklejamy, ale jednocześnie zabezpiecza koniec naturalnego paznokcia, aby pod tips nie dostawało się powietrze.

W miejscu kieszonki sztuczny paznokieć jest cieńszy, więc łatwiej można go przykleić. Dobry kształt kieszonki, powinien prawie całkowicie zrównać tipsa z naturalnym paznokciem.

Klej nałóż na kieszonkę i przyklej do płytki paznokcia. Przytrzymaj ok. 10 sekund, a następnie skróć używając gilotyny. Nadaj im pożądany kształt i pomaluj.

Tipsy najczęściej dlatego, że są złej jakości albo są źle przyklejone. Dobrej jakości tipsy są elastyczne i łatwe w obróbce. Jak to sprawdzić? Najlepiej poprzecznie przeginając tipsa od strony wewnętrznej - tips nie powinien wtedy pęknąć, może zostawić jedynie białą kreskę.

Jeśli poddajesz tipsy dodatkowej obróbce (nakładasz na nie hybrydę, albo przedłużasz jedną z dwóch metod) i zauważyłaś, że na tipsie powstały podłużne pęknięcia możesz być pewna, że są spowodowane nieprawidłową aplikacją primera, który zwiększa jego kruchość.

Tak. Między innymi dlatego, że podczas nakładania tipsa trzeba spiłować naturalną płytkę, by stała się bardziej chropowata. Kontakt osłabionego paznokcia z silnym klejem i primerem sprawia, że po zdjęciu tipsów paznokcie wymagają kilkutygodniowej regeneracji.

Jeśli zastanawiasz się, czy wybrać tipsy czy paznokcie żelowe, wybierz paznokcie żelowe. Są trwalsze i nie niszczą tak naszych naturalnych paznokci. Tipsy mają to do siebie, że wytrzymują w nienagannym stanie tylko kilka dni, a klej potrafi zrujnować płytkę paznokcia. Jedyna ich przewaga to taka, że są tańsze.

Tipsy dostępne są w drogeriach oraz w sieciówkach i kosztują ok. 15 zł.

Moda na przedłużanie paznokci sięga XIV wieku - w Chinach kobiety wyższej klasy nosiły długie paznokcie po to, by zaznaczyć, że nie mogą wykonywać prac ręcznych, które przypisywane były kobietom niższej klasy.

Pierwsze akrylowe paznokcie, jakie znamy obecnie powstały w latach 60. XX wieku z bardzo prozaicznego powodu - doktor Fred Slack Jr. podczas pracy w laboratorium dentystycznym, złamał paznokieć i próbował go „naprawić".

Wykorzystał folię aluminiową, z której stworzył „platformę" pod uszkodzoną płytkę, a ubytki wypełnił akrylami dentystycznymi. W ten sposób powstała pierwsza forma do paznokci. Po licznych testach i modyfikacjach powstały tipsy, z których korzystamy do dzisiaj.

