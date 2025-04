Cellulit jeszcze jakiś czas temu kojarzył się wyłącznie z kobietami borykającymi się z nadwagą. Dziś zmagają się z nim nawet bardzo szczupłe kobiety oraz nastolatki. Wybrałyśmy 15 najlepszych kremów na cellulit, zarówno z oferty drogeryjnej, jak i z wyższej półki, które zbierają pozytywne opinie w sieci. Są bezkonkurencyjne. Sprawdź je w naszej galerii!

Przede wszystkim systematycznie i zgodnie z zaleceniami producenta. Idealnie byłoby, gdybyś wcierała kosmetyk w ciało 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Najlepiej połączyć to z kilkuminutowym masażem antycellulitowym – wykonuj go okrężnymi ruchami, kierując się od dołu ku górze. To poprawi krążenie i zapewni lepsze wchłanianie kremu.

Świetnie sprawdzą się również masażery z wypustkami - kupisz je w każdej drogerii. Stosuj je naprzemiennie ze szczotkowaniem ciała na sucho. Aby jeszcze bardziej wzmocnić jego działanie, możesz robić tzw. body wraping. Po wmasowaniu kremu na cellulit w problematyczne miejsca, owiń ciało szczelnie folią spożywczą i zostaw na ok. 30 min. W tym czasie możesz przykryć się kocem. Ciepło spowoduje, że zadziała szybciej i lepiej.

Głównym zadaniem kremu na cellulit jest wygładzenie, ujędrnienie oraz nawilżenie skóry, dlatego przede wszystkim patrz na skład. Powinien zawierać kofeinę, wyciągi roślinne np. wyciąg z kasztanowca i bluszczu, ekstrakt z alg i kwas askorbinowy.

Obecnie mamy szeroki wybór kremów na cellulit. Przed zakupem warto więc poczytać fora internetowe, spojrzeć na aktualne rankingi i szukać informacji o produkcie w sprawdzonych źródłach. Dziewczyny chętnie dzielą się w sieci swoimi doświadczeniami, pokazując efekty działania wybranych kremów. Opinie na temat poszczególnych kremów na cellulit, znajdziesz też w naszej galerii. Wszystkie opinie traktuj jedynie jako wskazówkę i pamiętaj, żeby krem na cellulit dobrać odpowiednio do potrzeb skóry np. mając delikatną, wrażliwą skórę unikaj rozgrzewających preparatów.

Cellulit to nic innego, jak nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, któremu towarzyszy obrzęk i zwłóknienie tkanki podskórnej. Zmaga się z nim większość kobiet. Choć walka z nim nie jest łatwa, systematyczność i konsekwencja w działaniu mogą przynieść spektakularne efekty. Trzeba tylko uzbroić się cierpliwość.

Podstawą walki z cellulitem jest zmiana nawyków - zarówno żywieniowych, jak i tych związanych ze stylem życia. Przejdź na zdrową dietę i uprawiaj jak najwięcej sportu. Przy następnej wizycie na siłowni zapytaj trenera o najlepsze ćwiczenia na cellulit. Pomocne okażą się również specjalne zabiegi na cellulit, które zrobisz w domu i w gabinetach kosmetycznych.

