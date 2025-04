Znudził Ci się tradycyjny mani? Następnym razem zafunduj sobie paznokcie z efektem tłuczonego szkła — wspaniale błyszczą i mienią się kilkoma kolorami naraz. Na pewno wyróżnisz się z tłumu. Technika została opracowana przez koreańską manikiurzystkę Eunkyung Park, właścicielkę salonu Unistella w Seulu. Inspiracją były dla niej muszle abalone.

Dla pełnego blasku projektu głowę straciło miliony dziewczyn. Nic dziwnego. Jest magiczny, niepowtarzalny, efektowny i bardzo wszechstronny. Paznokcie z efektem tłuczonego szkła pasują na każdą porę roku (wiele zależy od koloru płytki) i na większość okazji.

Manicure możemy wykonać w wielu kombinacjach — zrobić ten niesamowity wzór na każdym paznokciu lub tylko na wybranej płytce, pokryć ją w całości lub zrobić efekt ombre.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co będzie potrzebne do zrobienia efektu tłuczonego szkła na paznokciach i jak wykonać manicure hybrydowy krok po kroku.

Paznokcie z efektem z tłuczonego szkła to projekt dla każdego. Dobrze wyglądają na każdym kształcie i długości płytki - zarówno na krótkiej, jak i bardzo długiej.

Wszystko, co będzie ci potrzebne do zrobienia manicure hybrydowego z efektem potłuczonego szkła to:

baza,

top coat,

kolorowy lakier,

płatki folii holograficznej (do kupienia w sklepach z artykułami do paznokci),

pęseta.

Manicure hybrydowy z efektem tłuczonego szkła krok po kroku:

Nadaj paznokciom pożądany kształt, dokładnie wypoleruj płytkę i usuń skórki. Nałóż cienką warstwę bazy na całą płytkę i utwardź ją w lampie LED ok. 30-60 sekund (czas zależy od używanej lampy i bazy). Pomaluj płytkę wybranym lakierem hybrydowym i utwardź ją w lampie. Aby pogłębić kolor, możesz nałożyć drugą warstwę. Pokryj pomalowaną płytkę topem. Na nieutwardzony top nałóż pesetą kawałki folii i włóż dłonie do lampy. Na koniec pomaluj paznokcie jeszcze raz topem i gotowe.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 21.08.2017.

