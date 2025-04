Szczotkowanie ciała na sucho to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych domowych zabiegów do walki z cellulitem i rozstępami. To peeling i masaż w jednym. Polega na masowaniu suchej skóry specjalną szczotką z włosia. Efekty szczotkowania na sucho widoczne są już po miesiącu.

Reklama

Spis treści:

W szczotkowaniu ciała na sucho bardzo ważna jest technika. Masaż należy wykonywać dokładnie, na suchej skórze, okrężnymi ruchami w kierunku serca, czyli zgodnie z przepływem limfy, zaczynając od stóp (stopy, łydki, uda, pośladki, brzuch, biust, ręce i na końcu plecy). Powinien trwać ok. 5 minut.

Najlepiej szczotkować ciało rano (min. 3 razy w tygodniu) przed porannym prysznicem — taki rytuał natychmiast pobudzi do działania.

W zależności od partii ciała powinnaś regulować nacisk i intensywność szczotkowania. Tam, gdzie skóra jest grubsza (podbicie stóp, uda, pośladki) masaż wykonuj zdecydowanie, ale przy delikatniejszej skórze (pachy, okolice bikini) użyj mniejszego nacisku.

Pamiętaj, aby po każdym szczotkowaniu na sucho nałożyć na skórę odżywczy balsam lub olejek.

Olejki do ciała: 7 najlepszych produktów, które odżywią twoją skórę

Szczotkowanie na sucho zapewnia znakomite efekty w krótkim czasie. Już po miesiącu będzie gładka, jędrna i miękka w dotyku. Poprawi się również jej koloryt oraz zniknie problem wrastających włosków.

Szczotkowanie ciała na sucho — efekty:

złuszcza martwy naskórek,

ujędrnia i wygładza skórę,

redukuje cellulit i rozstępy.

pomaga w walce z trądzikiem,

rozjaśnia przebarwienia,

stymuluje krążenie i zwiększa przepływ limfy,

łagodzi stres i dodaje energii,

zwiększa działanie balsamów i olejków.

Krem na cellulit: 10 produktów, które naprawdę działają

fot. Szczotkowanie ciała na sucho/ Adobe Stock, White bear studio

Szczotkowanie na sucho jest zabiegiem małoinwazyjnym, jednak kobiety w ciąży, przed włączeniem go do swojej rutyny powinny skonsultować się z lekarzem.

Szczotkowanie na sucho nie jest dla wszystkich. Oto wszystkie przypadki, kiedy należy zrezygnować z masażu ciała szczotką na sucho:

otwarte rany;

stany zapalne;

łuszczyca, grzybica;

nowotwór skóry,

poparzenia słoneczne;

zadrapania;

atopowe zapalenie skóry.

Osoby rozpoczynające swoją przygodę ze szczotkowaniem oraz mające wrażliwą skórę, do szczotkowania na sucho powinny wybrać szczotkę z naturalnego włosia dzika lub kozy. Są delikatne i nie powodują podrażnień. U osób zaawansowanych natomiast, doskonale sprawdzi się szczotka z włókna tampico — jest sztywniejsza, ostrzejsza, a masaż nią bardziej intensywny.

Jak dbać o szczotkę do szczotkowania ciała na sucho?

Po szczotkowaniu ciała należy umyć szczotkę delikatnym szamponem dla dzieci i pozostawić do całkowitego wyschnięcia włóknem do dołu.

Szczotka do szczotkowania ciała na sucho z agawy, BRUSHING QUEEN, Phlov, 69 zł

Szczotka BRUSHING QUEEN wykonana jest z wysokiej jakości drewna bukowego oraz włókna tampico. Dołączono do niej bawełniany woreczek, który chroni przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

fot. Szczotka do szczotkowania ciała na sucho z agawy, BRUSHING QUEEN, Phlov, 69 zł / materiały prasowe

Szczotka do szczotkowania ciała na sucho, FOR YOUR BEAUTY, Rossmann, cena: 24,49 zł

Szczotka FOR YOUR BEAUTY wykonana jest naturalnego włosia. Jest bardzo delikatna, dlatego idealnie sprawdzi się u osób z wrażliwą skórą oraz rozpoczynających swoją przygodę ze szczotkowaniem.

fot. Szczotka do szczotkowania ciała na sucho, FOR YOUR BEAUTY, Rossmann, cena: 24,49 zł / materiały prasowe

Szczotka do szczotkowania ciała z włóknem z kokosa, Lullalove, cena: 64,99 zł

Szczotka wykonana jest z włókna kokosa. Ostra, ale łagodna dla skóry — nie powoduje podrażnień ani mikrouszkodzeń.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.03.2021

fot. Szczotka do szczotkowania ciała z włóknem z kokosa, Lullalove, cena: 64,99 zł / materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Świece do masażu: jak ich używać i dlaczego warto włączyć je do swojej pielęgnacji? 5 top produktów

Masaż bańką chińską w domu krok po kroku - jak go wykonać?