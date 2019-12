fot. Adobe Stock

Zamiokulkas zamiolistny, czasem zwany zamią (choć to zupełnie inna roślina), to ciekawy kwiat doniczkowy, który z pewnością widziałaś u fryzjera, na poczcie czy w bibliotece.

Dlaczego? Otóż jest banalnie prosty w uprawie, nie obrazi się na małą ilość światła słonecznego, a w dodatku nie trzeba go często podlewać.

Na skróty:

Mówi się, że nie ma cieniolubnych roślin doniczkowych, są tylko cienioznośne. Tak czy inaczej zamiokulkas może rosnąć w cieniu (podobnie jak skrzydłokwiat) oraz na stanowisku słonecznym. Podobnie jak bluszcz, barwa jego liści i łodyg będzie zależała od dawki promieni słonecznych.

W ciemnym miejscu pokoju zamiokulkas będzie miał ciemnozielone liście - stojąc na parapecie zdecydowanie jaśniejsze. Nawet, jeśli okna twojego mieszkania wychodzą na zachód lub na północ, zamiokulkas będzie czuł się u ciebie dobrze. Młode łodygi zawsze są jaśniejsze od starszych.

Zamiokulkas to sukulent (choć na pierwszy rzut oka na to nie wygląda), ma grube, skórzaste liście, które pięknie się błyszczą. Nie tylko nie wymaga stosowania nabłyszczacza, ale wręcz tego nie lubi. Zarówno na nabłyszczanie jak i na zraszanie liści może zareagować plamami i gniciem.

Jak często podlewać zamiokulkasa

Rzadko. Latem podlewamy go co 3 - 4 tygodnie, zimą, zwłaszcza, gdy stoi w cieniu, co 4 - 6 tygodni. Zamiokulkas toleruje krótkotrwałe okresy przesuszenia.

Jest sukulentem, zatem magazynuje wodę, dlatego jeśli będziesz podlewać go zbyt często, jego korzenie po prostu zgniją.

Dlatego też, chociaż zamiokulkas bywa nazywany żelaznym kwiatem, nadmierni entuzjaści podlewania mogą go stosunkowo łatwo wykończyć.

Zamiokulkasa podlewaj przegotowaną, odstaną wodą o temperaturze pokojowej.

Zamiokulkas - nawożenie

W okresie wegetacji nawozimy zamiokulkasa co 2 - 3 tygodnie: stosuj nawozy do kwiatów doniczkowych lub np biohumus.

Wprawdzie zamiokulkas wytwarza kwiaty, ale w domowych warunkach raczej się to nie zdarza. To trochę jak z kwiatem paproci - podobno ktoś go kiedyś spotkał, niestety my nie należymy do tych szczęśliwców.

Młode rośliny przesadzamy wiosną, co roku, starsze co 2 - 3 lata lub w miarę potrzeby.

Konieczność przesadzenia zamiokulkasa łatwo dostrzeżesz - zacznie mieć ciasno w doniczce. Co ciekawe, ten kwiat lubi ciasne doniczki, raczej płaskie, koniecznie z warstwą drenażu i otworem, aby woda mogła spłynąć do podstawki.

Kiedy już przygotujesz doniczkę, na dno wysyp np. keramzyt. Wybierz ziemię żyzną, próchniczą, może to być torf wymieszany z piaskiem.



fot. Adobe Stock

Przy okazji przesadzania, zamiokulkasa możesz rozmnażać przez podział kłączy.

Zamiokulkas, po latach zapomnienia, wraca na salony i jest na szczycie popularności. Z łatwością znajdziesz go w kwiaciarniach, marketach, sklepach ogrodniczych.

Ceny okazałych roślin, idealnych do dużych pomieszczeń, oscylują w okolicach 200 zł.

Za małego zamiokulkasa (wysokość 30 - 40 cm) zapłacisz od 20 zł wzwyż. Za dosyć gęsty i wyższy (60-70 cm) zapłacisz około 80 - 90 zł.

Cena zamiokulkasa zależy głównie od ilości jego łodyg (im starsza roślina, tym ma więcej łodyg). Jeśli nie jesteś szczególnie niecierpliwa, polecam zakup mniejszej rośliny - zamiokulkas rośnie naprawdę szybko.

Mój zamiokulkas w ciągu 2 miesięcy wegetacji wykształcił 3 zupełnie nowe łodygi, zatem liczę, że szybko się zagęści.

Dowiedz się więcej o uprawie kwiatów doniczkowych:Jak przesadzać rośliny doniczkowe?Jak dbać o paprotkę?Najpiękniejsze kaktusy - warto je mieć