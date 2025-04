Zamiokulkas bywa nazywany kwiatem dla początkujących. Jest w stanie przetrwać w trudnych i suchych warunkach, ponieważ ma zdolność do magazynowania wody w swoich kłączach. Roślina ta zdecydowanie lepiej radzi sobie z brakiem wody niż z jej nadmiarem. Gdy zamiokulkas przez dłuższy czas pozostaje w glebie zbyt wilgotnej, jego liście zaczynają żółknąć i opadać. Podobnie jest w sytuacji, gdy roślina nie ma odpowiedniego drenażu. Aby zapewnić kwiatu odpowiednie warunki do wzrostu warto zastosować naturalny nawóz z fusów kawy. Ich właściwości zakwaszające ziemię wpływają na to, że roślina zacznie wytwarzać nowe pędy.

Reklama

Domowe nawozy do roślin to sposób na to, aby w tani i prosty sposób zadbać o wygląd doniczkowych kwiatów. Zazwyczaj są to mieszanki proste w przygotowaniu, a do ich stworzenia można wykorzystać resztki z kuchni. Tak też jest w przypadku nawozu z fusów kawy, który świetnie sprawdza się do zamiokulkasa. Zanim jednak zdecydujesz się na to, aby podlać lub podsypać kwiat takim składnikiem, dowiedz się, jak go przygotować i zastosować, aby uniknąć sytuacji, w której zamiast nowych, bujnych liści, twoja roślina zacznie gnić.

Spis treści:

Jak stosować fusy z kawy do zamiokulkasa?

Możesz wykorzystać wysuszone fusy z kawy podczas przesadzania zamiokulkasa. Na dno doniczki wysyp ich niewielką ilość i wymieszaj z ziemią oraz zasuszonymi liśćmi. Następnie wystarczy, że pokryjesz korzenie lekką i przepuszczalną ziemią. Pamiętaj również o tym, by zastosować warstwę drenażu, ponieważ jest to kwiat, który nie znosi przestoju wody.

Innym sposobem jest podlewanie zamiokulkasa fusami z kawy rozpuszczonymi w wodzie. W tym celu należy przygotować roztwór - około 10 gram kawy zalej szklanką wody i poczekaj, aż spęcznieją. Najlepiej jest, gdy taka mieszanka przeleży dzień lub dwa. Następnie wystarczy niewielką ilość dolać do podłoża. W tym przypadku warto zachować umiar i stosować preparat nie częściej niż raz bądź dwa razy na miesiąc.

Zamiokulkas jako roślina kwasolubna może być nawożony kawą w jeszcze jeden sposób. Wystarczy rozsypać wokół rośliny wysuszone fusy z kawy, a następnie przysypać wierzchnią warstwą ziemi. W ten sposób miko i makroelementy z naturalnego nawozu wsiąkną w glebę i zmiękczą ją, a jednocześnie nie narażą rośliny na zastój wody i jej powolne gnicie.

fot. Fusy z kawy jako nawóz do zamiokulkasa/Adobe Stock, HalynaRom

W jaki sposób nie nawozić zamiokulkasa fusami z kawy?

Błędem w nawożeniu rośliny jest zbyt częste sięganie po fusy z kawy oraz zastosowanie nieodpowiednich proporcji. Nadmiar kofeiny działa niekorzystnie na zamiokulkasa i może powodować to, że roślina zahamuje swój wzrost. Przyjmuje się, że ilość kawy nie powinna stanowić więcej niż 15-30% całości podłoża. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że zamiokulkas jest mało wymagający, ale źle znosi zatrzymywanie wilgoci w glebie. Z tego względu nie powinno się stosować fusów z kawy częściej niż raz bądź dwa razy w miesiącu, gdyż składnik ten wykazuje tendencję do hamowania procesu wysychania ziemi.

Jeśli zauważysz, że kawowa odżywka źle wpływa na kwiat, przerwij kurację. Do najczęstszych objawów przedawkowania nawozu można zaliczyć:

ciemne plamy na liściach,

pożółkłe i miękkie liście,

pleśń na łodygach,

opadanie liści.

Fusy z kawy do zamiokulkasa jako naturalny nawóz

Istnieje wiele naturalnych metod, które wspomogą rozrost roślin. Do najbardziej popularnych zaliczyć można łatwy w przygotowaniu nawóz z żelatyny. W przypadku zakwaszania gleby fusami z kawy zalet jest naprawdę sporo.

Oprócz wpływu na pH podłoża, to także naturalny sposób na to, aby pobudzić kwiat do wzrostu. Przede wszystkim jest to naturalny środek antygrzybiczny, a dodatek azotu wspiera proces fotosyntezy i sprawia, że liście nabierają sprężystości i prawidłowo się rozwijają. W fusach zawarte są też: fosfor i magnez, dzięki którym roślina rozbudowuje system korzeni i łatwiej pobiera potrzebne do rozwoju składniki z gleby.

Czytaj także: