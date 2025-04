Zamiokulkas jest popularną rośliną nie tylko w domu, ale także w biurach i sklepach. Jest wyjątkowo mało wymagający i odporny na traktowanie po macoszemu. Niemniej jednak warto raz na jakiś czas pomóc mu w zachowaniu zdrowych korzeni. I tu cały na czarno wchodzi on - węgiel aktywny.

Jak działa węgiel aktywny na zamiokulkasa?

Węgiel aktywny znany jest głównie ze swoich właściwości oczyszczających – stosuje się go w filtrach wody, kosmetykach czy suplementach diety. W uprawie roślin działa jako naturalny nawóz i środek ochronny, który przede wszystkim zapobiega gniciu korzeni i rozwojowi pleśni. Pochłania nadmiar wilgoci i hamuje rozwój patogenów w glebie.

Dodatkowo węgiel poprawia strukturę podłoża i zwiększa jego przepuszczalność, dzięki czemu korzenie mają przestrzeń do zdrowego rozwoju. Działa także jak lekki nawóz, choć nie zastąpi składników bogatych w azot czy fosfor. Wówczas warto sięgnąć po nawóz z soczewicy, domową miksturę z pokrzywy czy mieszankę z żelatyny.

Węgiel przede wszystkim szybko i skutecznie pozbywa się pleśni w ziemi. Jeśli więc zauważysz ją w doniczce, podlej roztworem węglowym zamiokulkasa i problem zniknie niemal natychmiast.

fot. Domowy nawóz z węgla aktywnego do zamiokulkasa

Jak zrobić nawóz z węgla aktywnego do zamiokulkasa?

Węgiel aktywny możesz stosować na kilka sposobów. Najprostszym i zarazem tym, po który najczęściej sięgam, jest po prostu rozkruszenie 2-3 tabletek i wymieszanie ich z wodą. Taką miksturą wystarczy podlać roślinę. Możesz także wmieszać rozkruszone tabletki bezpośrednio w ziemię i dopiero potem podlać roślinę czystą wodą.

Węgiel aktywny stopniowo będzie uwalniał swoje właściwości. Można go także wykorzystać jako dodatek do przesadzania zamiokulkasa. Dodaj kilka pokruszonych tabletek do świeżego podłoża, wymieszaj dokładnie, a następnie wsadź roślinę. Taki zabieg zapobiegnie gniciu korzeni i poprawi strukturę gleby.

Jak często stosować nawóz z węgla aktywnego?

Węgiel aktywny nie jest typowym nawozem bogatym w azot, fosfor i potas, dlatego najlepiej traktować go jako dodatek wspomagający zdrowie rośliny. Do podlewania używaj go raz na 3-4 tygodnie, natomiast jeśli chcesz wmieszać go w ziemię, rób to maksymalnie raz na 3-4 miesiące. Nadmiar węgla aktywnego może pozbawić roślinę cennych składników odżywczych, które dostaje w ziemi, wodzie czy nawozach.

Możesz też stosować go doraźnie (nieregularnie), kiedy zobaczysz pleśń lub będziesz podejrzewać, że korzenie podgniły albo kiedy niechcący przelejesz zamiokulkasa.

