Aby rośliny doniczkowe wyrosły na imponujące i zdrowe okazy, trzeba wspomagać ich rozwój. Pomagają w tym nawozy, dostarczające im niezbędnych składników odżywczych.

Reklama

Niektóre rodzaje nawozów do kwiatów doniczkowych trzeba stosować często, np. co 2 tygodnie, a inne tylko raz lub dwa razy w roku. Mogą być płynne, w postaci granulek, pałeczek lub nawet żelu. Nawozy różnią się także zawartością składników pokarmowych potrzebnych roślinom. Co wybrać?

Gotowe nawozy do kwiatów doniczkowych

Najprostszym rozwiązaniem jest użycie gotowej mieszanki, dostępnej w każdym sklepie ogrodniczym, a także w marketach. Jakie rodzaje gotowych nawozów znajdziesz?

Płynne mineralne

Jest ich dużo, niektóre są polecane do kwiatów zielonych - zawierają dużo azotu, a inne do roślin doniczkowych kwitnących - zawierają więcej fosforu. Azot powoduje, że pięknie rosną liście, a fosfor sprawia, że roślina wytwarza więcej pąków i dłużej kwitnie. Są też nawozy płynne mineralne jeszcze bardziej specjalistyczne, do konkretnych gatunków kwiatów, np. do palm, paproci, kaktusów, storczyków, surfinii.

Płynne nawozy mineralne są łatwo przyswajalne, to znaczy, że roślina szybko je wchłania i błyskawicznie zaczyna rosnąć. Niezastąpione, jeśli kwiatek jest w złej kondycji i trzeba go błyskawicznie dokarmić. To zazwyczaj silne koncentraty, więc rozcieńcza się je wodą, zgodnie z zaleceniem producenta. Ich wadą jest to, że należy je często stosować - co 2–3 tygodnie.

Pałeczki, koreczki, granulki

​To także nawozy mineralne, ale w postaci stałej i w odróżnieniu od płynnych - długo działające. Wkłada się je do doniczki tylko raz w sezonie, najlepiej wiosną. Jeśli są to granulki, trzeba je przemieszać z ziemią. Takie nawozy działają przez 3, 6, a czasem nawet 9 miesięcy. Potrzebne kwiatom doniczkowym składniki pokarmowe uwalniają się stopniowo.

Hydrożele

​Wprawdzie są to preparaty chroniące rośliny przed niedoborem wilgoci, ale są wzbogacone o nawozy stymulujące wzrost roślin, np. Terra Cotem. Je także dodaje się do doniczek jeden raz na cały sezon.

Organiczne

​Działają wolno, więc nie uratujesz nim kwiatka, który wymaga natychmiastowej pomocy. Są za to bardzo dobre do roślin o średniej i dobrej kondycji - zapobiegają ich osłabieniu. Dostarczają potrzebne kwiatkom pierwiastki, dodatkowo polepszają strukturę gleby, poprawiają przyswajalność składników odżywczych i ułatwiają utrzymywanie w niej wilgoci. Mogą to być np. tabletki obornika i płynne nawozy zawierające humus.

Te nawozy możesz zrobić sama!

Jeśli jesteś zwolenniczką natury, nawóz do kwiatów bez problemu zrobisz sama w domu, z użyciem składników, które masz w szafce.

Odwar z pokrzywy

​25 dag świeżych liści lub 50 g suchych zalej 2,5 l wody, mocz przez 24 godziny, a następnie zagotuj. Wystudzony płyn odcedź, czterokrotnie rozcieńcz i podlewaj lub opryskuj rośliny. Zabieg warto powtarzać dwu lub trzykrotnie w odstępach co 10 dni.

Moczone skorupki jaj

​Drobno rozgniecione skorupki z 2 jaj zalej 1 l gorącej wody i zostaw na 5 - 10 dni. Odcedź, rozcieńcz pięciokrotnie. Podlewaj nim rośliny doniczkowe co dwa tygodnie. Szczególnie nadaje się do pelargonii.

Fusy z herbaty lub kawy

​Włóż do doniczki 2–3 łyżki fusów i ostrożnie zmieszaj je z wierzchnią warstwą gleby. Podlej kwiatek. Taki nawóz szczególnie lubią paprocie.

Objawy niedoboru nawozu

• Nienaturalnie małe liście

• Blade, żółknące liście

• Roślina słabo kwitnie

• Dolne liście zaczynają opadać

• Zahamowany wzrost

Artykuł na podstawie czasopisma "Pani Domu"

Reklama

Zobacz więcej na temat roślin domowych!

Jak prawidłowo pielęgnować storczyki? To proste!

4 najczęstsze choroby roślin domowych - jak im pomóc?

Naturalny, skuteczny, tani - ten nawóz do kwiatów znajdziesz w... swojej lodówce!