Kruszę i wsypuję do doniczki. Ten domowy sposób jest tańszy niż kostka masła. Zamiokulkas rośnie, jakby miało nie być jutra

Skorupki jaja to świetny nawóz do zamiokulkasa, ale ma też inne zalety. Pomaga nie tylko odżywić roślinę, ale i drenuje ziemię, zwiększając jej przepuszczalność. Choć to roślina mało wymagająca i bardzo łatwa w uprawie, czasem warto zaoferować jej solidną dawkę energii, aby wypuściła jeszcze więcej dekoracyjnych liści.