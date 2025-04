Wszystko, co musisz wiedzieć o przycinaniu krzewuszki: kiedy i jak to robić, jak zimować ten piękny krzew?

Krzewuszka cudowna to krzew ozdobny, który pięknie zakwita wczesnym latem. Warto przycinać ją dwa razy w roku (wiosną i latem), aby pobudzić ją do wzrostu i kwitnienia, a następnie przygotować do zimowania. Roślina ta nie jest szczególnie odporna na mróz, ale świetnie się regeneruje. Zobacz, jak ciąć krzewuszkę.