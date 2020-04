Jak wyczyścić dywan domowym sposobem? Czyszczenie dywanów na sucho i na mokro

fot. Adobe Stock

Pranie dużego dywanu to zadanie pracochłonne, dlatego wiele osób decyduje się oddać swój dywan do profesjonalnej pralni. Wiele firm oferuje dojazd do klienta, dlatego nie musisz martwić się tym, jak go zawieźć.

Jasne dywany należy prać co pół roku, ciemne - przynajmniej raz na kilkanaście miesięcy. Łatwo więc policzyć, że usługa może okazać się droga, zwłaszcza przy większej ilości dywanów w mieszkaniu. Nie martw się jednak, bo czyszczenie dywanu domowymi sposobami także jest możliwe. Podpowiadamy, jak wyczyścić dywan na sucho lub na mokro.

Przed przystąpieniem do prania dywanu trzeba go porządnie odkurzyć. Jeśli jest wyjątkowo brudny, a dodatkowo włosie udeptane lub jest to model z wysokim runem, może być konieczne wytrzepanie go.

Odgłos trzepania dywanów rozbrzmiewał kiedyś na każdym osiedlu, dziś wydaje się, że powoli odchodzi do lamusa.

Nie bez znaczenia dla kondycji dywanu jest jego regularne pranie. Pamiętaj też, by często odkurzać mieszkanie - dzięki temu zminimalizujesz ryzyko powstania uciążliwych plam.

Skrobia ziemniaczana

Jeśli aktualnie nie masz pod ręką specjalnego proszku do prania dywanów, lub nie chcesz używać środków chemicznych, zrób własny proszek. 4 łyżki drobno startych płatków mydlanych zmieszaj z około 1,5 szklanki skrobi ziemniaczanej.

Rozsyp na dywanie, wetrzyj w dywan i odczekaj kilkanaście minut. Następnie dokładnie odkurz dywan – gotowe!

Soda oczyszczona

Nie od dziś wiadomo, że soda oczyszczona znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w kuchni. Działa jak najlepszy odplamiacz, dodatkowo neutralizując przykre zapachy. Dzięki niej wypierzesz także dywan – i to na sucho! Rozsyp sodę oczyszczoną na jego powierzchni i pozostaw na kilka godzin.

W miarę możliwości, staraj się nie chodzić w tym czasie po dywanie. Następnie odkurz go dokładnie!

Roztwór octu i soli

Ocet, podobnie jak soda oczyszczona, to doskonały środek czyszczący. Jeśli dywan jest mocno zabrudzony, a w dodatku w niektórych miejscach pojawiły się wyraźne plamy, najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie płynu piorącego właśnie na bazie octu.

Składniki znajdziesz w kuchni: 250 ml octu, 500 ml wody i 2 łyżki soli wymieszaj ze sobą dokładnie. Następnie przelej płyn do butelki z dyfuzorem i rozpyl równomiernie na całej powierzchni dywanu. Pozostaw do wyschnięcia, a następne odkurz. Gotowe!

Nie obawiaj się intensywnego, niezbyt przyjemnego zapachu octu - szybko wietrzeje, zwłaszcza jeśli ocet jest rozmieszany z wodą.

Kiedy plamy na dywanie są wyjątkowo trudne do wywabienia, będzie trzeba go uprać. Zamiast na kolanach wcierać szampon, możesz zainwestować w odkurzacz piorący. Takie urządzenie przyda się także do mycia podłóg, czyszczenia kanapy oraz kabiny prysznicowej.

Najłatwiejszym sposobem prania dywanu, jest rozcieńczenie wodą delikatnego płynu do prania tkanin tak, by powstało dużo piany. Przyda ci się gąbka lub szczotka o miękkim włosiu i rękawiczki gumowe.

Jeśli dywan nie jest bardzo mocno zabrudzony i nie ma plam, wystarczy, że będziesz go pocierać miejsce przy miejscu powstałą pianą! Zmyjesz kurz, odświeżysz wygląd włókien, w dodatku zyska on świeży zapach.

Sposób czyszczenia warto dostosować do rodzaju zabrudzenia. Plamy z wosku usuniesz z dywanu za pomocą żelazka: wystarczy położyć bibułę i kilka razy przejechać żelazkiem. Aby pozbyć się plam z kawy czy herbaty trzeba działać szybko. Zabrudzone miejsca należy obficie zwilżyć wodą, a następnie wytrzeć ręcznikiem.

Z plamą z czerwonego wina poradzi sobie sól, która szybko wysypana na powierzchnię dywanu, wchłonie płyn.

