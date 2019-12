Pranie dywanu to jedna z tych czynności, które trzeba wykonywać regularnie, by utrzymać go w dobrym stanie. To wymagające, ale potrzebne zadanie. Jak skutecznie prać dywan? Jakich środków używać do poszczególnych materiałów? Czy dywan można skutecznie wyprać domowymi metodami? Tutaj znajdziesz wszystko, co pomoże ci utrzymać dywan w idealnej czystości i świetnym stanie przed długie lata!