Jak usunąć plamy z lakieru do paznokci?

fot. Adobe Stock

W czasie wykonywania manicure’u łatwo o chwilę nieuwagi i plama z lakieru do paznokci gotowa... Często najlepiej jest pozwolić plamie z lakieru zaschnąć i wtedy delikatnie usunąć kosmetyk, zeskrobując wierzchnią warstwę szczoteczką do zębów, paznokciem lub pilniczkiem. Potem spróbuj wywabić pozostałą plamę znanymi sposobami.

Pamiętaj, by każdą z prezentowanych metod odplamiania, przetestować najpierw na niewidocznym fragmencie materiału.

Zmywacz do paznokci

Lakier z tkaniny możesz usunąć podobnie jak ze swoich paznokci - za pomocą zmywacza. Pamiętaj jednak, że może on odbarwiać niektóre materiały, zwłaszcza kolorowe! Lepiej przetestować go w niewidocznym miejscu.

Nasącz wacik kosmetyczny acetonem i przyłóż do zabrudzenia. Po kilku minutach połóż na plamie ręcznik papierowy i mocno go dociśnij. Powinien wchłonąć w siebie plamę z lakieru do paznokci.

Rozpuszczalnik

Plamę z lakieru do paznokci usuniesz dzięki użyciu rozpuszczalnika. Nie pomoże to jednak jeansom – ulegną wtedy odbarwieniu, podobnie jak cienkie tkaniny.

Soda oczyszczona

Użyj sody oczyszczonej wymieszanej z ciepłą wodą – delikatnie pocieraj plamę z lakieru do paznokci, nasączonym płatkiem kosmetycznym lub szmatką.

Gumka do ścierania

Jeśli plama z lakieru do paznokci powstała na skórzanej powierzchni, spróbuj zetrzeć ją za pomocą zwykłej gumki do ścierania lub delikatnie „spiłować” pilniczkiem do paznokci.

Płyn do mycia naczyń

Inną metodą na usunięcie plamy z dywanu lub tapicerki, jest użycie płynu do mycia naczyń. Wymieszaj łyżkę płynu z dwiema szklankami ciepłej wody. Nanieś roztwór na plamę, używając ściereczki. Pocieraj zabrudzenie, aż do całkowitego wsiąknięcia płynu. Na samym końcu zmocz tkaninę zimną wodą.

Lakier do włosów

Zabrudzoną tkaninę spryskaj lakierem do włosów (może być ten najzwyklejszy i najtańszy), odczekaj kilka minut i zeskrob miękką szczoteczką. Ubierz ubranie tak jak zwykle. Po plamie nie powinno być śladu.

Kwasek cytrynowy

Z plamami z lakieru do paznokci poradzi sobie również kwasek cytrynowy. Namocz zabrudzenie w kwasku wymieszanym z odrobiną wody i zapierz szarym mydłem. Po kilku minutach zeskrob plamę szczoteczką.

