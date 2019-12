Lakier do paznokci to płynna substancja nakładana na płytkę paznokci u stóp i rąk, która tworzy utwardzającą się warstwę. Jest używany głownie przez kobiety i pełni funkcję ozdobną. Występuje w wielu wariantach kolorystycznych, ale od wielu lat największą popularnością cieszą się czerwone lakiery do paznokci.