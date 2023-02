Jak usunąć klej z ubrania przy pomocy pary wodnej, żelazka i pilnika? Podpowiadamy, jak pozbyć się uporczywych plam z kleju

fot. Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Plamy z kleju bywają naprawdę uporczywe. Często nie chcą zejść żadnym sposobem i martwisz się, że twoje ubranie pójdzie na straty. Istnieje jednak kilka domowych metod, które najczęściej sprawdzają się świetnie. Pamiętaj tylko, że nie każdą z nich możesz zastosować na delikatnym materiale. Zobacz, jak usunąć plamy z kleju.

Zwykle tam, gdzie wcześniej na ubraniu były przyklejone naklejki, pozostają resztki kleju. Póki klej jest świeży i miękki, możesz przesuwać po nim palcami, aby go zrolować. W ten sposób łatwo usuniesz klej z ubrania. Następnie wystarczy uprać tę część garderoby w pralce i po naklejce nie ma śladu.

Jeśli naklejka mocno trzyma się tkaniny i klej zdążył już wyschnąć, jego usunięcie z ubrania będzie nieco trudniejsze. Aby bez problemu odkleić taką naklejkę, a przy tym pozbyć się kleju przywierającego do materiału, użyj pary wodnej.

Zagotuj wodę w garnku lub w czajniku i potrzymaj to miejsce nad unoszącą się parą przez około 15 - 20 sekund. Naklejka powinna odkleić się już bez problemu. Niestety sposób z parą wodną nie może być stosowany do wyjątkowo wrażliwych tkanin np. jedwabiu.

Aby usunąć klej z ubrania przy pomocy żelazka, będziesz potrzebować urządzenia z funkcją pary. Na desce do prasowania połóż nieużywaną ściereczkę, którą możesz zabrudzić, papier do pieczenia lub śniadaniowy. Następnie rozłóż materiał, na którym jest plama z kleju i przykryj kolejną warstwą papieru. Następnie przyłóż gorące żelazko do miejsca, w którym jest klej i delikatnie pocieraj, cały czas używając funkcji pary.

Klej powinien przynajmniej częściowo wsiąknąć w papier z jednej bądź drugiej strony materiału. To, co zostanie, możesz usunąć patyczkiem albo powtórzyć cały proces. Na koniec możesz strumień pary skierować w poziomie (np. na materiał powieszony na wieszaku). W ten sposób plama z kleju powinna dać się całkowicie usunąć. Tę metodę możesz zastosować także do usuwania plam z wosku.

Uważaj jednak na typ materiału. Nie każda tkanina dobrze zniesie wysokie temperatury i częste wyrzuty pary z żelazka. Pamiętaj też, że na niektórych ubraniach mogą zostać charakterystyczne świecące plamy po żelazku.

Celulozowe kleje do papieru to te, których zwykle dzieci używają do prac plastycznych. Usunięcie kleju z ubrania nie jest trudne, jednak jeśli klej zdążył wyschnąć, warto przed upraniem namoczyć ubranie w ciepłej wodzie z mydłem.

Następnie upierz ubranie w pralce. Jeśli po wysuszeniu okaże się, że klej pozostał, namocz wacik spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną i delikatnie pocieraj. Klej powinien dać się usunąć bez większego problemu.

Kleiłaś coś ekspresowym, mocnym klejem i niechcący ubrudziłaś ubranie? Taki klej szybko wysycha (to jego główna zaleta!), ale też zdecydowanie trudniej go usunąć.

Kiedy już klej kropelka zaschnie, a ubranie jest wykonane ze zwykłej bawełny, możesz zastosować aceton. Namocz wacik w acetonie, przykładaj na miejsce z plamą po kleju, a następnie delikatnie ścieraj pozostałości pilnikiem. Rób to bardzo ostrożnie, na przemian mocząc acetonem i zdrapując.

Acetonu nie wolno używać do tkanin sztucznych - może je zupełnie uszkodzić. Jeśli nie uda ci się usunąć kleju z ubrania, np. z jeansów, pamiętaj, że możesz specjalnie poszarpać materiał i zrobić modną dziurę. W ostateczności warto też poszukać naszywki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.03.2020.

