Monstera to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych, którą spotykamy w wielu domach, biurach czy restauracjach. Uwielbiamy ją przede wszystkim za duże, dekoracyjne, dziurawe liście. Pielęgnacja monstery bywa wymagająca, ale bardzo łatwo można ją rozmnożyć.

Rozmnażanie monstery poprzez odcięcie jednego pędu jest najprostszą metodą na wyhodowanie nowej rośliny. Najlepiej, jeśli zrobisz to wiosną lub na początku lata, bo wtedy monstera ma idealne warunki do rozwoju - ma dużo ciepła i słońca.

Najważniejszy jest wybór odpowiedniego pędu. Łodyga musi być w pełni zdrowa i mieć przynajmniej jednego liścia oraz jeden tzw. węzeł, czyli miejsce, z którego wyrastają charakterystyczne dla monstery korzenie powietrzne.

Odetnij pęd zdecydowanym ruchem i bardzo ostrym nożem lub sekatorem, najlepiej tuż pod węzłem. Tak przygotowany pęd umieść w naczyniu z wodą. Węzeł musi być w pełni zanurzony, ale liść pozostawać na powierzchni. Możesz dodatkowo włożyć do naczynia 2 tabletki węgla aktywnego lub węglowe filtry do wody.

Odstaw pęd na kilka tygodni, ale zmieniaj wodę co dwa dni. Inaczej sadzonka może zgnić, zamiast się ukorzenić.

Kiedy nowe korzenie będą miały długość ok. 5 cm, możesz przesadzić roślinę do docelowej doniczki.

fot. Jak rozmnożyć roślinę z liścia/Adobe Stock, Irina

Monsterę możesz rozmnożyć też poprzez podział bryły korzeniowej. Jest to trochę bardziej wymagająca, ale równie skuteczna metoda, co podział z liścia. Aby jednak móc to zrobić, monstera musi być już duża. Podział świetnie się sprawdza, kiedy roślina przestaje mieścić się w swojej doniczce, a ty już nie masz skąd brać większych.

W tym przypadku także najlepiej robić to wiosną i latem, kiedy monstera ma najlepsze warunki do wzrostu i najlepiej się regeneruje. Wyjmij monsterę z doniczki i bardzo ostrożnie otrzep bryłę korzeniową z ziemi. Rób to delikatnie, aby ich nie uszkodzić.

Możesz też opłukać je w letniej wodzie, aby lepiej zobaczyć strukturę systemu korzeniowego. Następnie poszukaj miejsc, gdzie roślina w naturalny sposób wytworzyła oddzielne pędy z własnymi korzeniami.

Najlepiej, jeśli każda nowa sadzonka będzie mieć już kilka liści i dobrze rozwinięty własny system korzeniowy. Odetnij roślinę w tym miejscu, używając bardzo ostrego narzędzia.

Każdą nową sadzonkę przygotowaną w ten sposób (bo z jednej rośliny być może uda ci się odciąć kilka) umieść w doniczce z dobrze przepuszczalnym podłożem. Możesz dodać także odrobinę perlitu lub kory brzozowej.

Podlewaj nowe sadzonki umiarkowanie i zapewnij im jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione stanowisko oraz wilgotne powietrze. Często zraszaj młode pędy. Po kilku tygodniach można zacząć "dokarmiać" roślinę uniwersalnym nawozem do roślin zielonych.

Młode sadzonki mają podobne wymagania, co dorosłe monstery. Przede wszystkim potrzebują ciepłego i jasnego stanowiska, ale nie lubią bezpośredniego nasłonecznienia - ostre promienie mogą palić ich liście.

Osłoń sadzonki także przed przeciągami oraz pilnuj, aby nie podlewać jej nadmiernie. Monstera potrzebuje wody dopiero, kiedy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Pamiętaj też, że to egzotyczna roślina, a więc lubi wilgotne środowisko. Warto więc regularnie zraszać liście lub organizować monsterom prysznice.

Ustaw doniczki w wannie lub pod prysznicem, a następnie polewaj chłodną wodą bezpośrednio ze słuchawki. Najlepiej, jeśli możesz ustawić mocno rozproszony strumień wody.

